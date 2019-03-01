Новости Украины и Новороссии 01 марта 2019

Силовой ресурс будет использован украинскими политиками в ходе выборов, важную роль могут сыграть подконтрольные МВД и СБУ национал-радикальные группировки, «невидимая Украина» может проявиться. А Россия на этот раз подумает, признавать ли результаты выборов.

Об этом и о многом другом говорили российские и украинские политики, эксперты и журналисты на состоявшейся 28 февраля пресс-конференции «Война спецслужб и мобилизация радикалов: Может ли стать решающим силовой фактор на выборах президента Украины?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Открывая дискуссию, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что украинистика в России находится в плачевном состоянии, тогда как на Западе куда внимательнее и серьёзнее отслеживают происходящие в этой стране процессы.

Политические результаты мы видим, эту ситуацию необходимо исправлять.

Ружьё выстрелит

Активное участие в политических процессах на Украине неонацистских организаций может привести к непредсказуемым последствиям в ходе президентских выборов 31 марта.

Об этом сказала член Совета Федерации Ольга Тимофеева, напомнив о классике: по ходу пьесы ружье, висящее на стене, обязательно должно выстрелить.

«Если кто-то поднимает националистическую тему, вводит в политику принцип силы, грубой силы, значит, эта сила должна каким-то образом в какой-то момент отработать», — заявила политик.

Ольга Тимофеева

© РИА Новости, Александр Натрускин

Она отметила, что, судя по информации открытых источников, украинские спецслужбы полностью контролируются действующим президентом Петром Порошенко, он же «поддерживает некоторые националистические силы, прежде всего это С14*.

В то же время глава МВД Арсен Аваков, судя по всему, поддерживает кандидата в президенты Юлию Тимошенко, поддерживают её и подконтрольные МВД группы национал-радикалов.

Но при этом, по словам Тимофеевой, «какой-либо конкуренции платформ на этих украинских выборах не наблюдается».

«Основная тенденция — это противодействие Российской Федерации.

То есть вот то, что было запущено в 2014 году, то, на чём вообще строится многие годы украинская государственность, которая фактически была сформулирована Кучмой — „Украина — не Россия“, — и эта тенденция продолжается.

Тот, кто себя объявит большим врагом Российской Федерации, искоренителем всего русского, тот, получается, на электоральном поле начинает набирать наибольшую поддержку», — сказала политик, добавив, что «есть вопрос — на самом ли деле это поддержка электората или «то, что нам рисуют определённые СМИ».

«Невидимая Украина»

Раскол Украины «по нравственному и историческому выбору» произошёл раньше 2014 года, в 2014-м всё это лишь обострилось, считает Ольга Тимофеева. Хотя и сейчас далеко не все в стране поддерживают курс, проводимый постмайданной властью. Это тоже Украина, но другая.

«Сейчас эта Украина спряталась, ушла в подполье, иногда в очень глубокое подполье. Это тоже данность сегодняшнего дня — мы не видим эту Украину, но она есть», — отметила политик, пояснив, что «высказывать позицию, отличную от позиции националистических батальонов, на Украине становится опасно».

Она напомнила о прокатившемся по стране флешмобе «Я — Бандера», подчеркнув: «То, что для нас (в России. — Ред.) кажется абсолютно диким… на Украине это уже данность, которую на протяжении последних пяти лет действующий президент возводит в государственную норму».

С Ольгой Тимофеевой согласился Искандер Хисамов, отметивший, что термин «невидимая Украина» отображает реальность: «действительно, большинство населения не может открыто высказывать свою точку зрения, свою политическую позицию, потому что в стране царит по существу террор».

Однако, по его словам, для того и существуют выборы, чтобы эта невидимая страна, быть может, стала видимой. Получится ли?

Украина как Антироссия

Силовой ресурс на украинских выборах будет использован, но пока сложно предсказать, как это будет сделано и в каких масштабах, отметил экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко.

