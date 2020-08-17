Прочтите это, и, возможно, ваше мировоззрение тут же чуточку изменится!

Что такое мировоззрение?

Мировоззрение — это целостное представление о природе, обществе и человеке и их взаимосвязи.

Если меняется представление человека об обществе, а это может происходить под влиянием СМИ, которые используют для этого технологии, получившие название "окна Овертона", то ранее немыслимое для человека может начать восприниматься им как вполне приемлемое.

Если меняется представление человека о природе, в результате новых открытий и обретения новых знаний, то у него происходит переоценка ранее накопленных интеллектуальных ценностей, и новые знания вытесняют старые, противоречащие вновь открытым. При этом мировоззрение человека изменяется фактически, происходит его трансформация.

Вот о вероятности такого изменения мировоззрения у моего читателя, причём буквально за раз, после прочтения этой статьи, я и написал в её заголовке. Но Вы не бойтесь, читатель! У Вас может измениться только ваше представления о природе, точнее о нашей Солнечной системе, внутри которой находится наша планета Земля.

Я сегодня сам не удержался от того, чтобы прочесть работу другого автора, опубликованную на сайте ФБ:

«Орбитальные скорости планет Солнечной системы»

Это то, что забивается в голову нашим людям на протяжении многих лет:

«Опытные астрономы прекрасно знают о том, что орбитальная скорость планет напрямую связана с их расстоянием от центра системы – Солнца. Ну, а людям, которые только начинают изучать удивительную науку о небесных телах, наверняка было бы интересно узнать об этом побольше.

Что такое орбитальная скорость?

Орбитой называют траекторию, по которой конкретная планета движется вокруг Солнца. Она вовсе не представляет собой идеальную окружность, как думают некоторые люди, не разбирающиеся в астрономии. Более того, она даже не слишком напоминает овал – ведь существует большое количество факторов за исключением силы притяжения Солнца, которые могут повлиять на движение небесных тел.

Также стоит сразу развеять другой известный миф – Солнце вовсе не всегда находится ровно в центре орбиты планет, вращающихся вокруг него.

Наконец, следует отметить, что не все орбиты планет лежат в одной плоскости. Некоторые значительно выбиваются из нее – например, если изобразить стандартные орбиты Земли и Венеры на астрономической карте, то можно убедиться в том, что они имеют всего несколько точек пересечения.

Теперь, когда с орбитами более или менее разобрались, можно вернуться к определению термина орбитальной скорости планет. Именно так астрономы называют скорость, с которой планета движется по своей траектории. Она может немного изменяться – в зависимости от того, какие небесные тела проходят поблизости. Особенно это заметно на примере Марса: каждый раз, когда он проходит в сравнительной близости от Юпитера, он немного замедляется, притягиваясь гравитационным полем этого гиганта.

Учёные давно установили зависимость скорости движения планет вокруг Солнца от расстояния до него.

То есть самая ближайшая к Солнцу планета – Меркурий – движется быстрее всего, в то время как скорость Плутона (он не показан на этом рисунке, Плутон должен находится левее Сатурна) является самой маленькой в Солнечной системе.

С чем это связано?

Дело в том, что скорость каждой планеты соответствует той силе, с которой Солнце притягивает её на определённом расстоянии.

Если скорость будет меньше, то планета будет постепенно приближаться к звезде и в результате сгорит. Если же скорость слишком большая, то планета просто улетит от центра нашей Солнечной системы.

Каждый астроном, даже начинающий, прекрасно знает, что сила притяжения уменьшается по мере удаления от Солнца. Именно поэтому, чтобы сохранить своё место в Солнечной системе, Меркурий вынужден носиться с бешеной скоростью, Марс может двигаться помедленнее, а Плутон и вовсе едва перемещается...»

И вот тут я говорю Вам стоп, мой читатель, потому что пришло время вам самому задуматься, а не идти на поводу у рассказчика по имени Михаил, о котором известно (информация с сайта ФБ), что он из Казахстана и он получил высшее образование в ВКГТУ (бывшее СДИ, ВКТУ) имени Д. Серикбаева. Этот Михаил учился на факультете инженерии (бывший Архитектурно-строительный, Машиностроения и транспорта).

Разумеется, данный автор не самостоятельно обрёл такое мировоззрение, о котором он поведал нам в своём рассказе, а ему сформировали его в упомянутом высшем учебном заведении. Но это опять же, оттого, что многие из нас мало думают и задумываются, а имеют привычку употреблять готовую интеллектуальную пищу, которую и запоминают, предполагая, что она истинная. Так голова многих людей (их память и их сознание) заполняется всякой ненужной и даже вредной ерундой.

