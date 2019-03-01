Новости Украины и Новороссии 01 марта 2019
- 08:20 Совет Европы потребовал от Украины не лишать Донбасс и Крым права голоса на выборах.
- 08:15 Россия и Белоруссия “произошли от Украины”, заявил Климкин.
- 08:08 Украина станет лидером, если “просто поверит” в это, заявил Порошенко.
- 06:30 Зеленский: Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией.
- 05:00 Конкуренты Порошенко бьют тревогу: олигарх нашёл способ выиграть выборы.
- 04:21 Возвратом вкладов крымчан займутся на федеральном уровне.
- 04:00 Украинские выборы: Когда ружьё выстрелит (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:28 Haкaзывaя нeaдeквaтoв.
- 00:32 “Я украинка”.
- 00:00 В Раде предложили «фактически уничтожить» госконцерн «Укроборонпром».
- 28.02 23:08 «Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» на 200 миллионов долларов.
- 28.02 22:53 “Отказали в жесткой форме”. США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив.
Совет Европы потребовал от Украины не лишать Донбасс и Крым права голоса на выборах
Официальный Киев должен в полной мере обеспечить право переселенцев из Донбасса и Крыма принять участие в предстоящих президентских и парламентских выборах.
Об этом на конференции в Киеве заявил докладчик Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Йос Винен.
«Конгресс призывает принять необходимые законодательные меры, в частности с учетом следующих местных выборов в 2020 году, с целью сделать участие ВПЛ в избирательном процессе реальностью», — говорится в сообщении.
В рамках первого конкретного шага парламент Украины должен принять Закон № 6240, чтобы «устранить существующие барьеры для полного участия «внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в выборах в соответствии с международными стандартами».
«Долгожданное принятие этого законопроекта упростило бы процедуру регистрации избирателей и позволило бы всем гражданам Украины зарегистрироваться для голосования по месту их фактического проживания», — сказал нидерландский докладчик Винен.
Напомним, Винен уже выступал с подобным требованием в ноябре 2018 года. Тогда он заявил, что количество внутренних переселенцев и беженцев из районов, охваченных войной, составляет не менее 1,7 миллиона человек и все они должны получить «возможность лично выбирать избирательный округ по регистрации».
Кроме того, в январе в МВД Украины уже заявляли, что фальсифицировать выборы президента, которые пройдут 31 марта, будут пытаться при помощи голосов внутренне перемещенных лиц.
По словам заместителя главы Национальной полиции Олега Козловского, «преступники уже начали такую подготовку».
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Россия и Белоруссия “произошли от Украины”, заявил Климкин
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Украина станет лидером, если “просто поверит” в это, заявил Порошенко
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Зеленский: Мы не сможем избежать переговоров между Украиной и Россией
Баллотирующийся в президенты Украины комик Владимир Зеленский считает, что Киеву рано или поздно придется вести переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе.
Об этом он заявил в эфире телеканала Игоря Коломойского «1+1».
«Главная цель каждого украинца — это сохранить жизнь людей. Поэтому первый шаг — это прекращение огня. Как мы можем это сделать — это только переговоры. У нас с вами есть только Минские договоренности, они не работают, но мы благодарны Западу, что у нас хоть что-то есть. Я считаю, что мы должны расширить стол, привлечь Великобританию, привлечь США», — сказал Зеленский.
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Напомним, инициатором заключения Минских договорённостей была Россия, поэтому можно сколько угодно быть благодарным Западу, но инициатива заключения перемирия в охваченном войной Донбассе 2015 года принадлежит Москве, так же как и формат (Нормандская четвёрка), и место проведения переговоров.
Зеленский между тем заявил, что переговоры переговорами, а вот компромиссов по поводу «суверенитета и независимости» Украины быть не может: «Мы не торгуем нашими людьми, мы не торгуем нашими территориями».
«У нас война с первого дня, реальная война — между Россией и Украиной. Мы не сможем избежать переговоров между Россией и Украиной», — заявил он.
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Конкуренты Порошенко бьют тревогу: олигарх нашёл способ выиграть выборы
Оппоненты Порошенко бьют тревогу. Действующий президент может использовать самые изощренные методы для победы на выборах.
Несмотря на то, что народная поддержка главы Украины сегодня держится на околонулевой отметке, у него есть все шансы на нечестную, но победу.
Например, сегодня на Украине существует порядка 7 миллионов «мертвых душ» — людей, которые давно покинули территорию Украины, но продолжают числиться гражданами страны.
Среди них переехавшие в другие города и страны, а также жители Донбасса и Крыма.
Вдумайтесь, последний раз перепись населения Украины проводилась аж в 2001 году! Из-за высокой миграции предыдущие главы государства оттягивали момент пересчета населения.
