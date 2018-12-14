Влияние рэперов на жизнь подростков. Надо ли отменять концерты?

Отмена концертов: Цензура властей или требование общества?

Многие уже знают, что по всей России идёт вал обращений со стороны родителей с требованием отменить концерт того или иного «известного рэп-исполнителя». В большинстве случаев региональные органы власти, ознакомившись с текстами песен, содержащими нецензурную лексику и пропаганду наркотиков, идут навстречу требованиям общественности и либо вводят возрастное ограничение «18+», либо отменяют выступление артиста.

Началось всё с Дагестана, где граждане выступили с резкой критикой исполнителей лейбла «Блэк Стар», в частности Егора Крида. Граждан поддержали многие известные спортсмены, в том числе боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, и в результате концерт Крида, а затем и выступление Элджея были отменены. Этот процесс вызвал широкий интерес во всех других регионах. Инициатива благодаря сознательности и активной позиции многих родительских движений разлетелась по стране. По состоянию на начала декабря удалось предотвратить более 30 концертов в большинстве крупных городов, и интенсивность процесса продолжает нарастать, ведь всё большая часть общества задаётся очевидным вопросами: «Чем мы хуже Дагестана?», «Зачем нам у себя дома концерты тех исполнителей, чья музыка растлевает молодёжь?»

Конечно, эта нестандартная ситуация, когда общество, по сути, начало озвучивать свои требования привыкшему быть неприкасаемым шоу-бизнесу, волнует сейчас многих. В первую очередь засуетились те, кто получает доход с концертов рэперов, и те, кто участвовал в их раскрутке. Ведь очевидно, что каждая музыкальная «звезда» в современных условиях – это результат работы одного или нескольких продюсерских центров, плотно сотрудничающих с десятками крупных СМИ.

Все эти участники процесса, в большинстве своём хорошо подкованные в использовании пиар-технологий и работы с общественным мнением, начали максимально накачивать недовольство в фанатской среде, пытаясь напугать органы власти и заставить их сверху как-то повлиять на ситуацию. В прессе развернулась целая волна критики, в адрес тех, кто выступил в защиту детей и молодёжи от деструктивной пропаганды. На страницах крупных газет и с экранов телевизоров озвучиваются обвинения в запрете свободы слова и самовыражения, в ограничении творчества, вспоминаются советские годы с их жёсткой вертикалью контроля культурной сферы. Но чаще всего звучат такие доводы: «Разве какая-то песня может на что-то там повлиять? Неужели я послушаю трек Элджея и из-за этого пойду покупать себе наркотики? Или после речитатива Оксюморона пойду убивать людей?»

И, действительно, хотелось бы разобраться в этом вопросе, так как очень важно понять, каким образом информация способна влиять на наше поведение, как с помощью «безобидной» песни можно направить человека к каким-то поступкам. Неужели это вообще возможно? Разве человек не обладает свободой выбора?

Забегая вперёд, хочется сразу сказать, что, да, человек обладает свободой выбора, но к определённым действиям нас подталкивает та культурно-информационная среда, которой мы окружены. Далее на примере рэп-музыки будет продемонстрировано, каким образом это происходит.

Моделирование поведения подростка

При проектировании каких-то конструкций и различных машин инженеры часто прибегают к такому методу, как моделирование. Ведь изначально часто непонятно, как поведёт себя то или иное устройство, будет ли оно надёжным и долговечным, обеспечит ли стабильную работу с теми параметрами, которые необходимы. Построение моделей позволяет получить ответы на эти и другие вопросы.

Давайте и мы смоделируем ситуацию и посмотрим, как «безобидная песня» может повлиять на жизнь человека.

Итак, что станет объектом нашего исследования? Конечно, человек. Допустим, это будет подросток лет пятнадцати, мальчик.

Ни для кого не является секретом, что примерно в пятнадцать лет (у кого-то раньше, у кого-то позже) приходит период полового созревания. Гормоны начинают работать на полную силу: у мальчика ломается голос, происходит интенсивный рост тела, некоторые впервые узнают, что такое бритва и так далее. И в это же самое время появляется влечение к противоположному полу. Обратите внимание, не просто интерес, который был ранее, а самое настоящее физическое влечение.

