Энергокризис в Венесуэле, теракт в Новой Зеландии, НОД — Единая Россия и о Н.Н.Платошкине

В новом выпуске видеоблога обсудили целый ряд вопросов, которые пришли от зрителей видеоблога.

Хронометраж:

00:03 — кто «выключил» Венесуэлу

10:31 — теракты в мечетях Новой Зеландии

16:28 — о сборе подписей НОД

26:30 — о Н.Н.Платошкине

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Видео ВК

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

P.S. Предыдущие выпуски:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101722