«На мой взгляд, сегодня идёт некий кастинг. Основными заказчиками всей ситуации на Украине являются более крупные геополитические игроки», — сказал он, добавив, что эти игроки рассматривают Украину как некий инструмент давления, прежде всего на Россию.

Виталий Захарченко

© РИА Новости, Александр Натрускин

По мнению экс-министра, этот инструмент создавался не на протяжении только последних пяти лет, но в течение всех лет «так называемой независимости Украины после развала Советского Союза».

Захарченко отметил, что Леонид Кучма в своей книге «Украина — не Россия» ставил вопрос просто об отличиях украинского народа от других народов, в том числе от народа России, но «это было, знаете, первое зерно посеяно, которое дало всходы».

По той причине, что идея геополитиков Запада состоит в том, чтобы отрывать Украину от России, в том, чтобы сделать нас врагами.

«Идея создания Антироссии глубоко засела в украинской государственности и была выпестована… к 2014 году», — констатировал Захарченко, напомнив, что националистические партии и организации, которые вышли на Майдан, не были на Украине запрещены, более того, пользовались определённой поддержкой власти.

Что до сегодняшней ситуации, то экс-министр подчеркнул, что национал-радикальные группы подконтрольны украинским спецслужбам и МВД, но, кроме того, «курируются американцами». Так что решать вопрос об их использовании будут не только в Киеве.

А вот вопрос о будущем президенте Украины уже решён, считает политолог Алексей Кочетков.

По его мнению, победит Порошенко, поскольку нет никаких признаков того, что геополитические игроки — «хозяева этого господина» в Вашингтоне — намерены сменить фигуру.

По словам эксперта, радикалы подконтрольны либо СБУ, либо МВД, и их достаточно для того, чтобы «закрыть все проблемные вопросы во время голосования».

Алексей Кочетков

© РИА Новости, Александр Натрускин

Принимавший участие в пресс-конференции публицист и постоянный автор издания Украина.ру Владислав Мальцев отметил, что не всё так просто: украинское правительство и МВД зависят от парламентского большинства, а националисты в ряде случаев «играют по своим интересам».

Да и во втором туре необязательно окажется именно Порошенко. В общем, возможны сюрпризы.

Выборы и «призрачная надежда»

Есть призрачная надежда на то, что выборы на Украине что-то изменят в лучшую сторону, сказал член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Но тут же отметил, что если судить объективно по тем кандидатам в президенты, которые имеют реальные шансы на победу, то надеяться особо не на что: русофобский и даже «русоненавистнический» (после 2014 года) курс будет продолжен.

«Тем не менее, за этими выборами могут последовать какие-то изменения, даже в случае, если президентом Украины останется Порошенко, изменения всё равно будут», — сказал политик, пояснив, что вслед за президентскими выборами последуют выборы парламентские.

Цеков отметил, что если представители условно пророссийских кандидатов наберут на президентских выборах на Украине хотя бы 15–20%, то это уже положительно скажется и на Украине, и на российско-украинских отношениях, считает политик.

Впрочем, по его словам, по-настоящему пророссийских сил на Украине на сегодняшний день просто не существует.

Что касается роли радикалов, то националистические организации на Украине подчиняются различным олигархам, и они поддержат тех кандидатов в президенты, которых эти олигархи финансируют, отметил политик.

А правоохранительные органы, по мнению Цекова, в случае развития конфликтной ситуации всё же будут ориентироваться на действующего президента — до первого тура. А дальше будут действовать в зависимости от результатов голосования, ориентируясь на потенциального победителя.

Какой должна быть реакция России? Цеков заявил, что уже сейчас у Москвы (да и не только у Москвы) есть два повода не признавать выборы: во-первых, закрытие избирательных участков в РФ, во-вторых, недопуск российских наблюдателей.

«Посмотрим на конечный результат. Мне кажется, будем очень и очень думать», — сказал политик, добавив, что, по его мнению, «в прошлый раз мы немного поторопились с признанием легитимным президентом Порошенко».

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Андрей Лубенский, Украина.ру

*запрещенная в России экстремистская организация