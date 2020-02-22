Мадуро отвечает на вопросы
14:53. 22 февраля 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Текстовая расшифровка пресс-конференции Мадуро с вопросами от иностранной прессы.
Я созвал эту пресс-конференцию в связи с иском, который вчера подала Венесуэла в Уголовный суд Гааги против США в связи с преступлениями против человечества, направленных против венесуэльского народа. (…)
Вопрос от журналиста Фелипе Япуре «Página 12» (Аргентина): Президент Аргентины недавно признал, что обсуждал с главами таких стран, как Италия, Германия, Франция и Испания возрождения Контадорского Процесса, который позволил бы осуществление внутривенесуэльского диалога и оградил бы венесуэльский народ от политики вмешательства, проводимой некоторыми правительствами. Что Вы думаете по поводу данного предложения Альберто Фернандеса и были ли у Вас какие-либо контакты по этому поводу с Правительством Аргентины?
Ответ: Всем известно, что мы официально предложили Правительству Аргентины принять участие в серии мероприятий с целью помочь активации внутривенесуэльского диалога. Мы также представили это предложение другим правительствам, таким как Правительство Испании, Мексики, Панамы, чтобы ознакомить их с возможностью создания такой группы друзей Венесуэлы, чтобы помогать, поддерживать, способствовать инклюзивному диалогу, суверенному диалогу, чтобы Венесуэла смогла договориться, достичь согласия в целях укрепления демократии. Как вы знаете, этом году пройдут выборы, направленные на обновление Национальной Ассамблеи, и, в этой связи, на разных уровнях проводятся консультации с целью организации инклюзивного диалога всех политических секторов страны для того, чтобы предоставить новые, полные гарантии, влияющие на выборный процесс. (…) Мы предложили, а также прочие политические силы сделали своё предложение, как и НПО, чтобы текущая Национальная Ассамблея организовала и выбрала новый Национальный Избирательный Комитет. Я с этим согласен, политические партии и депутаты согласны. Скажу больше, мы не просто согласны, но и готовы это сделать прямо завтра. Я проинформировал об этом Правительство Аргентины, Мексики, Испании, ЕС, России, все дружественные правительства, чтобы была создана группа стран-друзей, которая бы поспособствовала процессу диалога до проведения парламентских выборов, чтобы у нас был согласованный Национальный Избирательный Комитет, во время проведения парламентских выборов, а также после их проведения. Таким образом, Международный уголовный трибунал должен быть проинформирован обо всех действиях в рамках достижения данного диалога, чтобы потребовать прекращения всех навязанных санкций, экономической агрессии, блокады против Венесуэлы со стороны США. Мы надеемся, что эти страны и их правительства скажет, даст понять и защитит перед Правительством США право Венесуэлы на экономическое развитие без преступных санкций преследования, навязывания, негативно отражающихся на нашей экономике.
(…)
Г-н Хорхе Родригес возглавляет консультации по установлению диалога, а также занимается общением с правительствами стран-друзей. Мы очень надеемся, что президенты этих стран, в данном случае Альберто Фернандес, найдут в своём очень плотном графике время, чтобы помочь венесуэльскому народу с этим процессом диалога и достижения мира.
Вопрос от Рейгана Дес Виньеса «ТРТ Ворлд» (Турция): Надеетесь ли Вы на то, что Международный Трибунал займётся расследованием в рамках поданного Венесуэлой иска и хотели бы Вы напрямую встретиться с Дональдом Трампом?
