...То, что считается "историей Франции", в большинстве случаев взято из ярких увлекательных пьес и романов, изданных коммерческой организацией Торговый дом "А.Дюма" и К°. На него батрачили десятки писателей, а точнее 74 "соавтора", которых этот талантливый паразит умело "доил". Самые известные из них - Поль Мерис, Октав Фейе, Е. Сустре, Жерар де Нерваль, но самым ярким бриллиантом на литературной короне великого комбинатора был, конечно, Огюст Маке. Именно он написал основную часть романа "Три мушкетёра", обработанного и распиаренного "Александром Дюма".

Творческий дуэт А.Дюма и О.Маке - создатели книжного блокбастера "Три мушкетёра".

С тех пор, кстати, мало чего поменялось. Как писал в мемуарах сам Дюма, на просьбу Маке указать его фамилию в "Трёх мушкетёрах" он ответил словами издателя: «Роман, подписанный Дюма, стоит 3 франка за строку, а роман, подписанный Дюма-Маке, – только 30 су» (то есть в два раза меньше 1 франк= 20 су).

К сожалению, мало быть гением и "бриллиантом" - это я знаю по собственному опыту. Гения надо содержать в достатке и продвигать, чтобы он мог творить, а бриллиант надо огранить и оправить, чтобы он стоил бешеных денег и шёл нарасхват. Иначе гения сочтут шизофреником и посадят в психушку, а бриллиант будет валяться в навозе, где скоты и тупое быдло будут пинать эту "стекляшку" и топтаться по нему грязными сапожищами...

Ещё стоит непременно отметить, что Александр Дюма с авторами был достаточно честен и, собственно, брал только своё. Ведь если бы не Дюма, то и про того же Огюста Маке мало кто узнал бы! А труды Маке, как и труды других великих литературных негров, издатели (как и ещё один "гений" Вальтер Скот) скупали бы по "пятак за штучку, рупь - пучок". Только благодаря подписи "А.Дюма" они могли хорошо зарабатывать на своих произведениях. С пятёркой своих ведущих соавторов он делил прибыль поровну (правда остальные соавторы получали гораздо меньше, но раз они шли на это, значит, их и это устраивало), причём прибыль была очень значительной.

Раньше книги публиковались... в газетах и оплачивались построчно. Но после успеха "Трёх мушкетёров" Дюма выбил у издателей ОПЛАТУ ЗА КАЖДОЕ СЛОВО всего, что подписано "А.Дюма". Тот же Маке смог на свою половину прибыли приобрести натуральный замок (кроме того он дополнительно получил позже от Дюма очень большую по тем временам сумму отступных за отказ от прав на "Три мушкетёра") и к концу жизни сколотить огромное состояние. Сколько получили "Дю-Ма-ке" за роман я информации не нашёл, но посчитать совсем не трудно, учитывая что в романе порядка 30 тыс. строк...

Насколько огромными были гонорары А.Дюма, можно понять только в сравнении. В то время расчёты происходили в основном в "звонкой монете", а понятием "инфляция" фактически можно было пренебречь, так вот тогда средний заработок порядка 60% парижан колебался в пределах 1,3-3,9 франка за полный 13-часовой рабочий день (зимой, когда рано темнело, платили ещё меньше), что давало годовой доход порядка 300-900 франков. И это в Париже, в то время как в бедных провинциях годовой доход в 300 франков был вполне приличным, а большинство обходилось и половиной этой суммы... В то же время квалифицированные столичные рабочие зарабатывали заметно больше, получая ~6-9 франков в день (что давало годовой доход порядка 1.500-2.400 франков), это уже позволяло нанимать слугу или кухарку, и считаться зажиточным буржуа.

По сути, Александр Дюма БЫЛ ГЕНИАЛЬНЫМ ПРОДЮСЕРОМ в первую очередь, прекрасным маркетологом во вторую и только в третью - хорошим и востребованным писателем. И если бы всё это не сочеталось с нечистоплотностью, мотовством и легендарной неспособностью распоряжаться средствами, Дюма, скоре всего, не пришлось бы посещать Россию, и, вероятно, мы бы лишились довольно значительной части аляпистой и разухабистой "истории России"...