Естественно, теперь мальчик хочет нравиться девушкам, хочет, чтобы они обращали на него внимание. И вполне нормально, что подросток стремиться казаться мужественнее, сильнее, авторитетнее в глазах тех девочек, которые на него посматривают. А где ему взять примеры этого мужского поведения? Где найти тех, на кого нужно равняться? А так вышло, что парень растёт без отца. Ведь у нас сейчас хватает мам-одиночек, правда? По статистике в России 50% браков распадаются. С кем остаются, как правило, дети? У нашего подростка нет и старших братьев, и дядей. Откуда он возьмёт образы для подражания? Скорее всего, он возьмёт их из медиасреды, в которую погружён, плюс будет равняться на авторитетных, по его мнению, сверстников из своего окружения. А сейчас популярен вот такой-то рэп-исполнитель. Сложно на него не наткнуться, так как телевидение, музыкальные каналы буквально пропитаны его клипами и песнями. Его крутят по радио, он занимает верхние строчки хит-парадов, снимается в рекламе. И подросток начинает интересоваться вопросами из серии «что это, и с чем это едят». Он начинает слушать его песни, вникать в творчество. И те подростки, с которыми он общается в своей повседневной жизни, слушают ровно то же самое – деваться-то особо некуда. Не Высоцкого же им слушать, в конце-то концов.

Допустим, мальчик активно погружается в творчество Элджея или Гуфа. И что он слышит? Почти в каждом своём треке тот же Гуф упоминает, как он «с пацанами накуривался на районе, как тусил на блатхатах с девочками, как нюхал кокс, как прятал от полиции дозы в капюшоне» и т.д. Как пошутил про него Руслан Белый в одном из своих выступлений: «У Гуфа в песнях о траве рассказывается больше, чем в Википедии». Шутка, но, как известно, в каждой шутке… И почему-то не смешно…

«Но это же не призыв покурить травку?» – скажут некоторые. «Разве подросток после песни побежит сразу покупать наркотики?» Конечно, нет. Идём дальше.

Этот мальчик читает про Гуфа в интернете. Он смотрит его клипы, в которых видит настоящих парней: брутальные ребята с дерзкой читкой, крепкие, короткостриженые, в татуировках, золотых цепях, кольцах, в модных солнцезащитных очках, в капюшонах, при деньгах, на дорогих машинах, вокруг них красивые девушки модельной внешности. Какого подростка это не зацепит? Вот они – настоящие мужчины, настоящие хозяева своей жизни. «Да, они курят траву и что-то там ещё, я не собираюсь этого делать, потому что я знаю, это плохо, но в остальном они крутые ребята. Хочу быть таким же», – стандартные алгоритма мышления, навиваемые этими образами.

В комнате подростка появляется плакат своего любимого рэп-исполнителя, где тот изображён с недовольным прищуром на лице, что ещё раз подчёркивает его брутальность. Постепенно подросток начинает подражать в одежде своему кумиру. Начинает носить толстовки с капюшонами, широкие штаны. Если позволяет мама, делает себе своё первое тату. Одноклассники в шоке, девочки им активно интересуются, обращают внимание. Возможно, он начинает встречаться с какой-нибудь девочкой. Что ещё нужно подростку в пятнадцать лет? И самое главное – эта модель поведения работает. Может мальчик не становится самым авторитетным «челом» на районе или в школе, но занимает достойную нишу – а это уже достижение, не так ли?!

И, как известно, четырнадцать-пятнадцать лет – это такой возраст, когда особенно хочется почувствовать себя взрослым. Вот только никто ему не объяснил, что быть взрослым – это в первую значит быть ответственными. Никто из ближних не показал, что становиться самостоятельным вовсе не означает бухать, курить и заниматься сексом, что к взрослости, как таковой, это вообще не имеет никакого отношения. Но наш парень не такой, он всё ещё понимает, что это плохо. Вернее, он не то, чтобы понимает, он вроде знает об этом, что-то слышал, в школе где-то рассказывали, где-то читал на плакате. Но при этом он слушает Гуфа, который регулярно убивается всякой отравой и неплохо себя чувствует, даже по телеку показывают, интервью берут.

