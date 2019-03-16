Энергокризис в Венесуэле, теракт в Новой Зеландии, НОД — Единая Россия и о Н.Н.Платошкине
09:10. 16 марта 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В новом выпуске видеоблога обсудили целый ряд вопросов, которые пришли от зрителей видеоблога.
Хронометраж:
00:03 — кто «выключил» Венесуэлу
10:31 — теракты в мечетях Новой Зеландии
16:28 — о сборе подписей НОД
26:30 — о Н.Н.Платошкине
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
P.S. Предыдущие выпуски:
- Зачем Японии авианосец, а России союзное государство с Белоруссией
- О цифровизации и росте цен
- Сначала реальная экономика, потом — экономика цифровая
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101722