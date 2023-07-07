Чем занималась ЧВК “Вагнер” в Африке
Большой материал специализирующегося на африканской тематике журналиста Артема Блинова о том, чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке.
Чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке
«А на самом деле, что там делали музыканты? У меня знания поверхностные. И что там за революции были? Кто с кем чего не поделили?»
Наверное, самые частые и распространенные вопросы. Так что давайте-ка попробуем разобраться, что не так и кто виноват. Для примера и понимания будем рассматривать две конкретные страны – ЦАР и Мали, потому что про них уже есть точная и, что главное, актуальная инфа. Хотя стран, понятное дело, значительно больше.
ЦАР
Далекий 2013 год. Страна тонет в гражданской войне. Стороны побились на группировки по разным признакам (религиозным, например. Возьмем тех же Селеку и Анти-Балаку). Все кошмарят неверных и являются героями для «своих». Международная общественность (читай Франция) пытается усмирить недовольных и запускает операцию «Сангарис». Три года лягушатники тыкаются в стены и понимают, что ничего толкового у них не выходит. Это если официально. Если неофициально, то Елисейка очень хорошо на этой акции наварилась, вспоминаем те же кровавые алмазы, которые кто только не искал/воровал.
Одновременно с этими делами та же международка одобряет и запускает миротворческую миссию МИНУСКА. Цель прежняя – утихомирить боевиков и добиться мира во всем мире. Увы, не вышло.
В шестнадцатом году к власти приходит, невероятно, математик — Фостен-Арканж Туадера. Недолго думая и, вероятно, пользуясь математическим складом ума, он понимает, что от экс-колонизаторов помощи как с козла молока, и обращается за помощью к РФ. Так в 2018 году в стране появляются Вагнера и начинают показывать сколотившейся под руководством бывшего президента Франсуа Бозизе компашке «Коалиции патриотов за перемены» (боевичью), где раки зимуют.
Постепенно, потихоньку-помаленьку легитимное правительство начинает восстанавливать контроль над территориями, а дабы закрепить успех, музыканты активно учат местных силовиков, что наличие патрона в патроннике надо проверять через затворную раму, а не глядя в дуло и спусковой крючок.
В результате все, что осталось — поддерживать успехи местных вояк, которые за прошедшие годы неслабо заматерели, понабрались всего хорошего и в целом стали серьезной силой в регионе.
Отдельный респект хочется выразить ребятам за работу в крайне отвратительных условиях. Несмотря на усилия правительства, в стране все еще жуткий уровень дизентерии, кругом летают малярийные комары и не все жители понимают, что нужно употреблять свежую еду. Добавим к этому диковлажную жару. Однако все познается в сравнении — в 2013 году тебя могли ограбить, унизить и оскорбить даже в столичных районах, а теперь оставшиеся боевики трижды думают, соваться куда-нибудь или тихо-мирно прятаться в джунглях.
Миротворцы, кстати, все еще находятся в ЦАР. Только чем они занимаются – доподлинно неизвестно, ибо в инфополе они обычно фигурируют как виновники очередного конфликта/скандала/недоразумения.
Мали
В этой стране ситуация была гораздо критичнее, сложнее и опаснее. Тут уже шуму наводили не рядовые боевики и вчерашние фермеры, а вполне себе промытые террористы. Особенно сильно кризис обострился, когда регион наводнили выжатые из Сирии игиловцы (запрещены в рф).
Снова 2013 год, снова полная жесть, и снова Франция БЕРЕТ СИТУАЦИЮ В СВОИ НЕЖНЫЕ РУКИ. Появляется операция «Бархан» на смену «Сервалу», появляется миротворческая миссия ООН (на этот раз МИНУСМА). Результат очевиден и крайне понятен — ничего ни у кого не вышло, но, как в анекдоте про Петьку и Василия Иваныча — есть один нюанс.
Успех террористов и радикальных исламистов неожиданно и крайне неприятно связан с деятельностью американцев и французов. На половине иностранных баз, расположенных на территории страны, по итогу проходило обучение этих самых террористов. К примеру, «бархановцы» (французским легионом можно называть, суть не измениться) взяли базу под Кидалем (город такой на севере), запретили людям (и солдатам) туда входить и активно занимались обучением, снабжением и тренировками нехороших чуваков. На закономерные вопросы «что у вас вообще здесь происходит?» власти того времени были посылаемы в известное место.
Следом произошел пак вооруженных переворотов, по итогам которых к власти пришел Ассими Гоита — крайне уважаемый в малийских рядах офицер. Ходить вокруг-да-около мужик не стал, здраво оценил ситуацию и пошел к Москве по примеру коллег из ЦАР. Мол, памагити. Москва сделала свой ход.