И вот этот подросток оказывается в новой компании. Такое часто бывает, так как в молодёжной среде уровень коммуникации выше, чем во взрослой жизни. А в этой компании некоторые ребята покуривают травку. И вот мы подходим к кульминации нашего рассказа. В один прекрасный день на какой-нибудь тусовке, предположим, на квартире одного из друзей, где есть девочки, мальчики, музыка, веселье и спиртное, ему один из его новых товарищей, который, как ни странно, тоже слушает Гуфа, предлагает попробовать наркотики. Он со знанием дела делает затяжку и, щурясь сквозь дым, говорит: «Ну, чё, будешь? С нами, с пацанами?». И вот теперь главный вопрос, из-за которого, собственно, и вёлся этот рассказ: «Какова вероятность того, что при всех обстоятельствах и условиях, описанных выше, наш подросток скажет «нет»?» Или можно сформулировать иначе: «Вся та среда, в которой находится подросток (рэпчик, Гуф, короткая стрижка, тексты о травке и тусовках, одежда, тату, плакат на стене у него дома) как-то повлияют на его выбор? В какую сторону?»

Хорошо, допустим, даже в этот раз он скажет: «Нет, не буду». Но через год этот подросток будет слушать не только Гуфа, туда добавится ещё ряд исполнителей, которые читают свои тексты примерно в таком же ключе: Хаски, GONE.Fludd, Элджей и так далее. А ситуации с предложением покурить будут повторяться с завидной регулярностью. Неужели у него не появится живого интереса к этому явлению, которое постоянно где-то поблизости, где-то рядом? Весь его плейлист в ВК просто кишит треками, где это всё упоминается многократно в положительном контексте.

Оступиться, к сожалению, очень просто. Очень легко, сделать неправильный выбор. И наш подросток сделает его. Рано или поздно он всё-таки скажет: «Давай!» А потом начнёт, как и все мы, взрослые, искать оправдания своему поступку: «Да ладно, я только попробовал. От одного или нескольких раз ничего не будет. Это надо курить каждый день, чтобы ощущать последствия, чтобы пристраститься. Вон Гуф со своими «корешами» столько раз накуривался, и ничего жив, здоров, успешен».

При этом он почувствует ещё кое-что: это некое чувство единства с теми ребятами, с которыми он переступил черту дозволенного; чувство единства с любимым рэп-артистом, так как теперь он проводит время ровно точно так, как Гуф описывает в своих песнях; чувство единства, пронизывающее всю субкультуру, в которой он находится. Теперь он – часть этой субкультуры, часть чего-то большого, гораздо большего, чем он сам; теперь он в самом её эпицентре, и здесь ему хорошо и комфортно. О, да, это то чувство, которым хочется дорожить в любом возрасте. Разве он откажется от этого? Разве ему будет нужно что-то ещё? Что-то совсем иного рода?

Другая модель – другой результат

А теперь давайте рассмотрим другую модель: на самом начальном этапе изменим образ для подражания. Допустим, наш подросток случайно наткнулся на интервью, например, того же Хабиба Нурмагомедова или Александра Поветкина, Фёдора Емельяненко или даже Алексея Воеводы. Эти сильные и выносливые ребята являются примерами настоящих воинов, с закалённой волей и самодисциплиной. И они озвучивают совсем другие вещи. Они говорят о том, что алкоголь, табак, наркотики, разврат, праздный образ жизни вообще – это всё для слабых; о том, что надо заниматься спортом, агитируют заниматься единоборствами, чтобы уметь постоять за себя, за свою семью и близких; о том, что надо быть сдержанным, защищать слабых; о том, что настоящая мужественность – это умение брать ответственность за себя, за свою жизнь и за своих родных; о том, что мужчина – это тот, кто крепко стоит на ногах, и тот, на кого можно положиться в трудную минуту; о том, что алкоголь и прочие одурманивающие вещества, разврат разрушают мужской характер, делают мужчину безвольным заложником своих самых низких желаний.