Как сказал в своё время Козьма Прутков (псевдоним коллектива авторов-интеллектуалов): «Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе». Это точно соответствует нашему случаю.

Так вот, по поводу вот этих слов автора Михаила из Казахстана: «Каждый астроном, даже начинающий, прекрасно знает, что сила притяжения уменьшается по мере удаления от Солнца. Именно поэтому, чтобы сохранить своё место в Солнечной системе, Меркурий вынужден носиться с бешеной скоростью, Марс может двигаться помедленнее, а Плутон и вовсе едва перемещается...»

Здесь написана явная для меня глупость, которую многие люди не осознают, и поэтому она вводит их в заблуждение. То есть, многие люди верят, что причинно-следственная связь между одним и другим именно такая. Неодушевлённой планете Меркурий приходится буквально осмысленно вертеться вокруг Солнца с большей скоростью, по сравнению с тем, как вертятся вокруг Солнца другие планеты нашей солнечной системы, и при этом постоянно думать о том, чтобы не упасть на Солнце и не сгореть!

Разумному человеку понятно, что у планеты Меркурий мозгов нет, чтобы вот так осознавать свою опасную ситуацию, и у неё нет внутреннего двигателя (какой есть у космической ракеты, построенной человеком), который бы обеспечивал ей стабильную орбитальную скорость, удерживающую её от падения на Солнце.

Тогда возникает вопрос: за счёт чего же планета Меркурий движется вокруг Солнца уже миллионы лет, и всё никак не упадёт на него?

Когда я был ещё маленьким, я где-то у кого-то вычитал, что все планеты в нашей солнечной системе вращаются по инерции. Такое по идее возможно, но тогда они все должны были получить однажды этакий первоначальный импульс, толчок.

Однако, невозможно представить, что бы могло сообщить этот импульс, толчок сразу всем планетам!

В то же время, разгадка этого ребуса не содержит в себе ничего фантастического, и её нетрудно увидеть, если посмотреть ещё раз ясными глазами и чистым сознанием на вот эти рисунки, объясняющие устройство и работу нашей солнечной системы.

Прежде всего обратите внимание на направление вращений всех планет в нашей солнечной системе:

Представьте теперь, что планеты вращаются не в абсолютной пустоте, как нам рассказывают учебники физики, а плавая в неком прозрачном эфире, находящемся в вихревом движении и образующем нечто напоминающее водоворот:

Самая быстрая окружная скорость движения частиц воды в таком водовороте у края воронки (куда я поместил Солнце. Оно, кстати, вращается вокруг своей оси в строгом соответствии с этим рисунком - против часовой стрелки). А по мере удаления от края воронки окружная скорость движения частиц воды (и всех предметов, которые могут оказаться в воде) убывает по определённому математическому закону. То есть, чем больше радиус орбиты вращения точки или какого-либо тела, увлечённого водоворотом, тем меньше скорость.

Теперь смотрите, именно эту же зависимость астрономы установили, определив орбитальные скорости движения планет в нашей солнечной системе:

Вопрос на засыпку: если движение Меркурия замедлится, он приблизиться к Солнцу или к Венере?

Как сообщил в своей статье автор Михаил из Казахстана: «Опытные астрономы прекрасно знают о том, что орбитальная скорость планет напрямую связана с их расстоянием от центра системы – Солнца».

Из этой иллюстрированной таблицы, кстати, следует, что Меркурию, чтобы упасть на Солнце, надо не затормозиться, а наоборот очень сильно увеличить свою скорость! А с чего она вдруг возрастёт? Следовательно, падение на Солнце Меркурию никогда не грозит.

Он, кстати, наоборот, потихоньку отдаляется от Солнца. Во времена Коперника, как это зафиксировано астрономами, Меркурий обращался вокруг Солнца за 80 суток, сейчас он обращается вокруг Солнца за 88 суток! За 500 лет изменение параметров его орбиты произошло аж на 10% в сторону удаления от Солнца. Таким образом он чуть приблизился к Венере. Незначительное удаление Меркурия от Солнца за последние 500 лет можно объяснить воздействием на него значительной силы солнечного ветра.

Иллюстрация к статье Н.Коперника "О вращении небесных сфер", 1543 г.

Спрашивается, чего же эти опытные астрономы включают дурака, когда встаёт вопрос о причине вращения планет вокруг Солнца? Я не поверю, что они не изучали (каждый в своём ВУЗе) мифологию Древней Греции и не знакомились вот этой мировоззренческой мыслью основоположников древней философии о небесном движителе планет: «...Седовласый океан – Эфир, катящий свои воды в вечном водовороте». (Книга «Мифы Древней Греции»).