Собственно, то, что "А.Дюма" - не гениальный писатель "в одну харю", в середине ХIХ в. во Франции было ни для кого не секретом. Да и в близлежащих государствах Европы к нему тоже относились ПРАВИЛЬНО. Трепетным отношением к ВЕЛИКОМУ ПИСАТЕЛЮ отличались только колонизируемые задворки Европы, вроде Скандинавии, прибалтийских стран Германии и Российской Империи. Как писал об этом в сентябре 1858 года Александр Герцен:

«Со стыдом, с сожалением читаем мы, как наша аристократия стелется у ног Дюма, как бегает смотреть на «великого курчавого человека» сквозь решётки сада и просится погулять в парк к Кушелеву-Безбородко».

В том же Париже в феврале 1845 года Жан-Батист Жако под псевдонимом "Эжен де Мирекур" написал памфлет «Фабрика романов «Торговый дом Александр Дюма и К°». Осуждая «цеховой принцип работы отдельных авторов, из-за которого одиночки не имеют возможности заработать на жизнь», он разобрал тексты конкретно Дюма и написал:

«Поскребите месье Дюма и вы обнаружите негра... Как вождь индийского племени, которому путешественники дарят бусы, месье Дюма любит все, что блестит... Он вербует перебежчиков из рядов интеллигенции, продажных литераторов, которые унижают себя, работая, как негры, под свист плетки».

Но, уж если умел человек воровать с пользой, красиво и без обид, что же в этом страшного? Мерзкий колченогий сквалыга "Вальтер Скот", промышлявший сутяжничеством и просто скупивший за долги то, что впоследствии продавал от своего имени с огромной прибылью, почему-то не вызывал неприязнь у современников. Или масон Шекспир, не менее нагло чем Скот издававший не принадлежащее ему, честно и абсолютно беспардонно заявлявший: «Я беру мое добро там, где его нахожу»...

Дело в том, что тот же Уолтер Джонс (который "Вальтер Скот") особо не шиковал и на публике не бравировал. А уроженец Бомбея, при жизни носивший полное имя Уильям Генри Ирвин Шекспир (29 октября 1878 - 24 января 1915), как оказалось, вообще "писал" "в шестнадцатом веке" и "в европах" не показывался, хотя талантов у него хватило бы на троих. Этот полиглот, свободно говоривший на 6 языках, в 26 лет стал самым молодым вице-консулом в Британской Индии. Масон, переводчик, писатель, педераст (причём в прямом смысле), шпион, дипломат, путешественник, политик и историк, с отличием закончил в 1898 году Королевское военное училище и был принят на государственную службу. Жажда приключений привела его к тому, что он покинул скучную Индию и перебрался в 1909 году в Кувейт. Он просто гипнотически действовал на туземцев Южной Азии, а его похождения по Аравийскому полуострову стали примером для подражания для другой британской легенды - сэра Лоуренса "Аравийского". Кончил, правда, Шекспир плохо, арапы его подстрелили и отрезали голову. Так что из того, что он "писал", мало что действительно принадлежало его трясущемуся перу (shake speare).

Уильям Генри Ирвин Шекспир и его литературное альтер эго.

В общем, Дюма делал то же, чем грешили многие "великие" писатели, но вёл себя СЛИШКОМ нагло, слишком "напоказ", слишком сорил деньгами, и это не могло не вызывать зависть и раздражение у ВСЕХ, кто это видел...



Да, Дюма был хорошим писателем, но именно "Три мушкетёра" были бесспорно написаны В СОАВТОРСТВЕ. И этого никто не отрицал! Тот же Маке, не смотря на четыре суда, хотел всего лишь, чтобы его признали соавтором и напечатали его фамилию рядом с А.Дюма на произведении. В 30-40-е годы XIX в. Дюма ещё действительно РАБОТАЛ, множество второстепенных персонажей и большая часть диалогов написана именно Дюма, и до сих пор никто не смог это опровергнуть. Также благодаря Дюма роман был насыщен подробной детализацией. Но ведь то, что так натуралистично описано, причём в то время, когда ещё не было соцсетей, интернетов и "клубкинопутишествий", да и саму историю как таковую ещё только-только НАЧАЛИ придумывать, ТАК ЖИВО ОПИСАТЬ МОГ ТОЛЬКО ОЧЕВИДЕЦ!



