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Нафтогаз Украины – ВСЁ! Украинцев лишили поставщика газа Последней Надежды

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Нафтогаз Украины прекратил быть поставщиком «последней надежды. Геоэнергетика Инфо. Украина думает прекратить транзит российского газа. Нафтогаз Украины прекратил поставки газа последней надежды. В Украине больше нет поставщика газа последней надежды. Нафтогаз Украина призывает ЕС сократить зависимость от газа из РФ. Украинский транзит Газпром угрожает Нафтогазу. Россия введет санкции против Нафтогаза

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SVeSWsw-Xxg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11253 8593
    чужой 22 мин. назад

      По советской трубе Украина должны покупать сжиженный американский газ в Польше. И свое дешевое зерно она должна жрать сама, чтобы не портить цены фермерам Евросоюза. Надо пройти нелегкий путь, чтобы стать достойным членом у Евросоюза.

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