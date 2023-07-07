Чем занималась ЧВК "Вагнер" в Африке

ЦАР

Мали

«Почему были Блекуотер, потом были экс-метрополии, а сейчас на смену Франциям приходят русские музыканты»

Настолько хорошее из комментов, что даже поставлю как пост. Согласен по всем пунктам.

У меня немного другие мысли про смыслы и задачи России в Африке.

Понимаете, что сейчас рушит Россия и в СМИ передают как «мировую гегемонию Запада»?

Право на грабёж колоний и их многосотлетнее использование под прикрытием своей власти.

Особенно в Африке, где весь континент был ранее поделен между Нидерландами, Германией, Францией, Англией, Бельгией и другими белыми людьми. Отсюда же идёт и желание Америки пограбить Ближний Восток — Африка же уже нарезана коллегами.

Без этих активов, все западные страны не могут поддерживать своей высокий уровень жизни, потому что энергия станет нереально дорогой, а полезных ископаемых для её обеспечения почти ни у кого в Европе нет. Атомных станций тоже, так как глобалисты заставили их закрыть из-за вранья по экоповестке.

Результатом СВО станет конец рентабельности всех производств в ЕС и Германия не случайно уже несколько месяцев пытается нащупать газовую трубу в мутной воде))

Отсюда к действиям России такая ненависть: мы у них отбираем ворованную игрушку, дедушкино наследство, которое тупорылые потомки дербанили в минуса, чтобы тупо вкусно жрать.

Постепенно они ещё и работать в сложных условиях разучились, так что теперь чужие ресурсы стали для эуропейцев ключевыми для выживания. Особенно на фоне миллионов мигрантов на пособиях. Через несколько лет по всей Европе пройдёт волна ещё больших погромов и восстаний, чем сейчас во Франции, так как тупо станет нечего есть. А может быть так случится уже осенью.

Умрёт король Англии и на этот раз и Австралия от неё отвалится.