Новости Украины и Новороссии 19 января 2020

После ежегодного Послания президента Федеральному собранию 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.

При этом Путин уже заявил, что Медведев получит должность заместителя главы Совбеза. А новым премьер-министром России стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Как перемены в российской государственной системе отразятся на Украине, рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.

«Это прежде всего означает, что в ближайшие год-два для Украины принципиально ничего не поменяется, потому что новый премьер Мишустин — это преемник Путина. Он не кандидат на пост президента Путина, он чистый технократ, который будет заточен под решение социально-экономических задач в стране. Он не про оборону и не про внешнюю политику.

Если бы, к примеру, премьером стал Шойгу, то это был бы знак. Шойгу — следующий президент Российской Федерации со всеми отсюда вытекающими последствиями, в том числе и для Украины. А так для нас пока ничего не поменяется», — рассказала журналистка.

Второй момент, который она обозначила, — это конфигурация власти, которую предлагает Путин после внесения изменений в Конституцию.

«Это не та мощная президентская власть, что была в России до сих пор. Это будет уже не та система, в которой есть один ключевой человек, от которого зависят главные решения. Это создание системы сдержек и противовесов — политического баланса, в котором решение будет приниматься путём переговоров и сложного консенсуса.

И делает это Путин для того, чтобы курс страны остался неизменным вне зависимости от того, кто станет следующим президентом или премьером.

Поэтому он и ограничивает своего преемника и по назначению министров, и даже силовиков. И делает так, чтобы все решения принимались по согласию целого круга представителей российской элиты, в том числе, возможно, и самого Путина, как сейчас, например, Назарбаев в Казахстане. Он уже не президент, но сохранил пост главы Совбеза и правящая партия там его. И если он не все вопросы там прям решает, то очень многие», — пояснила Медведева.

Она акцентировала внимание на том, что «при такой системе, которая появится в России после смены власти, очень сложно будет совершить какой-то резкий поворот, в том числе и в отношениях с Украиной, поэтому всё будет идти так, как идёт: та же позиция будет и по Крыму, и по Донбассу, и по НАТО».

Но при этом новая сложная система российской власти, по словам Медведевой, «не будет ни ужесточать свою позицию, ни смягчать её, как на это некоторые надеются в Киеве и на Западе».

«С другой стороны, можно предположить, что Путин, пока новая система не заработает, то есть до выборов в Госдуму в 2021 году, постарается все-таки решить вопрос по Донбассу и по Минским соглашением. Чтобы не перекладывать этот вопрос на своих преемников.

И тут, конечно, в свою очередь открывается возможность для Украины. Если в Киеве будут готовы идти на какие-то разумные компромиссы с Москвой, то вопрос, действительно, имеет все шансы на своё решение», — подытожила девушка.

Как сообщала «Русская Весна», президент России Владимир Путин заявил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.

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