Тут стоит отметить КРАЙНЕ ВАЖНЫЙ нюанс. ЦАР очень лениво отказывается от сотрудничества с Францией. Тот же Туадера при всей любви к РФ не лишает себя удовольствия посещать мероприятия в Париже. Мали же (а следом и Буркина-Фасо, но о ней в другой раз) сказала твердо и четко: Франция, аля улю! Гоита оперативно расторг все оборонные соглашения, дал пинка Бархану, который униженно уполз лениво наводить шорох в Нигере (откуда его, кстати, возможно, тоже скоро попрут), и сконцентрировался на векторе «Бамако — Москва».
В январе 22 года появляются внезапные успехи армии Мали и СОЮЗНИКОВ (ну вы поняли), которые совместно раздают игиловцам по горбу и теснят их везде, докуда руки дотягиваются. Многие боевики, кстати, когда только заслышали, что Оркестр прибыл «куда-то там рядом», оперативно бежали, роняя кал и амуницию. Хорошую, иностранную. Все пошло на пользу регулярным войскам.
Сейчас Мали чувствует себя хорошо, о чем говорят многие, кто лично бывали в регионе хотя бы в этом году. Бархан ушел, МИНУСМА мандат профукала и тоже постепенно пакует чемоданы. Очевидно, дальше = больше. Так что внимательно слежу за успехами Гоита.
Отдельно выделю пул текущего правительства. Сплошь и рядом — очень колоритные политики. Глава МИД Абдулай Диоп выгодно выделяется на фоне многих дипломатов, тому што говорит как есть, а не как удобно и тактично (простите, Сергей Лавров), премьер Шогель Кокалла Маига и вовсе конкретно указал, где и как парижане делали грязь. Мое почтение!
«Почему были Блекуотер, потом были экс-метрополии, а сейчас на смену Франциям приходят русские музыканты»
Успех русских объясним в первую очередь отсутствием колониального груза за плечами. Для африканцев мы — что-то новое и необычное. Из банального и первоприходящего на ум — доброе, щедрое и участливое. Кстати, Советский Союз очень хорошо Африку забустил в бородатые годы, особенно в эпоху суверенизации и зарождения независимости стран материка. Мы в принципе очень серьезно тогда на весах сидели и местами не давали африканцам поубивать друг друга. Потом, правда, почему-то все СХЛОПНУЛОСЬ, к большому сожалению, и сейчас де-факто приходится заново заходить. Но местами старая память помогает. Плюс мы стратегически хорошо поступили в прошлом веке: многие африканские дипломаты получали образование в СССР и проникались русским духом.
Это я оставлю тут просто потому, что смешно.
«Ходют слухи мол наша госуха где то приныкала в африке своё бабло , а мол вагнера его сторожат попутно обучая чёрножопых воевать, что думаешь об этом»
Думаю, что на заборе *** написано, но люди на нем не прыгают. От шизотеорий никуда не деться, но рассматривать Африку как хорошее место для прятания бабла — Бога смешить!
«Кто самый главный Бармалей в Африке?»
Президент Франции Эммануэль Макрон. Шутка. А если серьезно, то можно много разных лидеров группировок выделить. Однако самыми опасными все равно остаются террористы из ИГ, ее западноафриканская провинция, и Боко Харам (напоминаю, запрещенные в РФ).
«Вопрос по оружейному эмбарго ООН в ЦАР»
С 2013 года действует, с разгара гражданки. Тогда ООН решила, что надо как-то избавляться от вооруженных группировок и совбезу показалось хорошей идеей просто прикрыть поставки в страну. Ожидаемо не помогло. Эмбарго ударило только по армии ЦАР, боевики же спокойно оснащались контрабандой (кстати не без участия наших нелюбимых лягушатников и миротворцев той же ООН).
«А какие перспективы Оркестрантов в Африке в связи с проблемами с авиасообщением / объявлением их террористами/ давлением США (ведь тогда получится, что Мали/ЦАР и другие интересанты если будут оплачивать услуги, то окажутся странами-спонсорами сами знаете чего)?
Ну и на засыпку, даже при СССР умудрялись свергать "красные" правительства. Че там с кризисом власти и нет ли опасений, что Вагнеров в лучшем случае мирно попросят, в худшем просто сдадут какому нить Хероградскому трибуналу?»
Вопрос хороший, но сложный, ибо его решением в любом случае займутся умные люди. Однако констатировать можно одно: если попросят — будет плохо не вагнерам, а попросившим. Ибо если уход французского военного Бархана не вызвал вакуума безопасности, то без вагнеров африканцам будет очень тяжко. А в целом, как говорится, где Африка и где Женева :) Так что все кукареки с западной стороны ребят не особо волнуют, а угроза «хероградского трибунала» фантомна.
