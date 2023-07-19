О планах ЧВК “Вагнер” в Африке
Как сообщает канал "Залечь на дно в Банги", вчера в эфире панафриканского канала Afrique Media появился Пригожин и сообщил о дальнейших планах ЧВК "Вагнер" в Африке.
1. Часть бизнеса по добыче полезных ископаемых в Африке Пригожин был вынужден продать. Оставшаяся продолжает работу.
2. ЧВК "Вагнер" продолжит работать в тех странах, где она уже работает (собственно, ротация в ЦАР прошла буквально на днях)
3. ЧВК "Вагнер" готова брать новые контракты в других африканских странах, где это не будет противоречить интересам России
4. Акцентировал внимание, что ЧВК "Вагнер" предоставляет военную помощь для борьбы с террористами и бандформированиями.
В общем, после реструктуризации ЧВК "Вагнер", она как и ранее продолжит работать на Африканском континенте. Никакого роспуска и расформирования не будет.
Где-то около деревни Цель Могилёвской области:
https://t.me/belarusian_silovik/18601