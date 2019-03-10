Митинг за “свободный” интернет в Москве
20:28. 10 марта 2019 Просмотров - 260 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Москве прошел митинг против закручивания гаек в интернете.
По версии полиции пришло 6500 человек.
По версии организаторов митинга – более 14 000 человек.
Поводом стал вот этот закон https://colonelcassad.livejournal.com/4825280.html
Сам митинг собрал весьма пестрый состав участников и по лозунгам скорее походил на очередную "монстрацию" дополненную уж не знаю по какому поводу антикоммунистическими лозунгами.
В целом, с подобной численностью (в обоих случаях) митингов и их характером, у властей конечно не будет никакого резона пересматривать линию на закручивание гаек, так как даже в "цифровизированной Москве" либеральная оппозиция серьезный протест (хотя бы на уровне "желтых жилетов") организовать не в состоянии.
Как уже не раз писал на сей счет https://colonelcassad.livejournal.com/4774721.html, РФ в вопросах закручивания гаек в сети идет по пути Китай-Lite с отставанием в несколько лет. Ну а малочисленность митингов будет скорее убеждать ретивых парламентариев, что мол особого протеста и нет, надо еще несколько чудесных ограничительных законов (разной степени полезности и вменяемости) принять, тем более что наличие неработающих законов никогда не останавливала Госдуму от принятия новых.
Осложнение международной обстановки и углубления конфликта с США будут систематически создавать поводы и предлоги для дальнейших шагов направленных на усиление государственного контроля над соц.сетями и сетевым новостным сегментом.
Но и без этого "свободный интернет" уже давненько отошел в область мифов и легенд, и не только в России, которая в вопросах гос.регулирования и контроля выступает скорее в роли догоняющего.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4833042.html
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США начали расследование доходов Путина. Срочно закрывается Интернет, чтобы никто не узнал результатов.
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Господа, читающие форум “по долгу службы” можете передать наверх нижеследующее:
1. Есть такая штука как “глубинный интернет”, “даркнет”…, туда обычно ходили (а) хакеры; (б) нелегалы; (в) психи.
- Вы хотите, чтобы туда стали ходить просто “за инфой”, а “на сдачу” прикупать всё остальное?
2. Есть такая штука, как локальная сеть, ftp-сервера, и проч… Вы и туда надеетесь залезть?
3. Есть такая штука, как компактные носители информации (очень компактные). После ваших инициатив, все “стрёмные” части архивов будут тщательно классифицированы, и сброшены на миникарты. Вы правда хотите иметь дело с “сам-издатом 2.0.”???
ИТОГО:
Учитесь работать в сети. Учитесь доносить информацию. Учитесь хотя-бы “ботало подвязывать” и не ронять престиж системы своими дурацкими высказываниями, типа “Государство не просило вас рожать”. Вы кажетесь себе “тиранами”, я вижу истеричных детей, валяющихся на полу и дрыгающих ногами. Вы можете сд…ть сто раз, не жалко, но на вас (к сожалению) завязаны “Страна” и “Народ”.
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А не беги впереди паровоза и смеяться не будут.)Китай давно переделал весь инет под себя,а нам низззя,а то толпы клоунов лишний раз посмешат народ.)))Майнкрафт они не доиграют,и ютуб малость прорежут,какая жалость,почти 1919 год,стратегии продают из под полы,а покемонов рисуют прямо на стенах подьездов,жуть что творицца.)))
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Позакрывать всё и провода обрезать, чтобы в глубинный интернет хакеры не водили народ. Китай коррупционеров расстреливает, а мы другой пример будем с них брать.