О жизни и фантазиях

Живая жизнь и объективная реальность имеют свои законы. Они могут нравится или не нравится, они могут быть приятными или неприятными, это дело вкуса. Но они таковы, каковы есть. Их можно обойти, если хорошо изучить – как обошла авиация закон тяготения с помощью технических устройств. Но их нельзя игнорировать, как не игнорирует авиация закона тяготения…

Нельзя выйти из душераздирающих противоречий современности, если опираться на картину мира, составленную ЛЖИВЫМИ И КОРЫСТНЫМИ либеральными демократами. Просто нельзя – и всё. Если вы попытаетесь выйти из комнаты по лживой схеме планировки, то вместо двери снова и снова будете упираться в глухую стену. Нельзя взлететь на чугунном шаре. Просто на шаре – можно, если он будет гелиевым или водородным, или наполнен разогретым воздухом. А на чугунном нельзя. Точно так же нельзя ничего понять в общественных процессах, в исторических поворотах, если опираться на то мракобесие, которому учат на современных кафедрах обществознания. Потому что это полёт на чугунном шаре и рисование в схемах эвакуации замурованных дверей…



Псевдо-демократическая тупость в осмыслении исторических событий остаётся тупостью при любой степени благообразия. Это именно мракобесие в сфере познания, изначально-порочная методология, которая заставляет слепых адептов снова и снова менять очередного малоприятного Горбачёва на очередного, ещё более худшего, Ельцина.

Совершенно очевидно, что чем больше «демократических переизбраний» – тем хуже и страшнее становится жизнь вокруг.

В США более 200 лет не проводили настоящих выборов (власть масонерии, имитирующей выборы между членами одной ложи) – и до последних лет там были тишина и покой. Зато конкурентам США реальные выборы с подлинными (не инсценированными) страстями активно навязывают, зная, что будет в итоге: негодяя «1» сменит супер-негодяй «2», и так далее, столько раз подряд, сколько этим заниматься…

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Это не вчера началось. 1614 году, будущий первый министр короля и кардинал Ришелье:

- У государей есть одно верное средство увеличить своё могущество: оно заключается в том, чтобы обогатить своих подданных и разорить соседей… и только в том случае им [государям-] нечего бояться вступать в борьбу с могущественными врагами, если силы последних разъединены и ослаблены…

Исполняя свой план, Ришелье надел на себя «…маскарадное одеяние ревностного миротворца и сердобольного защитника слабых… Он старался выступить в одеянии хранителя мира, великодушно спасающего от императора бедных немецких князей, а заодно и «милую им немецкую свободу».



Речь идёт не об одном Ришелье. Ещё в середине XVI века католический король Франции Генрих II помог немецким раскольникам-протестантам нанести поражение императору Карлу V. Как «добрый католик», Генрих травил и преследовал протестантов во Франции, но присвоил себе титул «защитника немецкой свободы».



С тех пор уже не один век любая иностранная империя заботится не о свободе у себя, а о «свободе» у геополитического противника. Нужно объяснять, ЗАЧЕМ?!

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Современное демократическое обществознание в качестве аксиомы и догмы, которые страшно трогать (такой визг поднимется!) стоит на трёх слонах и лежит на черепахе. Оно слоняется и бредёт черепашьим шагом среди бредовых представлений о власти.

Сюда можно отнести восторг слепорожденной (или мошенничающей) интеллигенции перед «Свободой», неприкосновенную «святую корову» всенародных выборов «на альтернативной основе», «воли народа», «контроля народа за властью» и представление об идеальной власти как о «слуге народа».

Когда вы вот так очертили свои приоритеты, то не удивляйтесь, что в политику идут одни только жулики, проходимцы, аферисты и мошенники. Если вы выставили посреди города дураков чугунный шар, и заявили, что собираетесь на нём лететь под облака – никто умный и честный ваш план выполнять не возьмётся. А мошенники – возьмутся. Скажут с большой охотой, потакая вашему умственному мракобесию:

- Конечно, чугун легче воздуха! Отличный шар, в самый раз для полётов! Давайте, собирайте нам деньги, жратву, шмотки – а мы пока вашу прекрасную монгольфьеру к полёту подготовим! Да покрепче привяжите чугунный аэростат, а то он раньше положенного в небо взмоет…

Демократическая мифология, льстящая черни и забивающая мозги прекраснодушной интеллигенции – по принципу «цельно-чугунной монгольфьеры» сделало политику уделом исключительно жуликов и лживых прохиндеев. Потому что поддакивать бреду может или глупый человек – или хитрый махинатор…

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В том виде, в каком нам со школы и ВУЗа представляют политику – политика работать не может. Это устройство – заведомо нелепое и нарушающее большую часть известных нам законов природы.

