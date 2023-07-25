Новый энергокризис на подходе: Катар готовится к Захвату Рынка СПГ
Катар начал агрессивно захватывать новые рынки СПГ. Геоэнергетика Инфо. Катар планирует захватить 40% рынка сжиженного природного газа. Катар хочет подмять под себя мировой рынок СПГ. США хотят вытеснить Россию и Катар с газовых рынков. Катар стал усиливать влияние на мировой рынок газа.
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Нам то что? Мы дровами топим.
https://www.youtube.com/watch?v=5Pf9wX00W1c
Не многовато ли Катар на себя берет? А что скажут саудиты? ОАЭ? Пиндостан? Мы, в конце концов? Если так и дальше пойдет у Катара, не завидую им. Может войнушка случится. И писец придет ихнему СПГ. Сгорит в атмосферу:))