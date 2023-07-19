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Все суда в районе Одессы являются военными целями

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С 20 июля все суда в районе Одессы и оставшегося побережья Украины будут рассматриваться как военные цели.

Официальное заявление МО РФ

В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.

Вот это действительно хорошая новость.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8504076.html
Метки: война на украине, вс рф, мо рф, одесса, Украина, черное море
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1389 1093
    Valeriy Bondarik 44 мин. назад

      `=` Hy privet`ik VCEM…`=`

      …ТАКИЕ “сiтуацii” – там СЛУЧАЮТСЯ,
      ГДЕ…”ИНОПЛАНЕТЯНЕ” – “появляются”…
      С “нimi” – РАЗНЫЕ “структуры-разбираются”…
      и ТЕ “усилия” – разнообразным ПРИКРЫВАЮТся…
      В-этом-случае:”ЗЕРНОвыми-ИНТЕРЕСАМИ” называют’ся…

      …Наверное “ИНОПЛАНЕТЯНАМ” – они-нужны-И-важны…
      Повидимому “ИНОПЛАНЕТЯНЕ” – В-них-ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ,,,
      Знать УКРАИНСКОЕ зерно – “ИМ” очччень НУЖНО…
      Но ведь “ГДЕ-то” ЕСТЬ – Конечные “ТОЧКИ” получения…
      * На СЕЙ-счёт ЕСТЬ-РАЗНЫЕ – в МИРЕ мнения…
      $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

      _Ну И – какие Вами мнения – товарищи-господа?
      Ах—проМОЛЧИте…ну-да,НУ_ДА…
      “провисают–ОТ-СНЕГА-налипшего–ПРОВОДА,,,,,
      :-( САРКАЗМ и Ирония – понимают’ся НЕ всегда…
      …А “такие-мнения” ТАБУируются…как ВСЕГДА… :-(
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г.Эдмонтон.Канада. 19_7_23.

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