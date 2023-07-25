Космический тупик и орбитальная война, или Перспективный космос и плазменные двигатели (Конаныхин)
Инженер, писатель, радиоведущий и специалист космической отрасли Дмитрий Конаныхин рассказывает зачем американцам Луна, на что делает ставку Россия и какие направления развития космической отрасли являются перспективными.
00:00 Вступление
02:10 зачем нам Луна?
04:30 подготовка запуска “Луна-25″
08:00 “освоение Луны крайне призрачны”
09:00 орбитальная война и милитаризация космоса
10:40 реактивное движение и химические двигатели
14:00 ядерные технологии для космоса (термоядерный космический прямоточный двигатель от Великобритании и российский электроплазменный двигатель повышенной мощности)
18:40 о колонизации Марса и потолке химических двигателей
22:40 о радиоактивности космоса и пилотируемой космонавтике
27:30 о американском ядерном паролете и сравнение с российскими технологиями ядерной электротяги
34:30 о будущем космонавтики
36:10 об освоении Луны и лунная орбита как перевалочная база
39:55 американцы на Луне
41:00 о радиотелескопах на Луне
42:19 о программе российской космонавтики
Ведущая: Екатерина Борисова
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#ДмитрийКонаныхин #ТочкаСборки