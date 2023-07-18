Кто сегодня вспомнит мальчика из конторы «Надежда»?
Кто сегодня вспомнит мальчика из конторы «Надежда»?
1.Азелицкий Павел Павлов, 30 лет, крестьянин Псковской губ. Опоченецкого у. Вороницкой вол. фрезеровщик в пушечной мастерской Путиловского завода;
2 Алексеев Дмитрий Алексеев 33 года крестьянин Псковской губ. Новоржевского у. Анолинской вол., дер. Милохина чернорабочий химического завода;
3 Алексеев Терентий 34 года запасной нижний чин из крестьян Костромской губ. Гахичского у. Рылеевской вол., дер. Костома рабочий Путиловского завода…
Это из «Списка лиц, убитых и умерших от ран в разных больницах Петербурга, полученных 9 января 1905 года».
К чему это я? Читаю в СМИ: «В Екатеринбурге стартовали праздничные (???) мероприятия, посвященные Царским дням. Мероприятия памяти семьи Романовых продлятся неделю и завершатся Божественной литургией и крестным ходом от храма на Крови до мужского монастыря в урочище Ганина Яма.
«Мы будем обращаться к Богу, когда будем вспоминать подвиг царской семьи, их верных слуг и всех их современников, которые так или иначе попали в этот круговорот событий, и, самое главное – их верность Отчизне, Церкви и нашему Господу Богу».
Какой неестественный пафос! Да, 105 лет прошло. Как-то уже писал, что чисто по-человечески, с позиций нашего поколения, родившегося в спокойные и добрые застойные годы, расстрел в подвале кажется ужасным. Да, это личная трагедия семьи Романовых. Однако у Николая Кровавого было много времени и возможностей что-то изменить и тем самым спасти себя и свою семью. Он выбрал «Кровавое воскресенье». И каждый раз выбирал именно этот путь до конца. А семья поддержала. Кто же виноват?
По поводу очередной годовщины в монархических пабликах любят выставлять фото царской семьи и давить на эмоции по поводу расстрела всех ее членов. Монархистам хорошо, у них есть старые фотографии. Много красивых и трогательных фотографий.
А вот фотографий русских детей, погибших при расстреле рабочей демонстрации в Кровавое воскресенье 1905 года, просто не осталось. Точное количество их неизвестно. Например, многие очевидцы рассказывали о детях, убитых в парке Александровского сада. Но в официальном списке убитых нет ни одного лица моложе 14 лет. Немало убитых и раненых подбирали знакомые и отвозили на извозчиках домой. При этом раненые не обращались в больницы, обоснованно опасаясь репрессий со стороны властей.
Цитата из книги воспоминаний офицера Генерального штаба капитана Никольского Е.А. о событиях, произошедших на Дворцовой площади 9 января 1905 года:
«Я свернул вдоль Мойки, но у первых же ворот налево передо мною лежал дворник с бляхой на груди, недалеко от него — женщина, державшая за руку девочку. Все трое были мертвы. На небольшом пространстве в шагов десять-двенадцать я насчитал девять трупов. И далее мне попадались убитые и раненые. Видя меня, раненые протягивали руки и просили помощи. Я вернулся назад к Риману и сказал ему о необходимости немедленно вызвать помощь. Он мне на это ответил:
— Идите своей дорогой. Не ваше дело».
Сегодня никто из призывающих к покаянию за семью гражданина Романова не вспомнит жертв Кровавого воскресенья. Не хотят современные монархисты каяться за простых русских людей:
- Белову Марию, 16 лет, крестьянку Калужской губ. Медынского у. Кирилинской вол. дер. Волюпина;
- Васильева Дмитрия, 18 лет, крестьянина С.-Пб. губ. Гдовского у. Тупицинской вол. дер. Гнилище;
- Васильеву Евдокию, 51 год, чернорабочую на фабрике Шавина;
- Ежова Павла, 15 лет, мальчика в конторе «Надежда»…
(c) Александр Степанов
https://dzen.ru/a/ZLT6ytdktFiM4Aus – цинк
Это же не белая кость, внимания не заслуживают…
Просто есть выгодные мальчики для пропаганды, а есть невыгодные. Поэтому из одних лепят иконы, а про других помалкивают. Это разные мальчики, понимать надо.