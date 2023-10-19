Скрытая система американского империализма в Африке



США создали разветвленную сеть аванпостов в более чем дюжине африканских стран под предлогом борьбы с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года. 29 военных баз на территории 15 стран простираются от одного конца Африки до другого. За их координацию в соответствии со стратегическими целями США отвечает созданное в 2008 году Африканское командование США (U.S. AFRICOM), которое остается ключевым инструментом продвижения на континенте политики «глобального лидерства» Вашингтона. В материале военного аналитика Дарко Тодаровски для «Африканской инициативы» о том, как устроено военное присутствие США в Африке.

AFRICOM — одно из одиннадцати объединенных боевых командований Министерства обороны США. Только операционный бюджет штаб-квартиры AFRICOM в немецком Штутгарте в 2023 финансовом году составил $375 млн. Официально AFRICOM помимо контртеррористических операций отвечает за «борьбу с региональными конфликтами» и поддержку военных отношений с 53 африканскими странами. Зона его ответственности охватывает всю Африку, за исключением Египта, который оказался в сфере интересов Центрального командования США.

Контингент AFRICOM насчитывает более 7 200 военнослужащих. Наибольшая концентрация военных объектов США приходится на государства Сахеля на западе континента и на Африканский Рог — на востоке.

Самая крупная военная база США в Африке – Кэмп-Лемонье в Джибути. Стратегическая важность этого объекта обусловлена близостью Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит значительная часть мировой торговли. На самой базе постоянно находится около 300 военнослужащих. Их основные ударные средства — беспилотники и патрульные самолеты.

Военные объекты США в Западной Африке, официально используются в целях проведения антитеррористических операций. Буркина-Фасо и Чад предоставляют инфраструктуру для разведывательных полётов американских беспилотников. На базах в Камеруне и Нигере помимо этого размещены постоянные контингенты армии США, вовлеченные в программы подготовки африканских военных.

На востоке Африки США активно сотрудничают с Кенией, Сомали и Сейшельскими островами. Последние два государства предоставляют США аэропорты для разведывательных БПЛА.

США также имеют договоры с 19 африканскими странами о праве размещения на их территории американских запасов топлива и предоставления услуг по заправке самолетов ВВС США.

Помимо реализации программ наблюдения за территориями Африки с помощью дронов, трансграничных рейдов, разведки и допросов, AFRICOM взяло на себя ответственность за профессиональную подготовку кадров в области безопасности для африканских стран.

Кроме AFRICOM существует также Командование специальных операций в Африке или SOCAFRICA, которое курирует элитные подразделения и играет огромную роль в военных усилиях США на континенте. Под руководством SOCAFRICA Вашингтон постоянно направляет «зеленых беретов» и «морских котиков» в горячие точки на континенте. Согласно списку, предоставленному SOCAFRICA репортерам журнала Rolling Stone, в 2021 году американские коммандос были развернуты в 17 африканских странах — Бенине, Ботсване, Буркина-Фасо, Чаде, Кот-д’Ивуаре, Джибути, Египте, Гане, Гвинее, Кении, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Танзания и Тунис. А в 2022 году к ним добавились как минимум еще в пять африканских стран — Демократическая Республика Конго, Мавритания, Марокко, Сенегал и Сомали.

Примерно 14% американских коммандос, отправленных за границу в 2021 году, были отправлены в Африку, что ставит континент на второе место по количеству вылазок после Большого Ближнего Востока.

В 2019 год Yahoo News, используя документы, полученные в соответствии с Законом о свободе информации, публичные отчеты и утечки данных из Министерства обороны США, составил список из 36 специальных операций, которые США проводили или проводят в Африке. Многие из этих операций проводятся в странах, которые правительство США не признает зонами боевых действий, но в которых американские войска, тем не менее, ведут боевые действия, а в ряде случаев даже несут потери.

Операции ССО в Африке представляют собой так называемые «программы 127e», названные в честь бюджетных полномочий, которые позволяют им использовать военные подразделения принимающей страны в качестве исполнителей в контртеррористических миссиях.

При этом по меньшей мере 15 офицеров, подготовленных США, участвовали в 13 государственных переворотах в Западной Африке и Большом Сахеле с 2014 по 2023 год, установила организация Responsible Statecraft. Среди них военнослужащие из Буркина-Фасо (2014, 2015 и дважды в 2022 году); Чада (2021 г.); Гамбии (2014 г.); Гвинеи (2021 г.); Мали (2012, 2020, 2021 гг.); Мавритании (2008 г.); Нигера (2023 г.) и Габона (2023 г.).

Концепция AFRICOM заключается в том, чтобы координировать не только управление вооруженными силами, но также и дипломатические усилия, и другие функции госорганов США в Африке. Американские военные называют это «общеправительственным» подходом. AFRICOM привлекает к сотрудничеству высокопоставленных чиновников Госдепартамента, министерств внутренней безопасности, сельского хозяйства, энергетики, торговли, юстиции и других ведомств.

Но на каждого гражданского служащего, работающего над политикой США в Африке, приходится семь военных, а во многих посольствах по всему континенту число военных атташе превышает число дипломатов.

Нынешняя редакция официальной стратегии США в Африке южнее Сахары опубликована в августе 2022 года, через несколько месяцев после принятия Китаем концепции взаимоотношений с Африканским континентом. Обращает на себя откровенность положений этого документа, который вполне можно назвать агрессивным, написал эксперт Центра изучения Африки ВШЭ Никита Панин в своей статье «Африканские стратегии: сопоставление подходов ключевых игроков на континенте» для Российского совета по международным делам (РСМД).

