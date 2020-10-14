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ЧВК. Путь мяса.

22:18. 14 октября 2020 92 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

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" ...с кем  высокопоставленные «частные лица» будут торговать отечественным пушечным мясом завтра, пока неизвестно, но очевидно, что превращение кровавого бизнеса  в респектабельное и уважаемое занятие вполне укладывается в интересы российских капиталистов. "

Депутаты «Справедливой России» разработали законопроект, легализующий деятельность частных военных компаний в России. Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы понять, что инициативы подобного рода являются попыткой легализовать ситуацию, возникшую после 2014 года, когда в ходе вооруженных конфликтов в Украине и Сирии наемники  (ихтамнеты) сыграли важную роль как в нанесении военного поражения врагам Кремля, так и в ликвидации некоторых его излишне самостоятельных союзников. Собственно говоря, и до этой, переломной в истории российского империализма эпохи, организации, позиционирующие себя как ЧВК, благополучно существовали в России годами. Так, основанная в 2005 году компания военного консалтинга «РСБ-групп» на своем сайте пишет о десятках своих одновременно действующих в разных регионах планеты групп самого разнообразного профиля — охрана, разминирование, сопровождение судов, разведка, техническая защита… Правда, существуют и разоблачения деятельности этой фирмы, в которых указывается, что основной вид ее деятельности — это проведение курсов по подготовке охранников и продажа футболок с эмблемой компании. Многие фотографии с их сайта были идентифицированы как принадлежащие известным западным ЧВК — словом, вылепленный западными боевиками образ «солдата удачи» можно монетизировать, и не занимаясь собственно наемничеством. Но к созданным после 2014 года структурам (прежде всего самой известной из них — так называемой «ЧВК Вагнера») это отношения не имеет, там все предельно серьезно: размах действий, авторитетность стоящих за такими организациями персон, финансирование, материальное обеспечение, и, разумеется, людские потери — неизбежный в данном бизнесе «убыток».

Впрочем, существует определенная особенность российских ЧВК, отличающая их от прославленных и овеянных зловещим ореолом контор вроде знаменитой Academi (бывшая Blackwater). Сфера деятельности наемников из США —  охрана коммерческих объектов, диверсионные и разведывательные операции, техническое обеспечение, наконец, работа в качестве инструкторов по подготовке «туземных» армий, пушечного мяса, оплачивающего своими жизнями интересы американского империализма. Использовать подобный контингент в качестве штурмовой пехоты, перемалывающей боевые порядки противника, участвующей в кровопролитных городских боях, нерационально даже с коммерческой стороны, да и сложно представить себе обстоятельства, в которых профессиональный солдат удачи («ничего личного, просто бизнес») подпишется на подобное.  Но с ЧВК Вагнера ситуация совершенно другая. Этих наемников используют именно в качестве пушечного мяса, особенно в Сирии, где крайне низкая мотивация армии асадитов и огромные людские потери, понесенные всеми сторонами за годы конфликта, делают общевойсковые соединения крайне неустойчивыми в бою, и вызывают острую потребность не в диверсантах и спецназе, но в самой заурядной пехоте. На стороне режима Асада сражаются сегодня иранцы из Корпуса Стражей Исламской революции, ливанская «Хезболла», афганские шииты («Лива Фатимиюн»), пакистанские шииты («Лива Зайнабиюн»), участвуют в войне отдельные подразделения из Йемена и Ирака — и все равно людских ресурсов остро не хватает, так что наемникам из России в Сирии сразу нашлось применение. В частном порядке российские «солдаты удачи» сражались и до официального начала военной операции ВС РФ — так, бойцы зарегистрированной в Гонконге ЧВК «Славянский корпус» воевали на территории Сирии как минимум с октября 2013 года, причем заявленная численность бойцов в этот период — не менее двухсот пятидесяти. Правда, такого рода частная инициатива не была согласована с Кремлем, так что руководители компании через год после начала своей деятельности получили тюремные сроки за наемничество, но их последователи, проворачивающие свои дела лишь заручившись высоким покровительством, оказались в этом плане куда удачливее. Чего не скажешь об очень многих рядовых бойцах такого рода подразделений.

 Полевой командир Игорь Гиркин-Стрелков, бывший протеже олигарха Малофеева, сегодня, оставшись не у дел, но имея массу знакомых в наемнической среде, периодически срывает покровы с деятельности российских ЧВК, давая нам представление о ее формате и характере:

" Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК «Вагнер».

В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто «в курсе» — его и так знают.

Ничего особо нового не услышал. Разве что, некоторую конкретику по потерям «Вагнера» за минувший год (на конец ноября — 210 «двухсотых» и втрое больше «трехсотых» — и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК «каждый пятый» «одвухсотился».

Не уверен, кстати, что эта статистика — полная. "

И такие данные естественным образом заставляют задуматься о социальной природе наемничества на российской почве — просто потому, что озвучиваемые Стрелковым и другими инсайдерами факты не слишком идут к образу классического современного «солдата удачи» из развитых западных стран — ветерана элитного подразделения, решившего податься на вольные хлеба. Кто же сегодня идет в наемники из России и других стран? Какова мотивация доморощенных ландскнехтов, каков их уровень подготовки? В одном из расследований «Фонтанки», по крохам собирающей информацию о погибших бойцах «группы Вагнера», для части убитых в Сирии наличествуют копии анкет, заполняемых при найме в ЧВК. Просто приведем характерные выдержки:

…Игорь Владимирович Биндер, 1977 года рождения, Барнаул. Позывной «Остап», рота БМП. Образование 8 классов, специальности и работы нет. Погиб 17 февраля 2016 года, …