После того как Украина осталась без Крыма и фактически без Донбасса, Порошенко был обязан провести новую перепись в 2014-м, но целенаправленно не сделал этого.
На Западе также не сильно переживают из-за того, что Порошенко может задействовать «мертвых душ». Им выгодно, чтобы победу снова одержал непутевый, но готовый выполнять любые американские прихоти президент.
Можно быть более чем уверенными, что, зная о махинациях на выборах, они признают их легитимными.
Кроме того, вызывает вопросы и сам ход голосования. Олигарх, занимающий самый высокий пост в государстве, вряд ли организует честные выборы.
В его руках весь административный ресурс. Тех, кто не захочет засчитывать голоса в его пользу, он попросту купит.
Предварительные опросы граждан показывают, что у Порошенко нет никаких шансов на победу.
Но учитывая то, насколько преступной и коррумпированной стала Украина за последние годы…. Действующий президент Украины пойдет на все, чтобы сохранить свой статус еще на 5 лет.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Возвратом вкладов крымчан займутся на федеральном уровне
Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко пообещал проработать возможные законодательные механизмы для обеспечения возврата утраченных вкладов крымчан.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе депутата Государственной Думы Российской Федерации.
По словам парламентария, в последнее время снова участились обращения по вопросам возврата денежных средств, оставшихся на счетах финансовых организаций, действовавших в Крыму до референдума. На последнем личном приёме в Симферополе 7 из 9 обращений касались этой темы.
«В основном речь идёт о банковских вкладах. Основные причины — неполный пакет документов, измененные номера счетов, отсутствие соответствующих решений ЦБ.
Кроме того, есть ряд вкладчиков, которые в своё время доверились украинским кредитным кооперативам и союзам. Если в случае с банками существует сегодня четкий механизм, который так или иначе защищает права вкладчиков, то по кредитным кооперативам, особенно действовавшим до 16 марта 2014 года, гарантий никаких нет.
Тем не менее мы не имеем права оставлять наших граждан в тяжёлом положении, даже не попытавшись им помочь», — рассказал Андрей Козенко.
Он отметил, что на сегодняшний день нет конкретных чётких данных по количеству крымчан, которым компенсационные выплаты по действующему законодательству не положены, а также не проведён анализ документов, предоставленных вкладчиками.
В связи с этим парламентарий намерен инициировать соответствующую работу.
«В настоящее время подготовлены обращения в правительство Крыма и Фонд защиты вкладчиков. Нужно, прежде всего, точно понять, сколько человек подали заявки на помощь в возврате средств, о какой сумме идёт речь и по каким причинам в каждом из случаев был получен отказ.
Скорее всего, их можно будет категоризировать и дальше обсуждать возможные механизмы решения системных проблем. Вероятно, где-то ситуация застопорилась из-за отсутствия какого-либо документа.
Если это явление массовое, нужно будет снова поднимать этот вопрос на федеральный уровень и дальше продвигать соответствующие предложения», — отметил депутат.
«По какой-то причине крымский „Фонд защиты вкладчиков“ такую работу до сих пор не провёл. Очевидно, что это достаточно большой объём и непростая тематика. Необходимо будет повторно рассмотреть документы более чем 200 тысяч вкладчиков.
Но это не повод для того, чтобы откладывать проблему в долгий ящик, ожидая, что как-нибудь всё само собой решится. Я настаиваю на том, что нужно браться за этот вопрос и постепенно искать решения», — подчеркнул Андрей Козенко.
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Украинские выборы: Когда ружьё выстрелит (ФОТО, ВИДЕО)
Силовой ресурс будет использован украинскими политиками в ходе выборов, важную роль могут сыграть подконтрольные МВД и СБУ национал-радикальные группировки, «невидимая Украина» может проявиться. А Россия на этот раз подумает, признавать ли результаты выборов.
Об этом и о многом другом говорили российские и украинские политики, эксперты и журналисты на состоявшейся 28 февраля пресс-конференции «Война спецслужб и мобилизация радикалов: Может ли стать решающим силовой фактор на выборах президента Украины?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что украинистика в России находится в плачевном состоянии, тогда как на Западе куда внимательнее и серьёзнее отслеживают происходящие в этой стране процессы.
Политические результаты мы видим, эту ситуацию необходимо исправлять.
Ружьё выстрелит
Активное участие в политических процессах на Украине неонацистских организаций может привести к непредсказуемым последствиям в ходе президентских выборов 31 марта.
Об этом сказала член Совета Федерации Ольга Тимофеева, напомнив о классике: по ходу пьесы ружье, висящее на стене, обязательно должно выстрелить.
«Если кто-то поднимает националистическую тему, вводит в политику принцип силы, грубой силы, значит, эта сила должна каким-то образом в какой-то момент отработать», — заявила политик.