«Видимо, ситуация в Африке и то, что мы, выходит, им помогаем, любви и дружбы не добавило взаимоотношениям между Россией, США и Евросоюзом. А Африка богата ресурсами, есть что делить, так?»
Отношения между перечисленной троицей давно следуют правилу «худой мир лучше доброй ссоры». Не поубивали еще друг друга – и спасибо. Африка да, богата всяким разным до жути. НО! Тут важно понимать, что можно получать ресурсы за хорошие дела и помощь в рамках условного бартера, а можно дестабилизировать страну и под шумок воровать. Угадайте, кто чем занимается :)
«Ну насколько я понимаю, то Африка сейчас либо Китайская, либо Амерская +-?»
Китайская по части инвестиций, наша по части безопасности, американская через французское колено, разве что. Париж плотно впился в экономику региона. Во многих странах франсафрики все еще ходит бестолковый франк КФА, который печатает пятая республика и, тем самым, держит материк в финансовой узде, если можно так сказать.
«Самые бедные страны Африки и что им мешает стать богаче?»
Африка – континент контрастов. Посмотрите на Нигерию, Сенегал и ЮАР. Там есть потрясающие города прям на пике. Люди там наукой занимаются, регулярно инновации представляют. А за пределами столицы все очень и ОЧЕНЬ плохо.
Виновато прошлое и колониалисты. В комментариях один человек грамотно написал про рыбу и удочку. Именно так работают гуманитарные бомбардировки. «Мы даем всего и много, чтобы потом давать ничего и мало». Люди привыкают, а потом смотрят в небо в ожидании чуда, вместо того чтобы самостоятельно суетиться и решать свои проблемы. Интереса ради стоит глянуть на ситуацию в Эфиопии, пост-тыграйский кризис. Когда американцы поняли, что качать лодку смысла нет, и самоустранились, внезапно пропала гумпомощь и толпа народу погибла. Что будет дальше – даже представить страшно.
Вместо адекватной помощи Запад заваливал Африку простенькой жратвой "шоб хватило" и технически сажал на иглу, вырабатывая рефлекс "ничего делать не надо, а шо надо мы дадим". Африка, увы, привыкла. Можно дать хорошее, а можно плохое. А можно вспомнить слова Шапокляк. Помощь с малярией и спидом в глазах Вашингтона и Парижа выглядит как работа за "спасибо", а за более дешевую подкормку боевиков можно намутить транзит наркоты и редкоземельных металлов. Что тоже не сильно обогащает материк.
«Сколько адекватных умных афропатриотов на душу населения? Неужели не находятся среди миллионов потребителей с простой цепочкой связи: упало-хватай-хавай, тех кто картину видит и хочет своей стране процветания, а не бесцельного существования? Их, наверное, отлавливают и мочат? Типа, нахер эти лидеры среди тупого поголовья?»
Патриоты находятся, и все чаще их голоса слышат. За последние годы наплодилось много конкретных общественных организаций и активистов, и когда их масса доходит до критической – власти вполне себе считаются с их позицией. Кроме того, нельзя забывать о новой волне панафриканистов. К примеру, Кеми Себа — очень колоритный негр и чуть ли не герой Африки. Давно слежу за его активностью и могу отметить, что определенные плоды она несет. И да, никто его не замочил. Мочат не активистов, а оппозиционеров. Во многих афр. странах лидеры не хотят отдавать президентскую табуретку и до последнего держатся за власть.
«А что происходит в ДР Конго? Было одно из самых нестабильных государств, одно из самых бедных, но по ископаемым вроде ниче такое»
В ДРК шум и гам. Сейчас там буянит миссия ООН (МООНСДРК). Каски в наглую разгоняют митинги огнестрелом и чувствуют себя как мигранты в московских котельниках – а то есть очень хорошо. Власти форсируют их вывод, слежу за ситуацией.
По поводу ресурсов стоит понимать следующее. Их нужно до бы вать. У африканцев именно с этим проблемы. Ну, и с тем, что месторождения являются прямо магнитом для боевиков всех мастей. Соответственно ресурс, даже будучи добыт, не приносит пользы самой стране.
«А наши СМИ освещают ситуацию в Африке? Телек не смотрю, т. к. одна лапша на уши, не могу»
Да, причем с обоих лагерей. Их, кстати, таким образом можно делить на адекватные и нет. Адекватные прямо говорят о профитах дружбы с Африкой, мусорные рассказывают о людоедах и ужасах.
«А че там с Бамако и Бархан 1.0?»