У этого мальчика в комнате появляются совсем другие плакаты. Вместо того чтобы ходить по квартирам и бухать, он записывается в спортзал. Занимаясь спортом, он крепчает на глазах, и на него тоже смотрят девочки. И эти девочки видят перед собой по-настоящему хорошего, сильного и ответственного парня, того, кто действительно может быть опорой и поддержкой, хозяина своей жизни, того, кто сможет добиться всего, чего захочет. В свои шестнадцать он гораздо крепче многих своих сверстников, он всё чаще занимает лидерские позиции в спортивных играх, соревнованиях. Да, девочки обращают внимание на такое.

И наш подросток – не ханжа. Иногда он ходит по вечеринкам, чтобы пообщаться с друзьями, но не употребляет алкоголь, не курит там. У него своё особое отношение к таким вещам. А теперь ключевой вопрос: «Какова вероятность того, что он вообще окажется среди тех, кто курит травку, и, тем более, согласится покурить её?» Согласитесь, вероятность гораздо меньше, чем в первом случае. Да, она тоже есть, и из ста человек, вероятно, несколько согласится, но вероятность меньше в разы. Более того, вероятность того, что он окажется в плохой компании значительно ниже, так как у него совершенно другое окружение, а тех, кто пьёт и курит, он презирает, не считая их ни авторитетами, ни настоящими мужчинами. У него есть реальные живые примеры настоящих мужчин, и выглядят, живут и действуют эти мужчины совершенно иначе.

***

Подводя итог всему вышесказанному, хочется обратить внимание, что в постановке вопросов «попробует или нет», «откажется или согласится» фигурирует слово «вероятность». Оно там далеко неслучайно. Бесструктурное управление, управление с помощью информации осуществляется на основе статистических предопределённостей и вероятностей. Не будет команд сверху, не будет прямых призывов, но статистически предопределённо большинство поступит так, как надо тому, кто управляет. Возможно, и в первой модели найдётся два-три подростка из ста, которые ответят «нет» соблазну, и они первые во всё горло будут кричать, что музыка никак не влияет на их жизнь. Но ведь эти два-три подростка – не большинство, а лишь очень-очень малая часть.

Если вы внимательно прочитаете тексты исполнителей, чьи концерты сегодня отменяют, или посмотрите их клипы, задавшись вопросом «чему они учат?», и наконец-то, обратите внимание на то, что слушают ваши дети, то поймёте, что этот медиаконтент создаёт совершенно понятную предопределённость выбора – неправильного выбора. А выбор, как известно, и определяет нашу с вами жизнь…

Олег Ищущий

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Творчество рэперов

Отрывки из песен Элджея

песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;

песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

песня «Suzuki»: «Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса».