Она отметила, что, судя по информации открытых источников, украинские спецслужбы полностью контролируются действующим президентом Петром Порошенко, он же «поддерживает некоторые националистические силы, прежде всего это С14*.
В то же время глава МВД Арсен Аваков, судя по всему, поддерживает кандидата в президенты Юлию Тимошенко, поддерживают её и подконтрольные МВД группы национал-радикалов.
Но при этом, по словам Тимофеевой, «какой-либо конкуренции платформ на этих украинских выборах не наблюдается».
«Основная тенденция — это противодействие Российской Федерации.
То есть вот то, что было запущено в 2014 году, то, на чём вообще строится многие годы украинская государственность, которая фактически была сформулирована Кучмой — „Украина — не Россия“, — и эта тенденция продолжается.
Тот, кто себя объявит большим врагом Российской Федерации, искоренителем всего русского, тот, получается, на электоральном поле начинает набирать наибольшую поддержку», — сказала политик, добавив, что «есть вопрос — на самом ли деле это поддержка электората или «то, что нам рисуют определённые СМИ».
«Невидимая Украина»
Раскол Украины «по нравственному и историческому выбору» произошёл раньше 2014 года, в 2014-м всё это лишь обострилось, считает Ольга Тимофеева. Хотя и сейчас далеко не все в стране поддерживают курс, проводимый постмайданной властью. Это тоже Украина, но другая.
«Сейчас эта Украина спряталась, ушла в подполье, иногда в очень глубокое подполье. Это тоже данность сегодняшнего дня — мы не видим эту Украину, но она есть», — отметила политик, пояснив, что «высказывать позицию, отличную от позиции националистических батальонов, на Украине становится опасно».
Она напомнила о прокатившемся по стране флешмобе «Я — Бандера», подчеркнув: «То, что для нас (в России. — Ред.) кажется абсолютно диким… на Украине это уже данность, которую на протяжении последних пяти лет действующий президент возводит в государственную норму».
С Ольгой Тимофеевой согласился Искандер Хисамов, отметивший, что термин «невидимая Украина» отображает реальность: «действительно, большинство населения не может открыто высказывать свою точку зрения, свою политическую позицию, потому что в стране царит по существу террор».
Однако, по его словам, для того и существуют выборы, чтобы эта невидимая страна, быть может, стала видимой. Получится ли?
Украина как Антироссия
Силовой ресурс на украинских выборах будет использован, но пока сложно предсказать, как это будет сделано и в каких масштабах, отметил экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко.
«На мой взгляд, сегодня идёт некий кастинг. Основными заказчиками всей ситуации на Украине являются более крупные геополитические игроки», — сказал он, добавив, что эти игроки рассматривают Украину как некий инструмент давления, прежде всего на Россию.
По мнению экс-министра, этот инструмент создавался не на протяжении только последних пяти лет, но в течение всех лет «так называемой независимости Украины после развала Советского Союза».
Захарченко отметил, что Леонид Кучма в своей книге «Украина — не Россия» ставил вопрос просто об отличиях украинского народа от других народов, в том числе от народа России, но «это было, знаете, первое зерно посеяно, которое дало всходы».
По той причине, что идея геополитиков Запада состоит в том, чтобы отрывать Украину от России, в том, чтобы сделать нас врагами.
«Идея создания Антироссии глубоко засела в украинской государственности и была выпестована… к 2014 году», — констатировал Захарченко, напомнив, что националистические партии и организации, которые вышли на Майдан, не были на Украине запрещены, более того, пользовались определённой поддержкой власти.
Что до сегодняшней ситуации, то экс-министр подчеркнул, что национал-радикальные группы подконтрольны украинским спецслужбам и МВД, но, кроме того, «курируются американцами». Так что решать вопрос об их использовании будут не только в Киеве.
А вот вопрос о будущем президенте Украины уже решён, считает политолог Алексей Кочетков.
По его мнению, победит Порошенко, поскольку нет никаких признаков того, что геополитические игроки — «хозяева этого господина» в Вашингтоне — намерены сменить фигуру.
По словам эксперта, радикалы подконтрольны либо СБУ, либо МВД, и их достаточно для того, чтобы «закрыть все проблемные вопросы во время голосования».
© РИА Новости, Александр Натрускин
Принимавший участие в пресс-конференции публицист и постоянный автор издания Украина.ру Владислав Мальцев отметил, что не всё так просто: украинское правительство и МВД зависят от парламентского большинства, а националисты в ряде случаев «играют по своим интересам».
Да и во втором туре необязательно окажется именно Порошенко. В общем, возможны сюрпризы.
Выборы и «призрачная надежда»
Есть призрачная надежда на то, что выборы на Украине что-то изменят в лучшую сторону, сказал член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.