Бархан 1.0 и его история в Мали точно все. Вот прямо совсем, еще с прошлого года. Впрочем, Париж снова тянет лапки к Бамако и даже выступил за сворачивание миссии ООН. Явно не просто так. Возможно, рассчитывает на камбек. Или уран закончился, бугага.
«А есть ли у России и отечественного бизнеса интересы в ЦАР и Мали? Есть ли смысл туда лезть?»
Смысл есть, если ты обладаешь жилкой. Изя в бородатом анекдоте агитационные листовки смог продать, а хороший предприниматель уже давно отметил профиты черного континента и плотно с ним работает.
«Вопрос как к спецу по Французской Африке. Что хотят чёрные во Франции, кроме халявы? Что ожидать от и во Франции при развитии нынешних событий?»
А что хотят таджики и узбеки в России? Жить, работать, столбиться и пускать корни. Мигранты едут в поисках лучшей жизни. Просто во Франции собралась очень разношерстная компания. Ну и тут стоит напомнить крайне спорную политику ЕС в отношении приезжих, за которую они, вероятнее всего и платят.
Прогноз – ничего критичного не произойдет. Побуянят, погромят и разойдутся. У французов (и неофранцузов) это в менталитете заложено, суету наводить. Макрон, вероятно, как и в случае с провальной пенсионной реформой ничего менять не будет и просто будет сидеть в домике.
«Есть ли в публичном поле информация о том, какие экономические плюшки получила наша страна от этой активности?
Живем-то при капитализме, бабло побеждает зло. Наверняка были и какие-то конкретные бизнес-интересы, а не просто абстрактная геополитика»
Африка – это очень живорастущий потребительский рынок. Африканцы очень заинтересованы в наших товарах, это раз, и африканцев становится все больше, это два. Через десяток другой лет материк станет новым демографическим центром мира, а мы, так сказать, готовим лыжню к этому моменту. Следом, когда иностранные акторы окончательно потеряют вес (а все к этому идет), и ситуация стабилизируется, Африка начнет активно пользоваться собственными благами и ценностями, а отечественные компании помогут ей в добыче и переработке. Так что если сейчас оно кажется непонятным и даже мелочным, что в скором времени обязательно выстрелит.
Почему деньги – это не аргумент
Очень много комментариев было про то, что они там это не забесплатно делают и так далее. Дружки-пирожки, вам сейчас за бесплатно только пинка дадут и милостыни (а может одновременно и то и то, шоб стены не околачивали). Но даже за деньги тебе могут оказать как качественную услугу, так и откровенное барахло. Если тебе сделают красиво – ты пойдешь об этом человеке рассказывать родственникам и друзьям со словами «смотри че!» и довольно рекомендовать, а ежели некрасиво — пойдешь скулить во все инстанции, объявляя его персоной нон грата и нерукопожатным персонажем.
Вот Бархан, Сангарис и миротворцы ООН — это второе. Они вроде как чего-то делали, но ситуация становилась все хуже и хуже. Возможно, заходили не с того угла. Но я уверен, что тут как с подлыми стройбанами и почасовой оплатой. Зачем чет делать быстро и хорошо, когда можно растянуть время и кошельки международных организаций?
Уникальная тактика
Вагнер же работает на результат и держит уровень. Частной военной компании не удастся посидеть с десяток лет в бездействии, потом пожать плечами и уйти. А посему музыканты и придерживаются собственной и, как заметно, результативной стратегии. Они не били бармалеев ЗА местную армию, они били их ВМЕСТЕ, попутно показывая коллегам по цеху, как быстрее и качественнее раздавать террористам по заслугам.
Они не тихарили на своих базах, как миротворцы ООН, которые если и выезжали в опасную точку, то ради очередного грязного дельца. Люди на местах это видят. Эмоции африканцев, которые рассказывают, что впервые с 2013 года смогли хотя бы до рынка дойти без страха быть похищенным, изнасилованным и проданным куда-нибудь в Республику Чад, сложно подделать. Вот поэтому музыканты и стали фактически национальными героями. Вы в МСК и СПБ столько людей с символикой ЧВК не увидите, как в странах, где они работали.
Да, им за это платят. Но искреннее стремление действительно помочь – нельзя купить. Оно либо есть, либо его нет. У «вагнеровцев» есть идеалы и натуральное кредо. Поэтому они все еще в строю и выбивают новые успехи, а прочие иностранные миссии скрипят зубами от зависти и верещат о них всякое нехорошее. Бессилие, оно такое.
Не верьте зарубежному инфомусору и думайте своей головой. Музыканты – наши соотечественники и лицо России на международной арене. И это лицо шикарно выглядит.
https://t.me/ortemblinov – цинк
Вагнер никогда не будет чьим- то ,кроме одно президента -ВВП .И только .или это уже будет не вагнер.