Ответ: (…) Надеемся ли мы на справедливость? Мы очень на это надеемся. Все, что переживает сейчас Венесуэла должно привести к единственному результату — справедливости. Если прокуратура Международного трибунала начнёт глубокое изучение всех навязанных мер, их прямой и побочный эффекты, тяжёлые преступления, совершённые в Венесуэле, смерти, которые произошли, грубые нарушения прав венесуэльцев в рамках международного права; я уверен, что они должны прийти к справедливому решению. (…) Поэтому мы просим поддержки у всего мира, чтобы все страны сопровождали нас, мы должны организовать большое движение для формирования мирового мнения, чтобы добиться справедливости в отношении Венесуэлы, защиты Венесуэлы, информирования правдивых фактов о Венесуэле, разрушения всей империалистической агрессии со стороны США против Венесуэлы. Огромное социальное движение, большое коммуникационное движение, большое дипломатическое движение, большое мировое движение солидарности и защиты Венесуэлы. Это основная задача Боливарианского Правительства, основная задача всех министров. Спрашивать себя каждый день: «Что я сделал, чтобы добиться справедливости?» Что касается встречи с Дональдом Трампом, я уже много раз об этом говорил. Каждый раз, как я это говорю, американские «коршуны» говорят: «Слабость. Мадуро слабый. Мы сместим Мадуро». Каждый раз, когда я говорю о диалоге, о протянутой руке, о том, чтобы поговорить, понять друг друга, преодолеть этот этап конфронтации. Я читаю много статей, выходящих в американской прессе, все что печатает «New York Times», «Washington Post», EFE. Каждое издание имеет свой код, относящийся к различным проблемам, который меняется. Например, код американской прессы. Год назад Гуайдо называли Президентом. Сейчас все СМИ называют его лидером оппозиции. Что-то произошло, раз они сменили свой код. Каждый раз, когда я отвечаю то, что я думаю, и то, что является политикой Венесуэлы, во всех различных интерпретациях всегда используют слово «слабость». Мадуро напуган. Слабость. И это никак не связано ни со слабостью, ни со страхом, а наоборот, я верю и уверен в возможности диалога, и всегда буду говорить Дональду Трампу, не смотря на его направление в Уголовный трибунал, всегда буду ему говорить, что наилучший способ разрешения этого конфликта — диалог. Если вы хотите пообщаться с тем, кто руководит Венесуэлой, я готов к этому разговору, Дональд Трамп. Но если вы хотите, чтобы Вас продолжали обманывать, и хотите продолжать заявлять о своих намерениях вторгнуться в Венесуэлу, и хотите продолжать заявлять, что раздавите Венесуэлу, как Вы сказали в Конгрессе; это Ваше дело, мы продолжим свой путь мирной страны, путь трудящейся страны. Когда Вы захотите сменить курс, захотите сменить курс, который установили Джордж Буш и Обама в отношении Венесуэлы, и который Вы продолжили. В день, когда Вы, г-н Дональд Трамп, захотите сменить ошибочный и разрушительный курс, который оставил Вам Барак Обама, мы здесь к Вашим услугам, мы готовы к диалогу, к разговору, к взаимопониманию.
Вопрос Алехандро Вильегаса «RCN Radio Colombia» (Колумбия): После заявления Аиды Мерлано, в котором она признала, что попала на территорию Венесуэлы незаконным способом, в какой статусе она будет находится на вашей территории? После предложения, которое Вы сделали Правительству Колумбии по открытию консульского канала, получили ли Вы какой-либо официальный или неофициальный ответ?
Ответ: Что касается Аиды Мерлано она здесь находится в качестве подсудимой и продолжит находится здесь в этом статусе. Я предоставил все возможности и способы, чтобы колумбийская прокуратура могла иметь прямой доступ и провести необходимые действия, чтобы была достигнута справедливость. Также мы, в сотрудничестве с судом, ведущим её дело, и с ней напрямую, организовываем всю логистику, чтобы колумбийские СМИ имели прямой доступ к этой госпоже. Что касается второго вопроса. Мы сделали спасительное предложение Ивану Дуке, так как Иван Дуке опустился ниже некуда в рамках идеологического экстремизма правых сил. Иван Дуке — не статист. Иван Дуке — президент, но он этого не знает. Он не выполняет президентские обязанности. Иван Дуке ведёт себя как пращур местной политики какой-либо деревеньки. Он нарушил все основные правила дипломатии и международной политики и взаимопонимания с Венесуэлой. Иван Дуке думал и думает, что может захватить политическую власть в Венесуэле. Так он думал в прошлом году, что он может поставить фуры, въехать на них как к себе домой на венесуэльскую территорию, и мы поставили его на место. Далее он продолжил свою политику подготовки групп наёмников, групп дезертиров, групп предателей на севере Сантандера, на атлантическом побережье, на границе с Майкао, в Кали. В Колумбии готовятся группировки террористов, наёмников, предателей, дезертиров, с целью разжигания войны в Венесуэле. У генерала Падрино и штаба есть много информации по этому поводу, так как мы это исследовали и знаем очень хорошо. Мы готовы бороться с этими террористическими группировками. Но, к сожалению, Иван Дуке стоит за всем этим. А что говорит Богота? Что говорит Колумбия? Когда уже Колумбия поднимется и скажет Ивану Дуке: «Хватит! Стоп, Иван Дуке! Нужно достигнуть взаимопонимания с Венесуэлой. Нужно уважать Венесуэлу.»? Когда это произойдёт? Когда уже будет поздно? Я подтверждаю всей Колумбии моё предложение по нормализации и восстановлению политических и дипломатических отношений, коммуникации, уважения и взаимопонимания. В рамках идеологических, политических различий, которые есть между нами, установить основные элементы взаимопонимания, которые постепенно могут развиваться. Поэтому я сделал предложение о восстановлении консульских сношений, это в силе, и я готов сделать этот шаг. Две страны с такой историей как Колумбия и Венесуэла, настоящие братские страны, дети шпаги Освободителя Боливара, не могут находится в такой ситуации, в которую нас завёл Иван Дуке. Различия всегда будут. За 200 лет республики никогда ещё политические и дипломатические отношения так не деградировали как сейчас. Давайте исправим ситуацию пока не поздно. Давайте восстановим минимальный, базовый, фундаментальный уровень диалога, коммуникации, взаимоуважения, и, в особенности, уважения внутренней политической жизни Венесуэлы, а проблемы венесуэльцем мы решим сами, а не колумбийцы. Я не вмешиваюсь во внутренние дела Колумбии, я не веду разговоры о колумбийских политических партиях или о Верховном Суде Колумбии, не обсуждаю решения колумбийского Конгресса, решения исполнительной власти или какого-либо губернатора.
Вопрос Скотта Смита «AP» (США): Почему Вы до сих пор не задержали Хуана Гуайдо, который в нарушение судебного решения уже два раза выезжал из страны и совершил турне с целью получения поддержки и даже встречался с Дональдом Трампом? Многие говорят, что он на свободе, так как у него очень сильная международная поддержка, а также поддержка США.
Ответ: В тот день, когда судебная власть Республики примет решение о задержании г-на Хуана Гуайдо в связи со всеми преступлениями, которые он совершил, в этот день он пойдёт в тюрьму, будьте уверены. Этот день ещё не пришёл, но он наступит.
Вопрос Фаньи Родригес «Опера Мунди» (Бразилия): Каковы отношения с правительством Больсонару? Комментарии по поводу задержания дяди Хуана Гуайдо?
Ответ: Торговые и экономические отношения с бразильскими предпринимателями очень хорошие. Все они готовы продавать Венесуэле продукцию, в которой мы нуждаемся, и готовы вкладываться в Венесуэлу, не смотря на угрозы, звонки, преследование со стороны Посольства США в Бразилии против бразильских предпринимателей, а также низкий уровень помощи и сотрудничества со стороны бразильского правительства своим предпринимателям. Я надеюсь, что в течение этого 2020 года и в последующие годы эта ситуация изменится, и торговые отношения улучшаться. Венесуэла нуждается в бразильских продуктах высокого качества. Венесуэла открыта бразильским инвестициям во всех областях. И мы считаем, что наш путь лежит на юг. Наш путь — улучшать и углублять экономические и торговые отношения с Бразилией. Нельзя, чтобы нас снова разделили, как это происходило на протяжении почти всего XX века. Венесуэла и Бразилия — две граничащие страны, братские, повернулись друг к другу спиной, мы не разговаривали, не знали друг друга до тех пор, пока не пришёл Чавес, Лула, и начался процесс пути навстречу друг другу, сближения. Судьба Венесуэлы и Бразилии — это близость, сотрудничество, дружба, братские узы, и мы стараемся, чтобы так и было. Что касается другого вопроса, действительно, правительство Болсонару — фашистское правительство, правительство, настроенное против Южной Америки, против Латинской Америки, которое дало убежище группе террористов, признавших своё участие в террористической атаке на военный объект, в рамках которой погиб один солдат в одной из военных казарм в Венесуэле в штате Боливар, недалеко от бразильской границы. (…) После того, как Бразилия предоставила им политическое убежище, мы видели их фотографии и видео, на которых они позируют с оружием, украденным из Венесуэлы. Правительство Болсонару предоставило им политическое убежище, зная, что они обвиняются и признали участие в атаке на военную казарму в Венесуэле. Если бы было наоборот, уже бы были направлены жалобы во все инстанции, но так как это Бразилия — тишина. Но мы хотим, чтобы в Бразилии знали о присутствии террористических групп, которые готовятся к атакам и внедрению в Венесуэлу. И мы имеем право подготовиться, поэтому мы проводим военные учения «Боливарианский Щит 2020». 15 и 16 февраля мы мобилизуем 2.370.430 бойцов в рамках этих учений для защиты всей национальной территории. (…) Что касается дяди г-на Гуайдо — это проблемы венесуэльской юстиции. Если у Вас есть вопросы, то их надо задавать Прокуратуре и Трибуналам. Это не тот вопрос, по которому я должен высказывать мнение.
Вопрос Брайана Эллсворт «Рейтерс» (Великобритания): Финансовая ситуация в стране меняется, используется всё больше долларов, торговцы устанавливают свои цены, и даже говорят, что эта ситуация похожа на Китай 80- х годов. Второй вопрос: в связи с увеличением использования долларов, создаётся две страны: одна, в которой у людей есть доступ к валюте, и другая, у которых такого доступа нет. Эти две страны всё больше расходятся и становятся всё более неравными.
Ответ: (…) Мы находимся в ситуации резистентной экономики. И эта резистентная экономика саморегулируется. В рамках этого саморегулирования появились новые возможности ведения бизнеса, в конвертируемой валюте, в основном, в долларах. Я слежу за всеми феноменами, слежу за появлением феномена «долларизации». Это экономическая реальность. Экономика саморегулируется. И все доллары, которые были предоставлены государством и нефтяная экономика, сейчас их привносит частная экономика, и когда встал выбор — подавить или разрешить — я выбрал «разрешить», и это было правильное решение. Это выбор в рамках войны. Этот выбор помог экономике вздохнуть, освежиться. Но мы тут не остановимся. Курс венесуэльской экономики должен быть направлен на её продуктивное восстановление, генерирование необходимой нам валюты. Этот год очень важен для экономического роста. Но также это год окончательного внедрения PETRO, так как это механизм защиты общества, у которого нет доступа к валюте. В декабре мы провели пробный тест, выплатили один месяц премии по курсу 0,5 PETRO = 30 долларов, это было сделано прежде всего для тестирования системы выплат. И я могу сказать, что, не смотря на некоторые проблемы, мы добились успеха, и данный тест был продуктивен. (…) Я могу Вам сказать, Брайан, что PETRO — это решение проблемы неравенства в обществе, между теми, у кого есть валюта и нет валюты. Я в курсе неравенства, вызванного этим процессом, но мы находимся в состоянии войны, и это неравенство будет преодолено структурным образом, вы увидите. 2020 год станет годом преодоления проблем, мы применяем правильную экономическую политику для того, чтобы преодолеть эту ситуацию военной экономики, резистентной экономики, чтобы предоставить народу защиту, безопасность и социальную справедливость. Что важно в рамках любой экономики: создание рабочих мест, обеспечение здравоохранения, образования.
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Пользуясь случаем, хочу выступить с предложения о народных дебатах, посвящённых трём темам: — долларизации; — PETRO; — будущему венесуэльской экономики.
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Вопрос от Эрики Ортега «RT Russia»: Что для Вас будет являться достижение справедливости в рамках поданного иска? Рассматриваете ли Вы возможные меры против тех, кто давал указания о наложении санкций или снятия санкций будет достаточно? Когда г-н Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу, в аэропорту присутствовали европейские дипломаты, сопровождающие его супругу. Почему в этот раз не был направлен протест по этому поводу, как это было сделано в прошлом году в связи с участием в данной акции немецкого дипломата?
Ответ: Что бы было, если бы завтра Посол Венесуэлы во Франции принял участие в марше жёлтых жилетов? Мне хотелось бы на это посмотреть. (…) Поскольку Посол Франции в Венесуэле вновь вмешался во внутренние дела страны, наш МИД разрабатывает ответ на эти действия, такие ответы не могут быть автоматическими или повторяющимися. То, что мы сделали в прошлом году, не обязательно должно повториться в этом году, хотя это и возможно. В любом случае, МИД проанализирует участие дипломатов в данной акции и составит необходимый ответ. (…) Что касается наших ожиданий от Международного Уголовного Трибунала, мы ожидаем справедливого решения, мы хотим, чтобы все санкции были сняты, и чтобы ответственные за это лица были наказаны. (…) Я призываю всех, кто занимается нашим иском, отнестись к этому со всей серьёзностью, так как это исторический процесс, процесс, защищающий право венесуэльского народа на мирную жизнь, на развитие, на спокойствие. Мы хотим, чтобы Трибунал принял решение о том, что все санкции должны быть сняты, а также чтобы ответственные за это лица были наказаны, чтобы это больше никогда не повторилось. (…)
https://prometej.info/press-konferenciya-nikolasa-maduro-v-svyazi-s-podachej-iska-v-gaagskij-ugolovnyj-tribunal/ – цинк
Пресс-конференция на испанском для тех кто знает язык.
PS. В порядке юмора.
Гуайдо заявил, что надеется, что Россия "будет способствовать наступлению демократии в Венесуэле". Также он рассчитывает, что делу демократии в Венесуэле поможет "Роснефть".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5657586.html