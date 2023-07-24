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Про кадровые решения и маршала Тимошенко

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Про кадровые решения

Дата начала Сталинградской битвы(официально 17 июля, реально началось 15) некруглая, но можно вспомнить про кадровые перестановки в самом ее начале.

14 июня И.В.Сталин адресовал командующему Сталинградским фронтом маршалу С.К.Тимошенко следующие, достаточно резкие слова: «Ставка считает нетерпимым и недопустимым, что Военный совет фронта вот уже несколько дней не дает сведений о судьбе 28, 38 и 57-й армий и 22-го танкового корпуса. [...] В этих армиях находились, кажется, 14 дивизий. Ставка хочет знать, куда девались эти дивизии». Дивизии девались в "котел" под Миллерово.

Штаб фронта ответил невразумительно. В Генштаб вообще ушли ведомости потерь, где армии были оптом списаны в пропавшие без вести. Вот прям все целиком. 120 тыс. человек. До этого такой же номер был проделан в мае 1942 г. в отношении попавших в "котел" армий под Харьковом. Тогда этот номер наверху "съели", но в июле – уже нет.

23 июля 1942 г. С.К.Тимошенко, стремительно взлетевшего в Наркомы обороны до войны и формально являвшийся Главнокомандующим вооруженными силами с 22 июня 1941 г. и до 8 августа 1941 г.(когда Сталин стал Верховным) был снят с должности комфронтом и задвинут в тень. Обычно говорили, что с ним связаны поражения (Харьков, отступление) и потому его убрали с глаз долой.

В последующем С.К.Тимошенко был в тени, представителем Ставки. Возможность реабилитировать себя весной 1943 г. операцией "Полярная звезда" не реализовалась, в том числе ввиду обвала под Харьковом и изъятия сил туда.

Но в любом случае у нас прецедент переполнившейся чаши терепения и снятия человека, утратившего доверие в Москве. Невзирая на то, что скамейка запасных на замену была короткая и на фронт поставили В.Н.Гордова из командармов (с так себе результатом). В какой-то мере это может быть объяснено тем, что считалось – немцы пойдут за Дон, а задачей Сталфронта будет их хватать за бочину танковыми армиями.

Знать бы заранее, что ломануться крупными силами в излучину Дона – может и не сняли бы Тимошенко. И да, был негативный эффект – Тимошенко поднимал вопрос об эвакуации населения Сталинграда, его преемник – нет, насколько мне известно.

(с) Алексей Исаев

https://t.me/iron_wind/570 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8514858.html
Метки: 1942, великая отечественная война, вермахт, история, красная армия, сталин, сталинградская битва, Тимошенко
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9395 4589
    Николай час назад

      Тимошенко, как и Жуков яркий представитель 5-й колонны того времени, которую возглавляли Микоян и Хрущёв (Перлмуттер), убийство товарища Сталина спасло его и Жука от расстрела.

      • 30122 25568
        маринаНиколай час назад

          да ,об это говорил зазнобин тоже -что наши герои (благо,что не было СМИ и блогеров )не все были реальными ,а часто созданными только Правдой(газета )..Были и истинные ,народные командармы -ты вероятно их список знаешь более лучше..

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