Отрывки из песен Хаски

Поэма о Родине

Мы выглядим как ровесники в вагоне ресторане

За соседними столами нечаянные сотрапезники

Помнишь ты умерла, и мы твоё мясо ели

Что пахла как мумия, забытая в мавзолее

По улицам полуденным, будто по Монпарнасу

Я позволю обмануть себя каждому новобранцу

До одури в подворотне я буду бухать и дуть

И бомбою водородную рухну тебе на грудь

БэнгБэнг

Ты сидишь, разрезав задницей

Кровоток в зарослях проводов

И мёртвый человек поёт тебе

О том, что мёртвый человек

На вкус, как Орбит Человек

…

Плоть твоя дрожит паутиною капилляров

Мне описать не хватило б вокабуляра

Как потроха извиваясь тигровым питоном

Раскрывают утробу бутоном

Пироман-17

Завтра зеваки толпами повалят в то кафе

Где я за завтраком усну навеки – аутодафе

Моя страна – бухой ребенок, наблевавший в варежку

Ей холодно в снегу, и я бензином обливаю, жгу

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Все псы попадают в рай

Спрячу ящик пандоры под еб*льник фартовый

Пох*й, жизнь имеет цену лишь в погребальных конторах…

Помню две тыщи первый – мать – кандидат наук –

Стирала туалетную бумагу – я мотал на ус

Главный урок: реальна только ирреальность, за неё держись,

Жаль, это понял отчим, выбравший запой длиною в жизнь…

Всё по-старому, ты один, и в поле не воин

Но, бл*дь, ты вынужден им глотки грызть волей-неволей

Тебе не светит ничего, кто сказал? Доиграй,

Рви, кусай, лай… сука, все псы попадают в рай

…

Моя маршрутка заберёт меня неизбежно

И я вы*бу фортуну в рот еще раз, нежно

Господин Собака

Я ненавижу тело своё – блядское чучело

Регенера- и терморегуляция чуть чего

Слежу за солнцем – жду, когда обернётся

Записываю пульс – жду, когда оборвётся диктант

Смрад такой, будто сдох вчера вечером

Всякий вздох, как глоток человечины

Я отвратительно переживаю вонь, и, зажимая нос

Я зашиваю рот: стежок, стежок – зигзаг

От капель крови конопатый потолок

Я распластался, как на паперти холоп

В грудину кулаком тарабаню

Обвожу мелком тараканьим

Пентаграммы, пентаграммы

…

Немецкая машина трусливо дрожа, крадётся

В ней – Господин Собака, твой новый хозяин, шлюха

Он караулит лапой лицо, что сползает к брюху

Эту тряпку, что он сам скроил без холста и лекала

Этот кожаный чехол из куска моего еб*ла

…

А ведь ты так любил смеяться и еб*ться

Так любил еб*ться и смеяться

Ведь ты так любил смеяться и еб*ться

И даже одновременно еб*ться и смеяться

Заново

Поджечь квартиру, шандарахнуться в окно

Мне фиолетово братан, мне всё равно (заново!)

И всё оно умереть и родиться заново, заново

…

Это чёрное ничего (это чёрное ничего!)

Трупные ямы вокруг людей

Трупные ямы вокруг меня

Трупные ямы вокруг тебя

Трупные ямы вокруг него (а-а-а-а!)

Иуда

Обстоятельно проблевавшись

В чьей-то в хате на Патриарших

Я вбиваю бычки в перила,

Ожидая своё Kia Rio.

Пусть в такси шепелявит ретро.

Мы с водилой раздавим пятку,

И до дома доедем всмятку…

Мармелад

Голова полна дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

…

Я лежу в сортире (Мармелад, мармелад)

Притворяюсь мертвым (Мармелад, мармелад)

Шарят по квартире (Мармелад, мармелад)

Две фигуры в черном (Мармелад, мармелад)

Проглотил дыхание

Плитки как клеенка

Слышу чертыхание

ребенка

Голова как блюдо

Детского питания

Полная посуда

Голова, голова, голова, голова

…

Вся страна – это мёртвый ребёнок

Мармелад это бывшие кости

Меня лечит солёное время

Мне тепло под улыбкой безумия

Ведь я внутри мармелада

Пуля-Дура

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Сосредоточенный, как самоубийца.

Брожу по городу, мечтая совокупиться (пуля-дуррра!)

Вокруг бессмысленные бл*ди обоих полов, а.

Из обломков облаков бог, как боеголовка.

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Убить Рэпера

Стонет рэпер имярек

Повелитель дискотек

Я намазываю на нож

Его чувственный скулёж

Убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера!

В душном сральнике ТЦ

Изменившийся в лице

В ожерелье из кишок

Спит распоротый божок

Фюрер

В моём инстаграме эти мёртвые барби

Что толкают сыры на своём молоке

Я забрёл на страничку к резиновой бабе

И дрочу, равнодушный, как рожа в ларьке

…

Мой фюрер — бл*дский старый педик

По барам сосёт дайкири

Либо делает минет

Церемонно, как харакири

Человек в Интернете

В мясной конуре рта

Дребезжит человечий вой

Человек в интернете сказал

Что боится проснуться собой

Прятать трупы своей семьи в мешки

Улыбается мусоропровод

И ныряют пакеты в прорубь

Равнодушно его кишки

Отрывки из песен группы «Френдзона»

Клип «Бутылочка»:

Бутылочка

Собрала всех подружек на пижамной вечеринке (приветики)!

Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек.

Я нашла шампанское, что спрятали родители;

Кто-то из девчонок предложил сыграть «В бутылочку».

