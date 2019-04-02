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“Открытая Россия” закрылась

13:23. 2 апреля 2019 Просмотров - 115 Один комментарий Опубликовал:


"Открытая Росси" Ходорковского официально закрыта в России.
Организация объявила о своем закрытии, так как после признания ее "иностранным агентом", работать в России стало затруднительно и участники надеются путем закрытия организации снять риск уголовного преследования для членов организации.
Скорее всего будет предпринята попытка провести ребрендинг и обосноваться под новым "демократическим брендом" для продолжения деятельности (см. переименование "Ан-Нусры" в "Хайят-Тахрир-аш-Шам") или же влиться в иные НКО получающие финансирование из-за рубежа или же те, которые по каким-то причинам в список подобных НКО не попали (как мы знаем, в некоторых вопросах, органы у нас недорабатывают и некоторые западные фонды и НКО продолжают вполне легальную деятельность, хотя там клейма негда ставить – спасибо благословенным 90-м).

Это конечно не означает, что деятельность подобных персонажей прекратится (деятельность Ходорковского и Ко тесно вплетена в стратегию информационно-психологических операций против РФ и "сдерживания России"), она скорее будет затруднена, что отражает линию на закручивание гаек в рамках набирающей обороты Холодной войны. В иные времена эта публика чувствовала себя весьма вольготно. Но еще по опыту Холодной войны против СССР мы знаем, что само по себе закручивание гаек не означает полного прекращения подрывной деятельности, а скорее ведет к смене методологии и организационных форм.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4890219.html

Метки: нко, Открытая Россия, правозащитники, пятая колонна, ходорковский

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Один комментарий»

  • 12394 10640
    Ирбис 2 апреля 2019 в 16:07 Ссылка
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    Их надо закрывать и надолго где то в районе Магадана. Но они поменяют название и будут по прежнему гадить, а правоохранительная система их как всегда будет старательно не замечать…

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