Начиная с конца ХIХ века и на протяжении всего ХХ в. легендарий А.Дюма разрастался, как снежный ком, достигнув неприличных размеров от не существовавших в реальности "подробностей". Сам Дюма с его жизнью был никому не интересен, ВСЕМ НУЖНА БЫЛА ЛЕГЕНДА О ДЮМА! Поэтому сейчас очень сложно восстановить, что было на самом деле и тем более трудно восстановить то, о чём он писал ТОГДА. Роман писался в 1844-1845 гг., но наибольшую известность он приобрёл в конце ХIХ - начале ХХ вв, когда развлекательный литературный жанр "история" уже сложился настолько, что стал претендовать на приписку "наука" и был поделен между конкурирующими "фирмами". К этому времени роман оброс "правильными" иллюстрациями, а литературные персонажи, став действующими лицами "науки" "история", стали считаться реально существовавшими. Поэтому для них придумали соответствующий антураж и декорации, а это соответствующе повлияло на наше восприятие и представление о действующих лицах. И уже на этом "фундаменте" были состряпаны кинофильмы, намертво вбивавшие в наше сознание театральные образы сформировавшиеся на рубеже ХIХ-ХХ вв...



...Мне не интересно, что придумали для меня сказочники за полтора века, мне интересно то, что было на самом деле, поэтому я и пытаюсь восстановить. Можете называть мои исследования "видениями" или "потоком сознания" - не имеет значения, пусть будет так, тем более, что некоторые вещи я действительно не могу объяснить. Но не зря же говорят "кто ищет - тот найдёт". Может быть, я тоже являюсь персонажем чьего-то плана, поэтому мне и дают нужную информацию, чтобы я делал запланированные выводы? В общем, попытаюсь восстановить, что было, по мере возможности...

Если Дюма и Маке описывали всё "по памяти", значит, основные действующие лица романа и события должны были действовать и происходить где-то во временном промежутке 1815-1843 гг.

Вот давайте и разберём всех по порядку и разложим всё по полочкам, а начнём с тех же "мушкетёров"и "гвардейцев кардинала", как самых массовых персонажей.

Место действия и окружение мушкетёров и гвардейцев кардинала - кто, где, когда?

Для начала разберём, откуда взялась цифра с 1815 по 1843 год.

Точной даты рождения Давида Лабурэ (настоящее имя-фамилия "Александра Дюма") никто не знает. Никто не запоминал нищих, а тех, кто рождался в среде люмпен-пролетариата, да ещё и выживал в количестве больше трёх, звали либо по кличкам, либо просто "Эйтыкактамтебя", не заморачиваясь такими глупостями, как дата рождения - достаточно было просто знать, кто в каком порядке был старше.

Есть две версии:

1) талантливый писатель придумал дату рождения себе сам, как самый настоящий "химселф", которых ТОГДА было подавляющее большинство, включая "родовую знать" и "правящие династии");

2) дату рождения ему сварганили добрые люди на глаз и по внешнему виду. Учитывая, что Дюма в отношении цифр был полным тупицей, не утруждая себя даже знанием порядка цифр и того, какая цифра больше, первая версия имеет меньше шансов на вероятность. А так как "Дюма" всегда был рослым и упитанным, ему естественно отвесили на несколько лет больше, чем было на самом деле.

Так что Маке и Дюма были ровесниками +/- пара лет, а дата рождения Маке (ПЕРВЕНЦА(!) богатого фабриканта) известна и не имеет разночтений - 13.09.1813. Медицинская наука уверена, что человек хранит детские воспоминания с 2-3 лет, так что вот вам первая дата.

Вторую дату тоже несложно понять, роман публиковался в 1844-1845 гг, и так как более поздние события имеют мало шансов попасть в роман, а на написание романа требуется некоторое время, позднее 1843 года искать уже не стоит.

И кстати, о размерах А.Дюма! В прошлом ХХ веке стало принято считать, что он был гигантом под 2 м ростом и за полтора центнера весом, и это при том, что А.ДЮМА НИКОГДА(!) НЕ ИЗМЕРЯЛ СВОЙ РОСТ И ВЕС. Более-менее точно можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ рост Дюма, поскольку есть фотографии. Учитывая, что жители северо-западной Европы были одними из самых высокорослых, их средний рост составлял столько же, сколько и рост россиян рубежа XIX-XX вв, то есть 156-169 см (здесь в конце и в середине этой статьи есть данные росто-весовых показателей ). Дюма был на полголовы-голову выше современников: с учетом высоты головы ~20 см, его рост был где-то 175-180 см, то есть он был крупным на общем фоне, но ничего экстраординарного.