Сегодня, помимо того, что я могу объяснить, почему планеты вращаются вокруг Солнца и не падают на него, я могу также указать причину, почему опытные астрономы вместе с учителями астрономии сознательно вводят в заблуждение миллионы людей во всех странах мира.

Причина этого состоит в том, что более века назад ведущие учёные всего мира договорились, что такое понятие как светоносный эфир или первородная материя, о которых рассказывала древняя философия, полностью исключается (убирается) из научного употребления. По мнению этих ведущих учёных, люди не должны знать все тайны природы, иначе ими будет трудно управлять!

Вспомните в этой связи недавнюю речь нашего Германа Грефа, она как раз об этом! Однако, не сами ведущие учёные такое придумали, что люди не должны знать все тайны природы. Они хоть и главные над всеми другими учёными, и их слово является решающим в любом научном споре, только над ними стоят ещё большие начальники, у которых более широкие полномочия и возможности.

Вам знакомо такое слово ОЛИГАРХИЯ? Надеюсь, что да, знакомо. Ведь совсем недавно (в 1990-х годах) власть в России была олигархической и у нас совершенно бандитским путём образовалось несколько тысяч олигархов.

Олигархия — это политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала).

Веками ранее такой же была власть в Европе и США, даже несмотря на существующую в Англии монархию, и вот однажды западные олигархи задумались о том, как им, малочисленной группе богачей, удержать власть над народами в эпоху индустриализации и роста грамотности населения.

Общее мнение выразил в 1878 году один из самых богатых людей планеты — английский лорд Сесил Родс, прозванный современниками «алмазным королём». Сесил Родс составил текст «ОЛИГАРХИЧЕСКОГО МАНИФЕCТА», в котором было предложено всем олигархам планеты выработать правила, позволяющие урегулировать процесс оказания помощи друг другу при возникновении форс-мажорных ситуаций. Например, таких как народные восстания и бунты. Особенно тревожило «алмазного короля» возрастание культурного уровня всего населения земного шара! «Это не к добру, его надо понижать!» — считал он.

«Мир сегодня вступает в тот период дальнейшего своего развития и всей цивилизации, когда на смену всем войнам за расширение государственных границ и новые источники весьма дешёвого сырья приходит борьба за сохранение накопленного и его приумножение экономическим путём.

Это не значит, конечно, что войны с прежними целями прекратятся. Найдутся, естественно, всегда какие-то обиженные, недовольные либо просто маньяки, снова готовые делить уже разделённый нами мир.

Главная опасность нас ожидает совсем в ином, а именно в том, что культурный уровень всего населения земного шара непрерывно возрастает и процесс этот необратим.

Я понимаю, всё это звучит парадоксом, мы все за культуру, но именно культурный уровень человека меняет его понятия о существе справедливости и, в то же самое время, несправедливости. Только поэтому в недалёком будущем, кроме войн межгосударственных, нас теперь ждут, как правило, внутригосударственные войны: за более равномерное распределение всех тех богатств, которыми сегодня владеют государства.

Вот почему союз всех людей, представляющих сегодня весь цвет и мощь нации, владеющих всем достоянием нации, является не какой-то забавой, как может это показаться некоторым моим критикам, а необходимостью чрезвычайно важности.

Если мы, наделённые сегодня богатствами, высокими титулами и возможностью решать государственные и мировые проблемы, не хотим быть раздавленными союзами черни, чьи интересы во всем мире, в конечном счёте, сведутся к общему знаменателю, нам следует объединиться для встречного боя без различия как национальной, так и государственной принадлежности.

При всём этом наш союз должен быть правительством над всеми правительствами и обладать способностью очень быстро и достаточно эффективно реагировать на все в мире возможные конфликты.

Стабилизация прав собственности и привилегий – вот наша самая главная цель. Осведомленность, готовность к борьбе, преданность одного и всех одному – вот наш основной лозунг на все будущие времена».

Последние слова была написаны Сесилом Родсом не иначе как после прочтения романа А.Дюма «Три мушкетёра», где Д`Артаньян постоянно произносит девиз: «один за всех, все за одного».

Манифест С.Родса хорошо объясняет, кто и зачем с некоторых пор стремится понизить культурный уровень населения всей планеты. А чтобы узнать, кто это делает в наше время, послушайте ещё раз выступление Германа Грефа на Муждународном экономическом форме, посвящённом выходу олигархов из управленческого тупика!

Они, оказывается, при Путине в тупик зашли!!!

Ну и как ваше мировоззрение, читатель? Я не обманул? Хоть чуточку оно изменилось после прочтения моей статьи? Напишите мне хоть в одну строчку о своих мыслях и ощущениях.

Приложение: "Гипотеза, объясняющая происхождение планет в солнечной системе".

17 августа 2020 г. Мурманск. Антон Благин