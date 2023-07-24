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Д`Артаньян и три мушкетера (1979)

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Телевизионный художественный музыкальный фильм, экранизация романа Александра Дюма "Три мушкетера".

Исходная кинопленка отсканирована на современном фильмосканере, проведена цветокоррекция. Гостелерадиофонд, 2020 г.

00:00 – 1 серия "Атос, Портос, Арамис и Д`Артаньян"
1:25:50 – 2 серия "Подвески королевы"
2:58:12 – 3 серия "Приключения продолжаются"

Одесская киностудия по заказу Гостелерадио СССР 1979
Автор сценария – Марк Розовский
Режиссер – Георгий Юнгвальд-Хилькевич
Оператор – Александр Полынников
Композитор – Максим Дунаевский
Художник – Лариса Токарева
Актер – Михаил Боярский (Д`Артаньян)
Актер – Вениамин Смехов (Атос)
Актер – Валентин Смирнитский (Портос)
Актер – Игорь Старыгин (Арамис)
Актер – Александр Трофимов (Кардинал Ришелье)
Актер – Маргарита Терехова (Миледи)
Актер – Ирина Алферова (Констанция)
Актер – Борис Клюев (Рошфор)
Актер – Олег Табаков (Людовик XIII)
Актер – Алиса Фрейндлих (Анна Австрийская)
Актер – Лев Дуров (Де Тревиль)
Актер – Алексей Кузнецов (Герцог Бекингем)
Актер – Владимир Балон (Де Жюссак)
Актер – Юрий Дубровин (Ла Шене)
Актер – Юрий Шерстнев (палач из Лилля)
Актер – Виолетта Клименко (аббатиса)
Песни исполняют: Михаил Боярский, Маргарита Терехова, Елена Дриацкая (в титрах Дриадская), Вячеслав Назаров, Владимир Чуйкин, Александр Левшин, Вениамин Смехов, ансамбль "Коробейники".

Текст песни – Юрий Ряшенцев

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_uAxmy_TtvM
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