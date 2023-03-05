«Сталин это все мы, и никто по отдельности»
«Сталин это все мы, и никто по отдельности»
Завтра (вернее уже сегодня) 70-летняя годовщина со для смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, по поводу чего заметная часть блогеров и журналистов обязательно выскажется, так или иначе, положительно или отрицательно. Пожалуй, выскажусь и я.
Дело в том, что в Карелии меня часто, особенно после выхода моей книги про Сандармох, называют «сталинистом». Помнится, на ее презентации один журналист, после начала СВО сбежавший в Норвегию, так и спросил: «Скажите, а вы сталинист?» Ему казалось, что вопрос этот был с неким хитрым подтекстом, мол, мне сейчас придется признаваться в чем-то нехорошем. До этого еще молодого, но уже пропахшего нафталином из 90-х годов человека явно не доходило, что если больше половины россиян положительно оценивают роль Сталина в нашей истории, то в этом слове нет ничего худого… Ну да ладно.
Итоги одного из соцопросов. Из открытых источников.
Хотя я ведь помню те времена, когда несколько добрых слов в защиту Сталина, сказанных публично, автоматически заносили человека в число «маргиналов». Когда Зюганов в интервью СМИ говорил фразы типа «Мы официально в своих документах записали, что был съезд, который осудил, 20-й съезд, что мы согласны с ним. Что мы клянемся не повторять и что двигаться надо вперед». Да что там Зюганов, ранее даже Нина Андреева в своей знаменитой статье на всякий случай должна была сделать оговорку: «Сразу же отмечу, что ни я, ни члены моей семьи не имеем никакого отношения к Сталину, его окружению, приближенным, превозносителям».
Сейчас картина складывается абсолютно другая. Именем Сталина прикрываются провластные пропагандисты, даже депутаты от «Единой России». А сколько в интернете самозваных гуру, под прикрытием имени Иосифа Виссарионовича несущих чепуху и бред!
Так вот, в понимании последних я точно не сталинист. Потому что я не считаю Иосифа Виссарионовича небожителем, которого нельзя критиковать, ни супер-компьютером, который не мог ошибаться. Более того, с точки зрения марксизма должно быть прекрасно понятно, что все достижения той эпохи, как впрочем и неудачи, нельзя приписывать исключительно ему. Уже писал о том, что вся тогдашняя история творилась не «тоталитарным» руководством, а миллионами активных людей. Очень часто малограмотных, с какими-то своими представлениями о том, как надо правильно, со своими интересами, зачастую эгоистичными или даже корыстными. Многие из них прошли не одну войну и мало чего боялись. И все это – на территории бывшей периферийной империи, многонациональной Империи.
На этом пути не могло не быть «косяков»! И сама сталинская эпоха не была раем на земле. Почитайте газеты того времени, там столько критики и самокритики…
Однако это не только не умаляет достижения Сталина и всей партии большевиков, а скорее их подчеркивает. На такой базе, в таких условиях создать сверхдержаву – это что-то на самом деле фантастическое. Страна совершила беспрецедентный рывок вперед во всех отношениях — в социальном, экономическом, культурном… Причем успех этот был настолько ошеломляющим и очевидным для тогдашних жителей всей планеты, что Россия стала примером для многих народов. Просто сейчас об этом старательно позабыли.
Во главе этого процесса стоял один человек, Иосиф Виссарионович Сталин. О нем уже так много сказано, что повторяться я не буду. Кроме одного тезиса — он, как и любой человек, мог ошибаться и имел право на ошибки. А его поступки политика не могли во всех случаях выглядеть идеально с точки зрения абстрактной морали и абстрактного гуманизма. Также не буду акцентировать внимание на идеологии, на том, что для всех левых и коммунистов другого опыта социалистического строительства, кроме семидесятилетнего пути Советского Союза, просто нет. И развивать левую идею можно лишь отталкиваясь от его наследия, от колоссального социального прогресса, значение которого становится понятным только сейчас. Думается, это и так понятно.
Остановлюсь только на одном аспекте моего «сталинизма». А для его понимания перескажу эпизод одного современного фильма про сына Сталина Якова Джугашвили. Актеры могли бы сыграть его и получше, но это сейчас не важно. Война. 1941 год, диалог где-то в окопе:
- Я не Сталин, я Джугашвили… И вообще, отец мне как-то говорил, что даже он не Сталин!
- Как это он не Сталин? А кто же тогда Сталин???
- Сталин это вера людей в справедливого человека. Так мне отец говорил как-то… Сталин это и никто по отдельности, как ты не понимаешь, это все мы, а никто по отдельности…
- Мудрено вы говорите, товарищ старший лейтенант…
Мне кажется, в этом эпизоде, повторяющем известную апокрифическую историю про сына Василия и портрет, суть схвачена достаточно верно. И для меня историческая защита Сталина, это защита не только его лично, но и миллионов людей, живших в ту эпоху, в том числе моих собственных предков. Которые честно работали, воевали, растили детей и строили новую жизнь. Потому что верили. И радовались той жизни!
А потом какие-то лживые и вороватые отморозки решили объявить все эту эпоху «преступной», а их соответственно, «соучастниками».
Конечно, тут же напомнят о репрессиях. Да, они были, да и невиновные тоже были. Но напомню вывод, сделанный Виктором Земсковым: «97,5% населения СССР при Сталине не подвергалось политическим репрессиям ни в какой форме». При этом ученый рассматривал широкое толкование понятие «репрессированные», включая в него депортированных, раскулаченных, подвергнувшихся «чисткам» по социальным мотивам и т.п. То есть раскулаченная семья Ельциных в эту статистику входит, хотя ее глава потом был мелким начальником, а его сын поступил в политехнический институт. Вместо того чтобы крутить хвосты собственным коровам.
Уже писал, многие люди считают, что их предков «раскулачили», только потому, что им добровольно или не очень пришлось вступить в колхоз. Хотя, что изменилось от этого в их жизни? Сначала как работали, так и продолжали заниматься крестьянским трудом. (Подробнее – О ЗУЛЕЙХЕ, РАСКУЛАЧИВАНИИ И ТРЕХ КОРОВАХ ).
Благодаря коллективизации многие миллионы русских людей бросили тяжелую и беспросветную деревенскую жизнь. Жаль, нет под рукой статистики, сколько человек из народа, из рабочих и крестьян, получив среднее и высшее образование, стали инженерами, врачами, учителями, техниками, профессорами, офицерами, чиновниками, учеными. Да и на селе молодые люди становились механиками, агрономами, работали в клубах, медицинских пунктах, машинно-тракторных станциях. Новая жизнь была гораздо интереснее чем старая.
Моя семья в начале 20-х— это семья бедных карельских крестьян. В 1953 году социальное положение ее членов описывалось словами: техник-электрик, офицер, учитель, бухгалтер. Учителей, кстати, было двое.
Но если на порядок больше людей выиграло, то почему мы должны смотреть на историю сталинской эпохи исключительно с точки зрения нескольких процентов населения? И главное — почему нам с тоталитарной настойчивостью навязывают эту точку зрения?
Правда получилось так, что многие дети этих состоявшихся при Сталине людей смотрели на мир уже другими глазами, у них были иные критерии. Им захотелось стать «их благородиями». Поэтому в конце 80-х многим из них навязали презрение к «шариковым». А ведь «шариковы» или «ленинские кухарки» – это в большинстве своем были их же дедушки и бабушки. ( Подробнее: С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КУХАРКИ! КАКОЙ? ЛЕНИНСКОЙ! ). Однако антисталинская пропаганда пошла и дальше. В книге о Сандармохе я писал, что во множестве рассуждений о событиях 1920–30-х годов, в сознание людей вкладывается та нехитрая мысль, что в те годы репрессировали самых «лучших». Следовательно, оставались жить «худшие». Отличным примером этого подхода служит популярный, в определенной среде, стишок некоего гражданина Кохановского:
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды беcсмысленно убитых
Росли из тысяч самых немолчащих.
Среди последних — все интеллигенты,
Радетели достоинства и чести…
Может быть, кто-то и не понимает, но здесь прямо утверждается, что все ваши предки, дедушки и прадедушки, если их не расстреляли при Сталине, — это не работящие интеллигенты, а просто молчавшие лентяи, вдобавок без достоинства и чести. Само собой — не родовитые, просто быдло какое-то.
И вот эти убогие вирши, оскорбляющие подавляющую часть нашего народа, набирают в социальных сетях тысячи лайков! Примерно то же самое заявляет писательница Людмила Улицкая: «Из России в двадцатом году ушла белая армия… Наиболее образованные, наиболее честные, не желающие идти на компромисс с большевистской властью… Люди уходят и уносят с собой гены. Изымают из генофонда… А какие качества выживанию способствовали? Осторожность. Скрытность. Способность к лицемерию. Моральная гибкость. Отсутствие чувства собственного достоинства. Вообще, любое яркое качество делало человека заметным и сразу ставило его под удар. Серый, средний, троечник, так сказать, оказывался в преимущественном положении… А теперь, учитывая все эти факторы, можно строить карту генофонда имеющего место быть советского народа».
А ведь подобных комментариев про «испорченный генофонд» хватает! Хотя употребление слов «генофонд» по отношению к обществу, объяснение все некими «генами» — это достаточно точный маркер фашистских взглядов. С эпохи Просвещения нормальные люди имеют другой взгляд на сущность человека. Ведь свои гены ни один человек изменить уже не может. А что делать с народом, у которого «гены испорчены»? Ответ ведь известен. То есть тут в лице антисталинизма мы имеем дело с обыкновенным фашизмом. Либеральным фашизмом.
Поэтому для меня быть «сталинистом» – это быть против фашизма в любом его виде. Быть «сталинистом» – это уважать историю своей страны и ее великие достижения. Быть «сталинистом» – это чтить память своих предков и не предавать ее. Вот как-то так.
https://dzen.ru/a/ZAL0GdKpHVsrbfOT – цинк