Давай, научу вас целоваться – Мэйби в этом профи.

Я тут одна тренировалась, не на помидорах.

Кручу, выпало на девочку напротив.

Ну c’mon, не стесняйся, детка, это очень просто.

Запах губ, почему колотит что-то там под маечкой?

Я целовалась сто раз, но так не умеют мальчики.

Все посмеялись вместе и сразу же забыли –

Но не я, подождите, я кажется влюбилась, стоп!

…

Тут написано: “Любовь от пола не зависит”.

Судьба тебе кричит: “Малышка, экспериментируй!”

На пижамной вечеринке куча трёпа, ниочёмных фраз.

А я не могу забыть (не могу) её губы на моих губах.

Эмо-рок стар

В моей крови транквилизатор.

Она с ним проходит рядом, задевая меня взглядом.

Думаешь, я переживаю?

Знай, что скоро ты поймёшь, малыш, кого ты потеряла.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Новый идол малолеток.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Во мне тысяча таблеток.

И я больше не трипую,

27 еще не скоро, подождёт немного пуля.

На weekend’е с парой группис,

Мы встречаем на террасе кокаиновое утро.

Под мои телеги дети режут вены,

По всей стране афиши с моим гараж-бэндом.

Пока ты в Burger King’е со своим бойфрендом,

Мой приход на сцене осветил прожектор.

Не берёт трубку

Я схожу с ума двое суток.

Сколько можно ждать тебя суку?

Вспомни про меня на минутку.

Мой драгдиллер не берёт трубку.

«Девственница»

Все мои малышки, как молодая Бритни,

Но ты свежее их, ты пахнешь эвкалиптом.

Нет татуировок, не сделан первый пирсинг,

Все предметы в школе она знает на “отлично”.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

Ты так непорочна, имидж безупречный.

Вокруг столько девчонок, мне они не интересны.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

…

Хочу как все девчонки, не париться с учёбой,

Прогуливать уроки, целовать парней за школой.

Моя мама думает, я очень чистоплотна,

но душ ей не расскажет, почему я моюсь долго.

…

Пока папа на работе, я в тайне смотрю порно.

Мои мягкие игрушки знают обо мне так много,

Они в шоке, но для всех я недотрога!

С убойной дурью зиплак спрятан в шкафу у наград,

А мама думает, что это её шутки смешат.

Мне снится сон, как он срывает мини-юбку с меня.

Мне 18 не скоро, я не смогу столько ждать!

Молочные зубы

Тысячи детей уже стоят у клуба,

В один голос все хиты любимой группы,

Дешёвый алкоголь идёт по кругу,

Девочки домой приползут под утро.

У Диджея диски, но это не пластинки,

Все в картинках, разноцветные, он ест их, будто Skittles.

На бэкстейдже столько дыма, блант размером с пачку Pringles.

Рок-элита, все убиты, зал скандирует, чтоб вышли.

Пурпурное небо

Я вновь царапаю вены, но не станет летальным.

Я навеки останусь стикером в её телеграме.

Скоро прекратится дыхание, вот тогда полетаем.

Сколько о тебе думал, мой пульс уже не подскажет.

В старшей школе

Я научу тебя любви лучше, чем учат в школе –

И с этих занятий уйти точно ты не захочешь.

Ты сдашь мне все контрольные и даже без подготовки –

Я буду классной для тебя не только на уроках.

В старшей школе, а-а-а, нету времени зубрить

Все уроки, у-о-оу, не заполнен мой дневник.

Не дождаться звонка, ну когда он прозвучит?

Я хочу с ней сбежать, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

Последний экзамен

Собрались. Выпиваем. Скоро будет party.

Захожу. Краем глаза вижу – он скучает.

Посмотри на меня, я же так прекрасна.

Пригласи танцевать, чё такой стесняшка?

Второй медляк. Он все ещё тупит.

Я жду последний трек и пойду тусить с другим (с тем лохом).

Вокруг тебя не крутиться весь мир.

Ты тут не один!

