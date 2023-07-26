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Сергей Патянин. «Битва за Крит». Часть.3. «Терпите до конца!»

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Сергей Патянин. «Битва за Крит». Часть.3. «Терпите до конца!»
22 мая 1941 г. воздушно-морское сражение за Крит достигло своего апогея. Недаром этот день стали называть «Чёрным четвергом» – он стоил Средиземноморскому флоту двух крейсеров и двух эсминцев потопленными, множество кораблей получили повреждения. Обстановка на суше тоже развивалась не в пользу англичан. Тем не менее, адмирал Каннингхэм объявил, что флот не бросит армию. «Терпите до конца!», – гласил его приказ.

Предыдущие ролики серии «Битва за Крит»:
Часть.2. Операция «Меркурий»:
https://youtu.be/fA_cs4VDm7U
Часть.1. Предыстория и планы сторон:
https://youtu.be/sMXhm_HJeFA

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CBzMLdBBTbI
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