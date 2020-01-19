Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 19 января 2020

10:37. 19 января 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Вован с друзьями

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Такого не было никогда, начался процесс ликвидации Украины», — Тимошенко (ВИДЕО)

«Такого не было никогда, начался процесс ликвидации Украины», — Тимошенко (ВИДЕО) | Русская весна

Вечная неудачница президентских выборов на Украине Юлия Тимошенко в эфире одного из украинских СМИ назвала команду Зеленского в Раде «зелёным шлакоблоком», сравнив её со зверинцем.

Лидер «Батькивщины» посетовала, что такой ситуации, которая сегодня сложилась в «незалежной», не было ещё никогда, и Украина, попав под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире.

«Сегодня в стране парламентаризма не существует. Почему? Три причины.

Первое — не пишутся законопроекты в парламенте. Они приносятся извне. Второе — никто не понимает из тех, кто голосует за эти законы, за что они вообще голосуют. Отсутствует диалог, отсутствуют какие-либо дебаты, улучшение законов — ничего этого нет…

Наша фракция, другие фракции, которые находятся в оппозиции, готовят сотни правок, готовят предложения, готовят все концепции и законопроекты, как изменить ситуацию, как улучшить законы, которые они хотят принимать, — ни одна правка не принимается, ни одна дискуссия не ведется…

Сегодня есть этот шлакоблок в первой части парламента, перед трибуной, зеленый шлакоблок, который жмет эти кнопки, не думая, за что они голосуют.

И когда мы сопротивляемся каким-то законам, которые принимают вопреки здравому смыслу и национальным интересам Украины, там стоит радость. Они аплодируют, они друг друга на селфи фотографируют…

У меня такое впечатление, что я нахожусь просто в каком-то зверинце…

Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — говорит Тимошенко.

Читайте также: Мир стремительно меняется: Украина начала резкий поворот в сторону России

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сценарий Путина. Что происходит в России и что это значит для Украины (ВИДЕО)

Сценарий Путина. Что происходит в России и что это значит для Украины (ВИДЕО) | Русская весна

После ежегодного Послания президента Федеральному собранию 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку

При этом Путин уже заявил, что Медведев получит должность заместителя главы Совбеза. А новым премьер-министром России стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Как перемены в российской государственной системе отразятся на Украине, рассказала украинская журналистка Олеся Медведева. 

«Это прежде всего означает, что в ближайшие год-два для Украины принципиально ничего не поменяется, потому что новый премьер Мишустин — это преемник Путина. Он не кандидат на пост президента Путина, он чистый технократ, который будет заточен под решение социально-экономических задач в стране. Он не про оборону и не про внешнюю политику.

Если бы, к примеру, премьером стал Шойгу, то это был бы знак. Шойгу — следующий президент Российской Федерации со всеми отсюда вытекающими последствиями, в том числе и для Украины. А так для нас пока ничего не поменяется», — рассказала журналистка.

Второй момент, который она обозначила, — это конфигурация власти, которую предлагает Путин после внесения изменений в Конституцию.

«Это не та мощная президентская власть, что была в России до сих пор. Это будет уже не та система, в которой есть один ключевой человек, от которого зависят главные решения. Это создание системы сдержек и противовесов — политического баланса, в котором решение будет приниматься путём переговоров и сложного консенсуса.

И делает это Путин для того, чтобы курс страны остался неизменным вне зависимости от того, кто станет следующим президентом или премьером.

Поэтому он и ограничивает своего преемника и по назначению министров, и даже силовиков. И делает так, чтобы все решения принимались по согласию целого круга представителей российской элиты, в том числе, возможно, и самого Путина, как сейчас, например, Назарбаев в Казахстане. Он уже не президент, но сохранил пост главы Совбеза и правящая партия там его. И если он не все вопросы там прям решает, то очень многие», — пояснила Медведева. 

Она акцентировала внимание на том, что «при такой системе, которая появится в России после смены власти, очень сложно будет совершить какой-то резкий поворот, в том числе и в отношениях с Украиной, поэтому всё будет идти так, как идёт: та же позиция будет и по Крыму, и по Донбассу, и по НАТО».

Но при этом новая сложная система российской власти, по словам Медведевой, «не будет ни ужесточать свою позицию, ни смягчать её, как на это некоторые надеются в Киеве и на Западе».