Зачем нам росто-весовые показатели А.Дюма? А дело в том, что есть очень сильные основания полагать, что прототипом здоровяка и забияки Портоса, предпочитавшего мордобитие размахиванию шпагой, А.Дюма выбрал себя любимого. Так что поглядите на Дюма, вот так и должен выглядеть шевалье (рыцарь) дю Валлон, ака "королевский мушкетёр Портос".

А.Дюма в черкеске и в полный рост, прототип "шевалье Дю Валлона" (ака Портос).

А теперь можно поговорить и о мушкетёрах, кстати, в реальности "королевские мушкетёры" и "гвардейцы кардинала" выглядели совершенно не как в кино. В реальности они выглядели так, как показано на заставке.

Но начать всё же лучше с обстановки в самом Париже "времён реставрации" и людях, которые его населяли, чтобы вы до конца понимали в какой обстановке действовали реальные «Д'Артаньян и три мушкетёра»...

...После «реставрации королевской власти», Людовик XVIII уже в июне 1814 года начал формировать свой придворный штат – военный и цивильный. Войдя в Париж на штыках войск интервентов из «Священного Союза», "реставрированный" король кликнул клич, обещая дать места всем сторонникам монархии. На него живо откликнулись мелкие помещики из бедных южных провинций, считавшие себя «большими роялистами, чем сам король» (Etreplus royaliste que le roi ), готовые занять любые посты при дворе, а также разноязыкие наёмники из альпийских кантонов, недорого продававшие свою преданность. В общей сложности получили места почти пять тысяч дворян, желавших служить восстановленной монархии. Как писал очевидец:

«Тысячи дворян, не умеющих делать ровно ничего, прибывают со всех сторон верхом и в дилижансах, в надежде занять любую должность и выпросить все, что только можно». Забегая вперед, отметим, что в начале Второй Реставрации (когда Людовик XVIII вторично вернется в Париж после Ста дней), оценив всю бесполезность разношерстных гвардейских формирований в боевой обстановке, король упразднит некоторые роты и сократит свой военный придворный штат до полутора тысяч человек: он будет состоять из 1116 лейб-гвардейцев короля и 355 швейцарских гвардейцев. Стоит так же упомянуть, что в то же время лейб-гвардия австрийского эрцгерцога (по совместительству императора Священной Римской Империи) насчитывала всего 651 человек — 115 офицеров, 151 унтер-офицеров и 385 ефрейторов в 6 частях (австрийской лейб-гвардии (k. k. Erste Arcierenleibgarde); венгерской лейб-гвардии (k. Ungarische Leibgarde); австрийских трабантов (k. k. Trabantenleibgarde); венгерской королевской стражи (k. Ungarische Kronwache); гвардейской пехотной роты (k. k. Leibgarde Infanteriekompagnie); и гвардейского конного эскадрона (k. k. Leibgarde Reiter-Eskadron)), да 13 отрядов военно-полицейской стражи (жандармерия, 39 офицеров, 455 унтер-офицеров и 1339 рядовых), разбросанных по приграничным крепостным районам обширной империи. Цивильный придворный штат был меньшим по численности (около семи сотен человек), но получить должность в нем считалось ничуть не менее престижным, чем в штате военном. Придворный штат включал такие «ведомства», как духовная служба, служба королевских покоев, шталмейстерская служба, егермейстерская служба, служба гардеробной, гофинтендантская служба. Парижская полиция В сюжете романа мушкетёры вели себя весьма буйно и довольно разнузданно, могли ли они себе позволить так себя вести в действительности? В общем-то да, в оккупированной стране структуры только зарождались и «качество человеческого материала» было отнюдь не лучшим, а те же мушкетёры или гвардейские конные гренадёры запомнились обывателю только безобразиями да бесполезностью. Спустя год события расставят все по местам, и после «ста дней» тех же мушкетёров, которые не разбежались сами в смутные дни, безжалостно разгонят к чёртовой матери без выходного пособия, в боевой обстановке эти драгуны показали себя небоеспособными и склонными к дезертирству. Но, пока они были, горожане и полицейские имели с ними проблемы, приходилось даже вызывать гвардейских жандармов, чтобы их утихомирить. Говоря о парижской полиции, надо понимать, что из расходов городского бюджета большая часть средств (около 30%) шла на выплаты в государственную казну, около 18% город тратил на оплату муниципального долга, около 15% расходовал на нужды городских учреждений, около 9% – на коммунальные постройки, около 7% – на прокладывание каналов, и только 6% – на нужды полиции. Префект Парижа (а точнее, департамента Сена) делил власть с префектом (начальником) полиции, чье ведомство располагалось на Иерусалимской улице на острове Сите. Между этими двумя правителями города и их «аппаратами» неизменно существовало более или менее явное соперничество. Префект полиции отвечал за поддержание общественного порядка и за безопасность граждан. В его подчинении находилось около двух сотен полицейских чиновников (стоит отметить, что в Ратуше под началом префекта департамента Сена, номинального главы Парижа, трудилось вдвое меньшее число служащих). Но кроме этого в подчинении префекта полиции имелась еще и целая «армия», численность которой достигала почти 1800 человек. В нее входили полицейские, работающие на улицах города (квартальные комиссары, инспекторы и прочие), а также национальные гвардейцы, жандармы и пожарные. Личность человека, поставленного на такой важный пост, имела большое значение - помимо практической сметки от него требовалась преданность властям. Однако в течение эпохи Реставрации политическая линия менялась несколько раз, колеблясь между ультрароялизмом и роялизмом умеренным, что приводило к назначению нового префекта полиции, с 1815 по 1830 год на этом посту сменилось пять человек: 09.07.1815 - 29.09.1815 Эли Деказ (1780-1860) 29.09.1815 – 20.12.1821 Жюль Англес (1778-1828) 20.12.1821 – 06.01.1828 Гай Делаво (1788-1874) 17.01.1828 – 13.08.1829 Луи-Мари де Беллейм (1787-1862) 13.08.1829 - 30.07.1830 Клод Манжен (1786-1835) Полицейских было мало, но патрули, обходившие город по ночам, имели несколько экипажей, которые передвигались сравнительно бесшумно (их колеса и копыта лошадей были обернуты войлоком). Поскольку экипажи эти были открытыми, полицейские сержанты и жандармы могли на ходу выскакивать из них и бросаться в погоню за преступниками. Самым главным нововведением стало появление в Париже полицейских сержантов (sergents de ville) в мундирах. До этого окружным полицейским комиссарам помогали квартальные полицейские инспекторы (officiers de paix), носившие штатское платье, но их на весь город было всего 48 человек. Жалование окружного полицейского комиссара составляло 10 тыс. франков в год и до 3 тыс. в год давалось на содержание служебного помещения и иные расходы, квартальный полицейский инспектор (officiers de paix) получал 5 тыс. франков в год и дополнительно 1 тыс. франков на содержание собственного бюро, все они обеспечивались бесплатным жильём от города. Полицейские сержанты получали 600 франков в год и небольшую доплату за съём жилища, это считалось хорошим жалованием и сержанты держались за своё место. Полицейских сержантов было вдвое больше (90 полицейских), чем инспекторов, вдобавок для них была изготовлена форменная одежда – фраки или рединготы синего сукна с пуговицами, украшенными гербом города, а также треугольные шляпы. Днем полицейские сержанты имели при себе трость с белой рукоятью, а для ночных обходов вооружались шпагой, которую носили на черной портупее. Набирали их из числа бывших военных ростом не ниже «5 футов 3 дюймов» (162 см). Скептики опасались, что вольнолюбивые парижане, привыкшие враждовать с полицией, примут их в штыки, однако полицейские сержанты не вызвали у горожан враждебности – возможно, именно потому, что носили мундиры. Любопытно, что лондонские констебли облачились в темно-синие мундиры только в 1829 году. В штате парижской полиции состояло не больше трех сотен человек, включая комиссаров, инспекторов и сержантов; между тем население города в 1817 году составляло более полумиллиона человек, а к 1831 году ещё возросло. Поэтому для поддержания порядка в 12 кварталах города было установлено в общей сложности 123 пикета, на которых ежедневно дежурили до 1800 человек, принадлежавшие к самым разным подразделениям: в шестнадцати – дежурили жандармы, в семи – пожарные, в остальных пунктах дежурство несли национальные гвардейцы. Шпага муниципальной гвардии Парижа модель 1830 года, длина 84 см.