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Про абстрактный гуманизм

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Про абстрактный гуманизм

Как правило абстрактные гуманисты – это такие розовые слоники, которые выступают за «МИР ВО ВСЁМ МИРЕ».

«Война – это зло. Мы за мир для всех», – утверждают они.

Только вдумайтесь в эту формулировку: «МИР ДЛЯ ВСЕХ».

И для разжигателей войны? И для нацистов? И для их пособников? И для тех, кто плывёт по течению? И для хатаскрайников? И для зажравшихся мещан?

Или вот такое: «Мы против страданий невинных граждан… с той стороны».

НО МЫ НЕ ПРОТИВ ТОГО, ЧТО БЫ ЭТИ «НЕВИННЫЕ ГРАЖДАНЕ» БЕЗЗАБОТНО ЖИЛИ, ПОКА ОТ РУК ИХ СОГРАЖДАН СТРАДАЮТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕВИННЫЕ ГРАЖДАНЕ.

Более того, мы против страданий именно тех, кто не хотел замечать войну. Именно этих людей мы называем «невинными», а тех, кто страдал все эти годы от войны, на них нам плевать – это их выбор, сами виноваты и т.д….

Сколько крови действительно невинных граждан вы готовы пролить, сколько плоти этих людей (отмечу, что не своей, а чужой) вы готовы отдать врагу, чтобы обеспечить мир (комфорт и покой) «невинным гражданам» (на самом деле чтобы самим не покидать привычную зону комфорта)?

Какую цену, по-вашему, должны заплатить те, кто не прогнулся под укронацистский режим, и в целом те, кого весь империалистический мир назначил едой… Какую цену должны заплатить эти люди, чтобы обеспечить мир и покой тем, кто под оккупационный укронацистский режим прогнулся?

Мы хотим для «невинных граждан» мира и добра. Но мы не хотим видеть того, что никто из них ничего не сделал для достижения мира. Никто из них за 9 лет ничего не предпринял, для того чтобы остановить несправедливость.

НИКТО ИЗ НИХ НЕ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ВОЙНЕ И НЕ ВСТАЛ НА ЗАЩИТУ НЕВИННЫХ ГРАЖДАН!!!

Мы не хотим видеть реальность такой, как она есть – никто из этих «невинных граждан» и бровью не пошевелил за 9 лет войны, чтобы остановить геноцид своих соотечественников.

ТАК БЫЛО 9, СУКА, ЛЕТ!

И точно также никто из этих «невинных граждан» НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ, когда укронацистская армия придёт убивать лично вас и ваших близких.

Более того, когда их схватят за шкирку и погонят вас убивать, как сейчас их гонят убивать русских людей, они возьмут в руки оружие и послушно пойдут убивать кого им прикажут и как прикажут…

ТАКОВА РЕАЛЬНОСТЬ, КОТОРУЮ АБСТРАКТНЫЕ ГУМАНИСТЫ НЕ ЖЕЛАЮТ ПРИЗНАВАТЬ.

А что в сухом остатке? А в сухом остатке получается, что абстрактный гуманизм он вообще не про справедливость, потому что он не справедлив. Более того, абстрактный гуманизм, по существу, запредельно людоедский, поскольку он всегда предполагает, что мир для «невинных граждан» достижим только ценой большой крови тех, кого они в общем-то и за людей не считают.

Вот собственно и все, что нужно понимать про абстрактный гуманизм.

(с) Жанна Валевская

https://t.me/ValevskayaJanna/7801

Абстрактные гуманисты всегда представлялись одними из самых жалких из числа существующих лицемеров.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8510179.html
Метки: война на украине, гуманизм, двоемыслие, лицемерие, общество, психология
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