«С другой стороны, можно предположить, что Путин, пока новая система не заработает, то есть до выборов в Госдуму в 2021 году, постарается все-таки решить вопрос по Донбассу и по Минским соглашением. Чтобы не перекладывать этот вопрос на своих преемников.

И тут, конечно, в свою очередь открывается возможность для Украины. Если в Киеве будут готовы идти на какие-то разумные компромиссы с Москвой, то вопрос, действительно, имеет все шансы на своё решение», — подытожила девушка.

Как сообщала «Русская Весна», президент России Владимир Путин заявил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.  

Читайте также: «В гробу мы их видали!»: США дали команду «фас» — ЕС и Польша выступили против России (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Где лежит ключ к концу конфликта на Донбассе? (ВИДЕО)

Где лежит ключ к концу конфликта на Донбассе? (ВИДЕО) | Русская весна

Ключ к прекращению противостояния — он и не в Москве, и не в Киеве, он где-то посредине. Такое мнение в эфире Ukrlife выразил украинский политолог Михаил Погребинский. 

«Он как бы в условиях некого большого компромисса, который должен быть поддержан внешними игроками и Соединёнными Штатами и Европейским союзом», — сказал он, добавив, что этот компромисс «с украинской, российской, донбасской стороны» пока не найден.

Но, по словам политолога, российская позиция такова, что «надо выполнять Минские соглашения и ни шагу влево, ни шагу вправо». Иначе «ничего не будет и война будет продолжаться».

«На мой взгляд, какие-то, может быть, не принципиальные, но важные для сторон компромиссы могут быть достигнуты. И для этого должна быть добрая воля Москвы, Киева и поддержка, принципиально поддержка этого со стороны Европейского союза. Ну, важна также, конечно, позиция Соединённых Штатов», — отметил Погребинский.

Что касается самой возможности внутриукраинской — «потенциальной» — по этому пути двигаться в поиске компромисса, то, по мнению эксперта, «для этого нужна какая-то эволюция нынешней команды Зеленского».

«Совершенно невозможно добиться компромисса, если в команде Зеленского есть министр внутренних дел, который может комментировать то, “правильно сделал президент Зеленский”, “неправильно”, “невыгодно сегодня по всей линии противостояния разводить силы и средства”…

Я думаю, что и руководитель Совета национальной безопасности и обороны тоже такой человек, как и он. И на мой взгляд, от него надо было бы избавиться и действовать как бы в кадровой политике по принципу: “Готовы ли люди, которые стоят на важных постах, получают важные должности, искать компромисс?”» — подытожил Погребинский. 

Как сообщала «Русская Весна»около 500 тысяч граждан «незалежной» получили российское гражданство в прошлом году.  

Читайте также: Киев и США причастны к крушению российского и украинского авиалайнеров: кровавый след из 2001 — версия

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Обзор экономики Украины. 21 апреля..., что простой предприятия с конца января 2015 года, обусловленный временной недозагрузкой...
Новости Украины и Новороссии 01 февраля 2017
... не скрыть. Василий Волга. Новости Украины: Савченко назвала Порошенко врагом народа... | Источник: dnr-news.com Ансамбль «Новороссия» — презентация альбома «Работайте, братья!»...Работайте братья». Об этом 31 января корреспонденту «News Front» сообщил ...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2015
...Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Информационный выпуск новостей Новороссии о ...Национального банка Украины. По информации НБУ, доходы банков в январе — марте... сократилась по сравнению с январем 2014 года на 34,...
Новости Украины и Новороссии 05 января 2016
...— добавил Чепеленко. Напомним, 3 января украинская сторона полностью прекратила подачу... изменений 12 января начнет рассматривать Конституционный суд Украины. Фото: joinfo... Источник: dnr-news.com Новости Украины: ВСУ получили от канадских инструкторов...
Новости Украины и Новороссии 19 января 2017
...прокурором страны?», — цитирует Януковича РИА Новости Украина. К оглавлению | Источник: news-front... де-факто объединились в конфедерацию Новороссия. Константин Затулин полагает, что ... в Симферополе (ФОТО) 18 января 2017 года в Крымской республиканской...
Новости Украины и Новороссии сегодня 9 апреля 2015
Обзор актуальных событий Украины и Новороссии, все новости в одном месте. Информация обновляется. ... князя Владимира создателем «европейской Руси-Украины». 20 января сообщалось, что министерство образования...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)