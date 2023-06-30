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Работа “Вагнера” в Африке не прекращается

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Как сообщают "Ведомости", сотрудники ЧВК "Вагнер" на текущий момент не сворачивают свою работу в африканских государствах и продолжают свою деятельность в рамках текущих задач.

По словам источника издания, близкого к Минобороны РФ, и источника, близкого к центральному аппарату ведомства, пока проекты по оказанию услуг безопасности в Африке и других странах не сворачиваются: переводить сотрудников ЧВК в штат других ведомств не планируется.

Источник «Ведомостей», близкий к частному охранному бизнесу в Африке, отмечает, что силовики стран региона Сахель, сотрудничающих с ЧВК «Вагнер», были обеспокоены мятежом Пригожина и перспективами военной помощи со стороны Москвы. Но, несмотря на эту озабоченность, на отношение к ЧВК «Вагнер» и к России в целом события не повлияли.

Это правильный и разумный подход. Разбирательства вокруг попытки вооруженного мятежа или как его назвал Лавров "передряги", не должны повлиять на долгосрочные планы России на Африканском континенте, где деятельность "Вагнера" тесно увязана с стратегией повторной деколонизации Африки.

Запад это понимает, поэтому активизирует различные вбросы про "Вагнер", в расчете на то, что Москва необдуманно своими же руками будет рушить плоды своих многолетних усилий.
Из свежих вбросов, фейк про якобы удар беспилотника по базе "Вагнера" в Ливии. Ливийские военные уже опровергли данный наброс и заявили, что ничего такого у них в стране не происходило.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8458518.html
Метки: Африка, колониализм, Ливия, пригожин, Россия, чвк вагнер
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