…Артем Эдуардович Рябинин, 1990 года рождения, из Волгограда. Позывной «Каскад». Причиной устройства к Вагнеру указал «отсутствие работы дома». Погиб 13 марта 2016 года…

…Александр Александрович Смирнов, 1978 года рождения, Вологда. Позывной «Смирный», 2 разведывательно-штурмовая рота. За плечами ОМОН, служба судебных приставов и частная охрана. Кредит 20 тысяч рублей. Устроился в компанию в ноябре 2015 года, погиб 15 марта 2016 года…

…Ананьев Сергей Владимирович, 1975 года рождения, Новороссийск. Позывной «Север», командир расчета ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) в 3 роте. До 2008 года старшина роты в ВДВ, после работал газорезчиком. Ветеран группы Вагнера – с августа 2014 года. Мотивация: «Решение финансовых проблем, хорошая зарплата». Погиб 22 июня 2016 года…

В списке имеется значительное количество явных «профессиональных патриотов», казаков и тому подобного контингента, но надо понимать, что «отсутствие работы дома», отсутствие каких-либо жизненных перспектив в современной депрессивной российской провинции касается их точно так же, как и надеющихся просто подзаработать. «Патриотизм» оказывается лишь идеологическим оформлением той бедности, безработицы, жизненной неустроенности, что гонит на войну немолодых уже по большей части мужчин. Бедность питает войну, а война, в свою очередь питает бедность: часть наемников Вагнера — граждане Украины, в основном, с территории разрушенного войной Донбасса. 

Работа с высоким риском смерти («каждый пятый одвухсотился» — это покруче игры в русскую рулетку будет), без каких-либо гарантий получить в конце концов заявленную по контракту сумму (бойцы «Славянского корпуса» так и остались без «заработанных» денег) стала привлекательной перспективой в контексте нового раунда экономического кризиса в России, ведущего, по утверждению самых официальных правительственных источников, к устойчивому росту бедности и ухудшению социального самочувствия населения. При этом, на фоне характерного для эпохи межимпериалистического обострения усиления шовинистических настроений, синдрома осажденной крепости, рост бедности ведет к тому, что тысячи россиян участвуют в войнах за бизнес-интересы российских олигархов по финансово-патриотическим мотивам — и много большее их количество готово, по-видимому, прийти на замену выбывшим. Так, «Фонтанка» приводит трагикомическую историю о том, как после их очередного разоблачительного материала о ЧВК Вагнера с редакцией связалась тридцатилетняя женщина с просьбой дать контакты вербовщиков — для нее разоблачение оказалось рекламным материалом. «У меня ничего нет, имущества нет. Мне 30 лет. Я не замужем. Детей у меня нет. Ничего нет.» — так она характеризует свою жизнь, добавляя: а чего она стоит? Диссонанс в восприятии ситуации в стране, когда, с одной стороны, некая абстрактная Россия, поднявшись с колен, движется к сияющим вершинам, а, с другой — персонально у тебя в этой стране нет будущего, и жизнь твоя ничего не стоит, такое самоощущение масс является прямо-таки идеальным для вербовки «солдат удачи». В определенном смысле, что вербовщики наемников для ЧВК (собирающие наибольший «урожай» в депрессивных аграрных регионах юга России), что вербовщики террористов ИГИЛ (оперирующие в депрессивных северокавказских республиках) опираются на одну и ту же долгосрочную экономическую тенденцию, на одно и то же настроение граждан России, принадлежащих к разным культурным традициям. Настроение это, связанное с начавшимся в 2008 году структурным кризисом капитализма, превращается в долгосрочный «тренд», который официозные буржуазные экономисты озвучивают четко и ясно: ваши дети будут жить хуже вас, а ваши внуки — хуже ваших детей, смиритесь с этим, это — новая норма жизни.

И эта новая норма означает, в частности, то, что многие правила игры в гуманизм, утвердившиеся в двадцатом веке, по крайней мере, на декларативном уровне (в частности, осуждение наемничества на уровне ООН — под давлением национально-освободительной и антиколониальной борьбы в Африке) неминуемо будут пересмотрены. Авторитарный путинский режим в силу объективных обстоятельств имеет куда меньше причин и возможностей для либерального лицемерия, так что нас ждет еще масса интересных инициатив такого рода, а количество целей для российского империализма, мест на далеком юге, где могут сложить головы никому не нужные на родине ветераны кавказских войн, будет с каждым годом все увеличиваться. Уже есть материалы о деятельности российских наемников в Судане, еще в прошлом году поступали сведения об операциях «солдат удачи» в Ливии — с кем Кремль и высокопоставленные «частные лица» будут торговать отечественным пушечным мясом завтра, пока неизвестно, но очевидно, что превращение кровавого бизнеса из контрабандного секрета Полишинеля в респектабельное и уважаемое занятие вполне укладывается в интересы российских капиталистов. Следовательно — и дальше граждане России будут убивать друг друга на полях сражений далеких стран — за деньги, за «веру», за «отечество». Потому что именно в этом кровно заинтересованы те, кто делает на войне капитал — неважно, какой они национальности и религиозной принадлежности.

Важно лишь то, что это они, капиталисты, являются источником войны, бедности и всех страданий человечества.

Метки: война, общество

Источник: https://stalingrad.site/articles/chvk-put-myasa/

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 7231 6771
    KT 14 октября 2020 в 23:07

    Сразу убивают двух зайцев-рубят себе капусту и утилизируют наиболее активных гоев.
    Так как”демократия” и насильно ехать не заставишь,создают условия,что бы сами ехали.
    Покорные будут горбатиться за 20тыс, не покорные будут много больше зарабатывать(может даже 500тыс),но не долго.

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