В документе открыто обозначена готовность США вмешиваться во внутренние процессы африканских стран там и тогда, когда это отвечает интересам Вашингтона, чтобы «возродить веру Африки в глобальное лидерство США». Пункт про поощрение открытости обществ начинается с тезиса о том, что такие общества «обычно более настроены работать в общем русле с США, привлекать больше американских товаров и инвестиций, улучшать условия жизни своих граждан и бороться со зловредной деятельностью КНР, РФ и других внешних сил».

В документе США открыто декларируют список африканских стран, в которых, по мнению Вашингтона, происходит откат в развитии и демократии: Камерун, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Мозамбик, Нигерия, Сомали и государства Сахеля.

Согласно принятой Вашингтоном стратегии, именно США «могут предоставить африканцам выбор относительно того, как им определить свое будущее, ограничив возможности для негативных государственных и негосударственных акторов через выверенное сочетание позитивных стимулов и штрафных мер типа санкций».

При этом США работают не только с официальными властями, при которых аккредитованы их посольства и представительства, но и поддерживают «журналистику расследований для борьбы с авторитаризмом», взаимодействуют с органами судебной системы «для защиты демократии и прав человека, борьбы с коррупцией, проведения справедливых выборов». США намерены поддерживать «гражданское общество, включая активистов, рабочих, настроенных на реформы лидеров, маргинализированные группы, в т.ч. ЛГБТ+». При этом содействие демократии может также происходить за счет подготовки Соединенными Штатами «профессиональных, способных, подотчетных правительственных сил безопасности».

В свою очередь, официально приоритетными направлениями деятельности АФРИКОМ на период с 2020 по 2025 названы:

— противостояние нарративам со стороны стратегических конкурентов Америки — Китая и России;

— ослабление и уменьшение потенциала экстремистских организаций в странах Сахаро-Сахельской зоны и Магриба, противодействие террористической группировке «Аль-Каида в странах исламского Магриба», а также «сдерживание нестабильности в Ливии»;

— сдерживание и ослабление террористической группировки «Боко Харам»;

— пресечение незаконной деятельности и снижение уровня угроз в Гвинейском заливе и Центральной Африке в сотрудничестве с определенными партнерами;

— нейтрализация террористической организации «Аш-Шабаб аль-Муджахедин» в Сомали и содействие процессу передачи полномочий в сфере безопасности от Миссии Африканского союза в Сомали местному правительству.

Нынешний командующий AFRICOM 60-летний генерал Майкл Лэнгли был назначен на свой пост указом президента США Джо Байдена в июне 2022 года. Лэнгли — первый чернокожий морпехом, ставшим четырехзвездным генералом армии США. Он служил в Афганистане, Сомали и на Окинаве, а также работал на нескольких руководящих должностях в Пентагоне и Центральном военном командовании, которое курирует операции на Ближнем Востоке. В своих публичных заявлениях Лэнгли четко расставляет приоритеты:

«Самая долгосрочная стратегическая угроза Соединенным Штатам в Африке — это не терроризм. Самой большой угрозой Соединенным Штатам в Африке является Китай. Не только по соображениям безопасности, но и из-за экономической конкуренции», — публично констатировал Лэнгли.

Также важно, по его словам, обратить внимание на Кремль, который использует ЧВК «Вагнера», чтобы «подогреть нестабильность» и «превратить хаос в деньги».

https://afrinz.ru/2023/10/afrikom-kak-ssha-koordiniruet-voennuyu-ekspansiyu-v-afrike/ – цинк

PS. Стоит отметить, что за последний месяц армия Мали при поддержке ЧВК "Вагнер" освободила более 15 городов, поселков и военных баз от поддерживаемых Францией боевиков на севере Мали. После провала планов по организации интервенции в Нигер, Франция все активнее делает ставку на поддержку различных боевиков, чтобы дестаабилизировать страны выпавшие из ее сферы влияния.

PS2. Кстати, сам сайт https://afrinz.ru/category/news/ взлетевший на хайпе после недавнего Африканского форума, действительно неплох, много разной информации по африканским делам. Раньше приходилось в основном через профильную подборку в Твиттере и избранные каналы в Телеге отслеживать происходящее.

PS3. Кстати, Пушкин добрался до Конго.

В столице страны с помощью специалистов из Воронежа сейчас наладили процесс образования на русском языке. Местное население учат русскому языку, истории, культуре и географии России.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по данной статье:

- США создали разветвленную сеть военных баз и аванпостов в Африке под предлогом борьбы с терроризмом.

- Координирует деятельность Африканское командование США (AFRICOM). Оно отвечает за военное сотрудничество со странами Африки и проведение операций.

- Кроме AFRICOM действует Командование специальных операций в Африке (SOCAFRICA), которое курирует действия спецподразделений.

- Помимо борьбы с терроризмом, США активно готовят военных и силовиков африканских стран, часто участвующих в переворотах.

- Стратегия США в Африке направлена на сдерживание влияния Китая и России, продвижение своих интересов.

Вывод: США создали в Африке разветвленную сеть военного присутствия и активно используют ее для продвижения своей политики и сдерживания Китая и России под предлогом борьбы с терроризмом.