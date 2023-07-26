Нафтогаз Украины – ВСЁ! Украинцев лишили поставщика газа Последней Надежды
Нафтогаз Украины прекратил быть поставщиком «последней надежды. Геоэнергетика Инфо. Украина думает прекратить транзит российского газа. Нафтогаз Украины прекратил поставки газа последней надежды. В Украине больше нет поставщика газа последней надежды. Нафтогаз Украина призывает ЕС сократить зависимость от газа из РФ. Украинский транзит Газпром угрожает Нафтогазу. Россия введет санкции против Нафтогаза
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По советской трубе Украина должны покупать сжиженный американский газ в Польше. И свое дешевое зерно она должна жрать сама, чтобы не портить цены фермерам Евросоюза. Надо пройти нелегкий путь, чтобы стать достойным членом у Евросоюза.