Отрывки из песен группы IC3PEAK

«Таблетки»

Я с утра до ночи слёзы горькие глотаю

Ем сырое мясо, свежей кровью запиваю

Ума нет, и есть всего одна побочка

От меня самой не остается ни кусочка

А-а-а-а-а) Умираю в России

(А-а-а-а-а) От эйфории

(Я-а-а-а-а) Умираю в России

(А-а-а-а-а) От эйфории

«Смерти Больше Нет»

Я заливаю глаза керосином

Пусть все горит, пусть все горит

На меня смотрит вся Россия

Пусть все горит, пусть все горит

Я заливаю глаза керосином

Пусть все горит, пусть все горит

На меня смотрит вся Россия

Пусть все горит, пусть все горит

«Грустная сука»

Я никогда не была глупой.

Я никогда не буду счастливой.

Грустная сука, грустная сука.

Да, это мой осознанный выбор.

…

Сижу и блюю на твой мраморный пол.

Скалю зубы на тень в отражении.

…

Я люблю грязь – это мой кайф.

Улыбаюсь только кусая.

Перевод песни IC3PEAK – «Pain»

Я хочу забыть все, что знаю я

Я сожгу все, освещая тьму моей души

Я хочу забыть твое лицо

Я сожгу твой образ вместе с собой

Покажи мне боль, детка

Дай мне больше боли

Покажи мне боль, детка

Дай мне больше боли

Перевод текста песни IC3PEAK – «This world is sick»

Этот мир болен

Моё сердце чувствует это

Этот мир тёмный

Моё сердце горит

Этот мир порочен

Моё сердце было покрыто льдом

Этот мир размыт

Моё сердце остаётся чистым

Встань на колени

Это последний поцелуй

Ползи вниз к пропасти

Ты должен сделать это

Встань на колени

Это последний поцелуй

Ползи вниз к пропасти

Ты должен сделать это

«Пламя»

Я испытала огонь и воду.

Крик – моя вторая природа.

Я научилась любить и верить.

Над моей головой нет Бога.

…

Боль и любовь есть одно.

Спорим, ты выберешь зло?

Кровь окропляет цветы,

Я снова ты, я снова ты!

Шаг – бездна – твоё сердце.

IC3PEAK – «Вечная Жизнь»

Вечная жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Сладкая жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Вечная жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Сладкая жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Отрывки из песен Егора Крида

песня «Пошла ты»: «Но извини, я на других теперь залезаю; Я говорю тебе, пошла ты нах*й дорогая. Пошла ты нах*й, сука под словом любовь! Я бы разбил тебе еб*ло в кровь. Пошла ты нах*й, пошла ты на*уй, пошла ты нах*й! И улечу от сюда нах*р на другую планету. И легче быть геем, чем быть с такой как ты! Предлагаешь секс?! Я лучше тр*хну свою руку.»

песня «Гучи»: «Эта сука — Шанель, эта сука, как Гучи. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука — модель, три подруги для кучи. Эта сука Шанель, эта сука, как Гучи»

песня «Что они знают?»: «Что они знают, те, кто меня не видел, Говорят за спиной без пауз, будто старый видик. И лезут в друзья те, кто раньше ненавидел, Столько фальши, я как в зале, самый ох*евший зритель»

песня «Потрачу»: «В этой малышке столько с*кса (***) меня бес попутал, Меня так манит, как кусаешь мои губы грубо. Но ты, самый крепкий мой алкоголь. Выпиваю, запиваю тобой и мы выезжаем домой.»

песня «Зажигалки»: «Назову тебя ласково с*кой, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Gucci, дай теперь мне расслабится. Губы немеют, я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на её теле… Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их с третьей.»