Предлагаемые низшие версии «Свободы» (как распущенности и разрешённости любого скотства, безответственности и самодурства) не улучшают общественного устройства, а растлевают и разрушают его. Они воспитывают не гражданина (дисциплинированного защитника и одухотворённого созидателя), а низменную чернь, склонную к капризному попрошайничеству и патологическому беспамятному инфантилизму.

«Выборы на альтернативной основе» – это или подлог, растлевающий общество своей лживостью, показухой, очковтирательством. Или гражданская война – если альтернатива реальная, а не подленько симулированная правящим заговором.

Власть не может «принадлежать народу» или «служить народу» по той же причине, по какой капитан корабля не может слушать команд от матроса или генерал идти в атаку по приказу солдата (мы все помним, чем кончились «выборы командиров» в российской армии в 1917 году – армия, как и Россия, просто перестали существовать).

Власть, которая станет рабски слушать толпу – прекратит своё существование, и так много раз – пока не появится власть, способная обуздать толпу. Власть является источником закона – и потому быть законопослушной для неё всё равно, что слушаться собственного эха, не понимая, откуда оно берётся.

Власть охраняет все ценности, все дефициты, вместе взятые, на определённой территории, как охрана склада. Невооружённый, лишённый права стрелять, охранник, которого любой может побить – не охранник, а бомж, пригревшийся возле склада.

Закон жизни, который не заболтать никакими благоглупостями демшизы, довольно прост: Ваши ценности, которые вы не охраняете – перестают быть вашими и становятся ценностями того, кто будет их ревностно охранять. Если с дурака Горбачёва свалилась шапка Мономаха – то она перестала быть его шапкой, и стала чужим венцом. Зачем обсуждать – плохо это или хорошо? Мы же не обсуждаем нравственную сторону гравитации или моральную неправоту молнии…

Власть есть власть: или ты всем по шее дал, или тебе по шее дали, но тогда ты уже не власть. Третьего-то не дано!

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Только очень наивный человек, совершенно никчёмный и беспомощный в реальной жизни, может верить, что возможна власть, которая будет его слушаться. Слушать, как советника, ещё туда-сюда, но слушаться, подчиняться?!

Вы понимаете, что понятие подчинение логически противоположно понятию власти? И если власть подчиняется – то она не власть? Вы понимаете, что понятие «верх» логически противоположно понятию «низ»? И что низ не может стать верхом, не перестав быть низом?

Честный человек вам открыто это скажет в лицо. И потому вы никогда не выберете честного человека при таких запросах. А мошенник и прощелыга охотно согласится со всеми вашими бреднями (как Ельцин), наобещает с три короба – и слушаться каждого из толпы, словно начальника, и быть ниже каждого из дворников…

Потому что мошенник врёт, а враньё не ограничено законами природы. Правда – ограничена. В небылицах же и чугунные шары легче воздуха, и воду в решете носят, и барашек волками питается…

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Демократическая шиза воспитала уже не одно поколение обалдуев, которые играют серьёзными вещами, как несмышлёные дети – игрушками. Интернет и площадь, кабак и улица кишат «р-р-революционной» риторикой из уст безответственных болтунов, убивающих своей безответственностью и слово, и дело.

Вылезет на сугроб очередной обормот, прокричит «Долой Путина!» – и обратно, снег чистить, заискивая перед закрывающим наряды старшим дворником…

Но это и есть презренная «демшиза» – даже если на словах она категорически против демшизы и считает себя альтернативой демшизе!

Тот, кто говорит, как «власть имеющий» – должен отвечать за свои слова. Баррикадой, пулей, плахой, петлёй, сожжением, готовностью и убивать и умирать. А если он не готов отвечать за свои слова – лучше пусть не выделывается, и не изображает из себя «власть имеющего».

Потому что вопрос о власти – это в прямом и буквальном смысле вопрос о жизни и смерти. Оттого и говорят, что народы имеют ту власть, которую заслуживают – поскольку перед смертью спасовали и выбрали жизнь, автоматически означающую сохранение действующей власти.

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Например, человек, заявивший, что «власть преступна» – обязан после таких слов идти и свергнуть власть. А если он не пошёл, то значит он болтун, и весьма вредный для общества болтун.

Он – главная причина той ДЕВАЛЬВАЦИИ СЛОВА, которая разрушила все и всяческие смыслы в нашей жизни.

Он не понимает (а может, наоборот, хорошо понимает), что если каждый день называть власть преступной, и ничего не делать при этом – то это вырабатывает иммунитет системы, как прививка – отражает заболевание.

Что бы власть не сделала после ежедневных заклинаний о её преступности – все скажут – «а, мы же знаем, что она преступна, чего ещё от неё ждать?!». И разойдутся…

Так мальчик из сказки, оравший каждый день ради забавы «волк, волк!» – никого не сумел собрать, когда действительно явился волк.