Но тут же отметил, что если судить объективно по тем кандидатам в президенты, которые имеют реальные шансы на победу, то надеяться особо не на что: русофобский и даже «русоненавистнический» (после 2014 года) курс будет продолжен.
«Тем не менее, за этими выборами могут последовать какие-то изменения, даже в случае, если президентом Украины останется Порошенко, изменения всё равно будут», — сказал политик, пояснив, что вслед за президентскими выборами последуют выборы парламентские.
Цеков отметил, что если представители условно пророссийских кандидатов наберут на президентских выборах на Украине хотя бы 15–20%, то это уже положительно скажется и на Украине, и на российско-украинских отношениях, считает политик.
Впрочем, по его словам, по-настоящему пророссийских сил на Украине на сегодняшний день просто не существует.
Что касается роли радикалов, то националистические организации на Украине подчиняются различным олигархам, и они поддержат тех кандидатов в президенты, которых эти олигархи финансируют, отметил политик.
А правоохранительные органы, по мнению Цекова, в случае развития конфликтной ситуации всё же будут ориентироваться на действующего президента — до первого тура. А дальше будут действовать в зависимости от результатов голосования, ориентируясь на потенциального победителя.
Какой должна быть реакция России? Цеков заявил, что уже сейчас у Москвы (да и не только у Москвы) есть два повода не признавать выборы: во-первых, закрытие избирательных участков в РФ, во-вторых, недопуск российских наблюдателей.
«Посмотрим на конечный результат. Мне кажется, будем очень и очень думать», — сказал политик, добавив, что, по его мнению, «в прошлый раз мы немного поторопились с признанием легитимным президентом Порошенко».
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Андрей Лубенский, Украина.ру
*запрещенная в России экстремистская организация
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Haкaзывaя нeaдeквaтoв
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“Я украинка”
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В Раде предложили «фактически уничтожить» госконцерн «Укроборонпром»
Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год Иван Винник считает необходимым реформировать «Укроборонпром».
Об этом он заявил во время брифинга в четверг.
«Я считаю, что нам нужно срочно реформировать вообще эту надстройку под названием «Укроборонпром». Я думаю, что эта ситуация позволит Комитету ВР по вопросам национальной безопасности и обороны и, надеюсь, президенту Украины принять соответствующие решения, и в имплементацию закона о национальной безопасности… мы реорганизуем концерн «Укроборонпром», — отметил Винник.
Он отметил, что «реорганизация — это дипломатический термин».
«Мы его просто фактически уничтожим. А все предприятия должны подчинить, на мой взгляд, центральному органу исполнительной власти, который будет уже реализовывать регуляторную функцию в сфере безопасности и обороны», — сказал глава ВСК.
Депутат также отметил, что когда в пределах одного субъекта, а именно в юридическом лице «Укроборонпром», объединены регуляторная и хозяйственная функции, то «по очевидным исследованиям, это содержит коррупционные риски».
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«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» на 200 миллионов долларов
Задолженность российского «Газпрома» перед украинским «Нафтогазом» выросла почти на $200 миллионов.
Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
Причиной этого он назвал невыполнение российской компанией решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд Украине.
«Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам $2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн», — заявил Витренко.
По решению Стокгольмского арбитража российская компания обязана выплатить украинской стороне более двух с половиной миллиардов долларов за недопоставку газа по транзиту.
В марте «Газпром» обжаловал это решение, а в мае потребовал полной отмены. После этого Украина объявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам «Газпрома» в Нидерландах.
В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил решение, запрещающее «Нафтогазу» арестовывать активы «Газпрома». В офисе российской компании заявили о намерении добиться пересмотра этого решения. Также «Газпром» оспаривает обеспечительные меры по запросам украинской компании в Великобритании, Нидерландах и Швейцарии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Отказали в жесткой форме”. США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив
США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив.
Об этом украинскому изданию “Страна” сообщил информированный источник в американских экспертных кругах.
В качестве компенсации США направили в Одессу эсминец “Дональд Кук” с ракетами “Томагавк”, который вчера покинул украинский берег. По словам источника, этой демонстративной акцией Порошенко “подсластили пилюлю” и дали повод заявлять об американской поддержке на море.
При этом в Белом доме не исключают, что украинский президент без оглядки на Вашингтон может пойти на риск и отдаст приказ идти в Азовское море – надеясь, что американцы в любом случае займут проукраинскую позицию.
Ранее “Страна” анализировала возможность повторения керченского инцидента, когда Россия захватила два украинских бронекатера. Издание рассказывало о том, что “горячий” конфликт с Россией может обеспечить перевес рейтинга Порошенко над конкурентами.
А недавно новую попытку ВМС Украины пройти из Черного моря в Азовское анонсировал глава МИД Павел Климкин. Он обозначил, что за происходящим могут наблюдать партнеры Киева из НАТО – однако те не подтвердили таких намерений.
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