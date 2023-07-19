Все суда в районе Одессы являются военными целями
С 20 июля все суда в районе Одессы и оставшегося побережья Украины будут рассматриваться как военные цели.
Официальное заявление МО РФ
В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.
Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке.
Вот это действительно хорошая новость.
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…ТАКИЕ “сiтуацii” – там СЛУЧАЮТСЯ,
ГДЕ…”ИНОПЛАНЕТЯНЕ” – “появляются”…
С “нimi” – РАЗНЫЕ “структуры-разбираются”…
и ТЕ “усилия” – разнообразным ПРИКРЫВАЮТся…
В-этом-случае:”ЗЕРНОвыми-ИНТЕРЕСАМИ” называют’ся…
…Наверное “ИНОПЛАНЕТЯНАМ” – они-нужны-И-важны…
Повидимому “ИНОПЛАНЕТЯНЕ” – В-них-ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ,,,
Знать УКРАИНСКОЕ зерно – “ИМ” очччень НУЖНО…
Но ведь “ГДЕ-то” ЕСТЬ – Конечные “ТОЧКИ” получения…
* На СЕЙ-счёт ЕСТЬ-РАЗНЫЕ – в МИРЕ мнения…
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_Ну И – какие Вами мнения – товарищи-господа?
Ах—проМОЛЧИте…ну-да,НУ_ДА…
“провисают–ОТ-СНЕГА-налипшего–ПРОВОДА,,,,,
:-( САРКАЗМ и Ирония – понимают’ся НЕ всегда…
…А “такие-мнения” ТАБУируются…как ВСЕГДА… :-(
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон.Канада. 19_7_23.