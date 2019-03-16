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Энергокризис в Венесуэле, теракт в Новой Зеландии, НОД — Единая Россия и о Н.Н.Платошкине

09:10. 16 марта 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога обсудили целый ряд вопросов, которые пришли от зрителей видеоблога.

Хронометраж:
00:03 — кто «выключил» Венесуэлу
10:31 — теракты в мечетях Новой Зеландии
16:28 — о сборе подписей НОД
26:30 — о Н.Н.Платошкине

Скачать аудио
Видео ВК

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

P.S. Предыдущие выпуски:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101722

Метки: блог, Видео

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