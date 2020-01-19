Новости Украины и Новороссии 19 января 2020
- 10:37 Вован с друзьями.
- 10:05 «Такого не было никогда, начался процесс ликвидации Украины», — Тимошенко (ВИДЕО).
- 08:00 Сценарий Путина. Что происходит в России и что это значит для Украины (ВИДЕО).
- 07:30 Где лежит ключ к концу конфликта на Донбассе? (ВИДЕО).
Вован с друзьями
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«Такого не было никогда, начался процесс ликвидации Украины», — Тимошенко (ВИДЕО)
Вечная неудачница президентских выборов на Украине Юлия Тимошенко в эфире одного из украинских СМИ назвала команду Зеленского в Раде «зелёным шлакоблоком», сравнив её со зверинцем.
Лидер «Батькивщины» посетовала, что такой ситуации, которая сегодня сложилась в «незалежной», не было ещё никогда, и Украина, попав под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире.
«Сегодня в стране парламентаризма не существует. Почему? Три причины.
Первое — не пишутся законопроекты в парламенте. Они приносятся извне. Второе — никто не понимает из тех, кто голосует за эти законы, за что они вообще голосуют. Отсутствует диалог, отсутствуют какие-либо дебаты, улучшение законов — ничего этого нет…
Наша фракция, другие фракции, которые находятся в оппозиции, готовят сотни правок, готовят предложения, готовят все концепции и законопроекты, как изменить ситуацию, как улучшить законы, которые они хотят принимать, — ни одна правка не принимается, ни одна дискуссия не ведется…
Сегодня есть этот шлакоблок в первой части парламента, перед трибуной, зеленый шлакоблок, который жмет эти кнопки, не думая, за что они голосуют.
И когда мы сопротивляемся каким-то законам, которые принимают вопреки здравому смыслу и национальным интересам Украины, там стоит радость. Они аплодируют, они друг друга на селфи фотографируют…
У меня такое впечатление, что я нахожусь просто в каком-то зверинце…
Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — говорит Тимошенко.
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Сценарий Путина. Что происходит в России и что это значит для Украины (ВИДЕО)
После ежегодного Послания президента Федеральному собранию 15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.
При этом Путин уже заявил, что Медведев получит должность заместителя главы Совбеза. А новым премьер-министром России стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
Как перемены в российской государственной системе отразятся на Украине, рассказала украинская журналистка Олеся Медведева.
«Это прежде всего означает, что в ближайшие год-два для Украины принципиально ничего не поменяется, потому что новый премьер Мишустин — это преемник Путина. Он не кандидат на пост президента Путина, он чистый технократ, который будет заточен под решение социально-экономических задач в стране. Он не про оборону и не про внешнюю политику.
Если бы, к примеру, премьером стал Шойгу, то это был бы знак. Шойгу — следующий президент Российской Федерации со всеми отсюда вытекающими последствиями, в том числе и для Украины. А так для нас пока ничего не поменяется», — рассказала журналистка.
Второй момент, который она обозначила, — это конфигурация власти, которую предлагает Путин после внесения изменений в Конституцию.
«Это не та мощная президентская власть, что была в России до сих пор. Это будет уже не та система, в которой есть один ключевой человек, от которого зависят главные решения. Это создание системы сдержек и противовесов — политического баланса, в котором решение будет приниматься путём переговоров и сложного консенсуса.
И делает это Путин для того, чтобы курс страны остался неизменным вне зависимости от того, кто станет следующим президентом или премьером.
Поэтому он и ограничивает своего преемника и по назначению министров, и даже силовиков. И делает так, чтобы все решения принимались по согласию целого круга представителей российской элиты, в том числе, возможно, и самого Путина, как сейчас, например, Назарбаев в Казахстане. Он уже не президент, но сохранил пост главы Совбеза и правящая партия там его. И если он не все вопросы там прям решает, то очень многие», — пояснила Медведева.
Она акцентировала внимание на том, что «при такой системе, которая появится в России после смены власти, очень сложно будет совершить какой-то резкий поворот, в том числе и в отношениях с Украиной, поэтому всё будет идти так, как идёт: та же позиция будет и по Крыму, и по Донбассу, и по НАТО».
Но при этом новая сложная система российской власти, по словам Медведевой, «не будет ни ужесточать свою позицию, ни смягчать её, как на это некоторые надеются в Киеве и на Западе».
«С другой стороны, можно предположить, что Путин, пока новая система не заработает, то есть до выборов в Госдуму в 2021 году, постарается все-таки решить вопрос по Донбассу и по Минским соглашением. Чтобы не перекладывать этот вопрос на своих преемников.
И тут, конечно, в свою очередь открывается возможность для Украины. Если в Киеве будут готовы идти на какие-то разумные компромиссы с Москвой, то вопрос, действительно, имеет все шансы на своё решение», — подытожила девушка.
Как сообщала «Русская Весна», президент России Владимир Путин заявил, что сам наблюдает случаи, когда у кого-то возникает соблазн поуправлять Россией со стороны.
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Где лежит ключ к концу конфликта на Донбассе? (ВИДЕО)
Ключ к прекращению противостояния — он и не в Москве, и не в Киеве, он где-то посредине. Такое мнение в эфире Ukrlife выразил украинский политолог Михаил Погребинский.
«Он как бы в условиях некого большого компромисса, который должен быть поддержан внешними игроками и Соединёнными Штатами и Европейским союзом», — сказал он, добавив, что этот компромисс «с украинской, российской, донбасской стороны» пока не найден.
Но, по словам политолога, российская позиция такова, что «надо выполнять Минские соглашения и ни шагу влево, ни шагу вправо». Иначе «ничего не будет и война будет продолжаться».
«На мой взгляд, какие-то, может быть, не принципиальные, но важные для сторон компромиссы могут быть достигнуты. И для этого должна быть добрая воля Москвы, Киева и поддержка, принципиально поддержка этого со стороны Европейского союза. Ну, важна также, конечно, позиция Соединённых Штатов», — отметил Погребинский.
Что касается самой возможности внутриукраинской — «потенциальной» — по этому пути двигаться в поиске компромисса, то, по мнению эксперта, «для этого нужна какая-то эволюция нынешней команды Зеленского».
«Совершенно невозможно добиться компромисса, если в команде Зеленского есть министр внутренних дел, который может комментировать то, “правильно сделал президент Зеленский”, “неправильно”, “невыгодно сегодня по всей линии противостояния разводить силы и средства”…
Я думаю, что и руководитель Совета национальной безопасности и обороны тоже такой человек, как и он. И на мой взгляд, от него надо было бы избавиться и действовать как бы в кадровой политике по принципу: “Готовы ли люди, которые стоят на важных постах, получают важные должности, искать компромисс?”» — подытожил Погребинский.
Как сообщала «Русская Весна», около 500 тысяч граждан «незалежной» получили российское гражданство в прошлом году.
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