“Открытая Россия” закрылась

"Открытая Росси" Ходорковского официально закрыта в России.Организация объявила о своем закрытии, так как после признания ее "иностранным агентом", работать в России стало затруднительно и участники надеются путем закрытия организации снять риск уголовного преследования для членов организации.Скорее всего будет предпринята попытка провести ребрендинг и обосноваться под новым "демократическим брендом" для продолжения деятельности (см. переименование "Ан-Нусры" в "Хайят-Тахрир-аш-Шам") или же влиться в иные НКО получающие финансирование из-за рубежа или же те, которые по каким-то причинам в список подобных НКО не попали (как мы знаем, в некоторых вопросах, органы у нас недорабатывают и некоторые западные фонды и НКО продолжают вполне легальную деятельность, хотя там клейма негда ставить – спасибо благословенным 90-м).Это конечно не означает, что деятельность подобных персонажей прекратится (деятельность Ходорковского и Ко тесно вплетена в стратегию информационно-психологических операций против РФ и "сдерживания России"), она скорее будет затруднена, что отражает линию на закручивание гаек в рамках набирающей обороты Холодной войны. В иные времена эта публика чувствовала себя весьма вольготно. Но еще по опыту Холодной войны против СССР мы знаем, что само по себе закручивание гаек не означает полного прекращения подрывной деятельности, а скорее ведет к смене методологии и организационных форм.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4890219.html