Главная » Новости Ближнего востока, Политика

Отношения улучшаются

41 0


Эрдоган высказался об отношениях с Россией.

1. По его мнению, отношения между Россией и Турцией сейчас не ухудшаются, а наоборот, улучшаются. Продолжается активное взаимодействие по линии спецслужб и МИД.

2. Эрдоган рассчитывает скоро переговорить с Путиным по телефону, чтобы обсудить будущее зерновой сделки. Со слов Эрдогана, Россия не против продолжать "зерновую сделку", если будут выполнены ее условия (проблема в том, что Запад их выполнять не собирается)

3. Также Эрдоган не теряет надежды на личную встречу с Путиным в августе этого года (Кремль пока не подтверждал эту встречу). Про возможные переговоры с участием Асада (что интересно Москве), "друг Реджеп" предпочел не распространяться, как и про десятки убитых ВКС РФ турецких прокси в Идлибе и к северу от Алеппо.

PS. В Кремле на заявления Эрдогана сообщили, что планов по телефонному разговору Путина с Эрдоганом пока нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8509078.html
Метки: Путин, Россия, турция, эрдоган
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Родители - источник нашей силы
Мадуро отвечает на вопросы
США не могут восстановить отношения с Россией из-за ошибок прошлого
Спор о «российской нации» . Виктор Милитарев о том, как можно улучшить межнациональные отношения в нашей стране, а как, наоборот, ухудшить
О паузе в американо-российских отношениях

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru