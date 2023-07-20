Мао Цзедун об “ошибках” Сталина
Мао Цзедун об "ошибках" Сталина
Теория «культа личности» представляет собой наиболее концентрированное выражение троцкизма. Ни Мао Цзэдун, ни КПК так и не поняли, что Сталин, как и Ленин, был научным централистом, проводил научный централизм в партии, поэтому партийная демократия в их понимании — это «поднятие активности партийных масс и укрепление единства партии, укрепление сознательной пролетарской дисциплины в партии».
Ленинские работы ещё кое у кого сохранились, поэтому к ним можно обратиться, чтобы показать несостоятельность антисоветчиков. Сталинские работы стали огромной редкостью, поэтому люди его вспоминают только, как практика построения СССР. Так что, трудно теоретически опровергнуть ложь, которую на него возводят.