Удивительная жизнестойкость режима Ельцина была для меня в 90-е загадкой. А теперь я постепенно понимаю (простите, поздно дошло!) – а ведь устойчивость Ельцина есть следствие прививки, сделанной его режиму болтунами и разным треплом! Лозунг 90-х «Банду Ельцина под суд!» висел на каждом заборе – и прекрасно уживался с бандой Ельцина.

Теперь мне кажется, что он и обеспечил этой банде устойчивость: все привыкли, что у Ельцина банда, и никакие её проделки никого уже не шокировали. «Банда же, ё-к-л-м-н!». Как говорил Сильвер у Стивенсона – «а вы что, думали найти тут епископа?».

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Что будет, если вы, проигнорируете очевидное всякому разумному человеку, выделенное ещё Евангелием, разделение (и даже пропасть) между «власть имеющим»[1] и, соответственно, «не имеющим»? И начнёте власти хамить, требовать от неё подчинения, признания вас выше неё? Например, письмо правителю напишите, в котором потребуете делать то да сё, пятое и десятое вашей волей и разумением?

В старом обществе, где власть была честна, вам бы дали за это по шее. В современном, где власть воровата, трусовата, плутовата, склонна ко лжи и аферам – вам не дадут по шее. Вам вежливо ответят, и суть ответа можно выразить в двух словах «пошёл нахрен», но форма будет безукоризненно-корректной и многословной.

Самый же главный результат: ваша возможность диалога с властью будет заблокирована вашей переоценкой собственных сил, собственного влияния и раздутым необоснованно самомнением.



На ваш самовлюблённый бред «демократического элемента» власть ответит аналогичным бредом, что будет только умножать бредовость в жизни.

Вам не будут объяснять, что вы не понимаете жизни, а наоборот, попытаются разномастной демагогией закрепить в вас это непонимание.

Вместо обсуждения реальных проблем и их реального решения – начнутся полоумные танцы в стиле «Ельцин против Горбачёва, пчёлы против мёда». А в итоге, как при многократном наступлении на грабли – обстановка будет многократно, раз за разом, ухудшатся.

Власть не видит в вас помощника, верноподданного, который – не без пользы для себя – помогает ей закрепиться. Власть видит в вас врага, смутьяна – а поскольку она труслива и лжива, то не говорит этого прямо, а затевает с вами безумные диалоги ни о чём, «обсуждение демократических ценностей», «легитимности», «процедурных вопросов», «регламентов» и т.п.

Можно, конечно, решить, что в этом и заключается смысл и красота жизни – пугать власть фигами из обоих карманов, и получать от неё в ответ фигу в кармане. На Украине так и решили, и в итоге половина населения уже вымерла/разбежалась, а другая половина на подходе…

Но людям, желающим жить, и понимать реальность, нужно осознать, что власть – это власть, а не лакей, бегущий подтирать сопли по первому свистку обывателя. Это не сфера услуг и не обслуживающий персонал.

Всякая власть есть насилие над людьми, без которого она будет немедленно свержена амбициозными захватчиками. То есть насилие не является удовольствием, льготой или правом власти, это её прямая служебная обязанность – как обязанность охранника применять оружие при любом покушении.

Это простое и очевидное правило демократическая демагогия разъедает, как кислота, до состояния полной умственной трухи в человеке. Причём мошенники "захватного права" эту труху воспевают и называют «гражданской сознательностью».

Хотя настоящая гражданская ответственность, проявленная гражданином К.Мининым – заключается не в том, чтобы безнаказанно и безответственно сеять смуту, а в том, чтобы умирать, когда нужно, за Отечество и за Правду.

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Деликатность власти КПСС в 1991 году постеснявшейся расстрелять толпу – передала власть в руки чудовищного Ельцина, который не постеснялся толпы расстрелять из танков.

Кто выиграл? Ну, конечно же, не толпа, сменившая деликатную власть на зверино-террористическую…

Диалог с властью возможен и нужен – но именно диалог в тех рамках, каких указал «гражданскому обществу» отец термина Г.Гегель. Этот диалог добронравных граждан, начинающих всякую аргументацию тезисами об укреплении действующей власти – бесконечно далёк от раздувания смуты в которой всякий уличный горлопан метит в наполеоны.

Из смуты никогда не вырастает благоденствия народа. Из смуты всегда и везде вырастает только смерть и ужас…



[1] Мф.7:28-29. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». «Народ дивился учению»: дивятся, когда видят или слышат неожиданное, новое и особенное. Главное же было для народа определить – почему сей говорит «как власть имеющий», от кого у него такие полномочия?