Отрывки из песен группы «Хлеб»

песня «Сегодня»: «Сегодня я буду е*ать. Сегодня я буду ко*чать…» – эти слова в песне повторяются неоднократно;

песня «Девочка с концерта Little Big»: «Эвридей айм дринкин. Айм дринкин эвридей! Хэй!… Карьеру строй ради неё. Будь папой, будь отцом. Др*чи от неё тайком..»;

песня «Куча сраных песен ft. Big Russian Boss & Young P&H»: «Куча сраных песен, лучше бы ее не выпускал. Куча сраных песен, эта песня тоже турбо кал.. Сожгите их на*ер, Kizaru приди, порядок наведи (Бог рэпа). Они не воруют биты, не пи*дят эдлибы, убивают культуру. Ахахаха, какой даун пойдёт на концерт этих дибилов (Я). В смысле Sold Out (Ага), ну это временно, как вейп или спиннер…»;

песня «Кольцо»: «…Хочешь со мной секса, выйди за меня замуж. Или эта роза, цвела не для тебя, зая. Видишь этот пе*ис, поверь мне, он классный… Это вновь Young-Yani boy, Кукаяка Flocka Flame. Если у тебя нет штампа, тебе не видать мой ч*ен…»;

песня «Ферма»: «Ну где же вы, мои петушки? Я вас так жду и желание лишь растет. Я так хочу, яйца себе сунуть в рот…» – эти слова в песне повторяются неоднократно;

песня «Белочка»: «…Я маленькая белочка, мне нужен большой орех. Я б впился в него зубами, и лизал бы весь день его. И ласкал бы его губами (ласкал губами его), Я б его никому, никогда не отдал (no, no, нет)…»;

песня «21»: «Ночь за окном! Ночь за окном! И ты хочешь домой, скучаешь со мной! Не уходи, ты чё! Дай шанс ещё! Я этой ночью сделаю тебя в очко! Малыш, не бойся! Давай в очко!…» – эти слова в песне повторяются неоднократно.

Отрывки из песен группы «Little big»:

песня: «For Haters ft. Danny Zuckerman»: «Bitch bitch Come on you dick is under six inches Your mama sas browns like a witch Hey Hater you bitch You mother father bitch Fuckunig fucking fucking fucking bitch You bitch bitch bitch bitch. Bitch! Bitch ye ye you bitch Ye you fucking bitch ye ye Bitch yoooo». Перевод песни: «С*ка, с*ка. Ну же, у тебя ч*ен меньше пятнадцати сантиметров. Твоя мамочка сосёт сигареты, словно ведьма. Эй, хэйтер, ты – с*ка.. Твои мама, папа – с*ки. Ё*аная, ё*аная, ё*аная, ё*аная с*ка. Ты – с*ка, с*ка, с*ка, с*ка. С*ка! С*ка, да, да, ты – с*ка.»;

песня: «RAVE ON»: «…your head C’mon brah Lose your head Ху*рь бл*дь! Lose your head Давай, дядь! П*здец. В ладоши хлоп. Lose your head Давай-давай. Двигай телом, отдыхай! Thi-sss s-some fuck…»;

песня «Fucking Asshole»: «You’re fucking asshole You’re fucking asshole You’re fucking asshole Asshole, you’re asshole fucking scum…». Перевод песни: «Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. М*дак, ты м*дак, чёртова сволочь»;

песня: «Everyday I’m Drinking» (перевод: каждый день я бухаю): « Hey! Kiss my ass, world! Here motherfucker Russia soul! Our country in deep shit! Yo! But I love, but I love her! No future, no rich This is Russa, bitch! Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, I’m drinking everyday! Everyday I’m drinking…». Перевод песни: «Хэй! Поцелуй меня в зад, мир! Это чёртова русская душа! Наша страна по уши в дер*ме! Е! Но я люблю, но я люблю её! Нет будущего, нет процветания – Это Россия, с*чка! Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Я бухаю каждый день!..;»

песня: «Stoned Monkey»: «Everyday, everyday, ever-everyday I think of. Where to go, how to chill, how to… I’m searching for the gain. Yeah, pass the pot. See me I’m like a robot. I walk along colored street on this Friday. X and DMT prop my step keep me tidy. Near dirty club I see sky of magenta. Let me go, let me in, let me pass through the enter.» Перевод песни: «Каждый день, каждый день, каждый-каждый день я думаю о том, Куда пойти, как “расслабиться”, как… Я ищу наживы. Да, курни косячок. Глянь на меня, я будто робот. Я иду по цветной улице в эту пятницу. Экстази и ДМТ поддерживают мой шаг, приводят меня в порядок. Рядом с грязным клубом я вижу пурпурное небо. Отпусти меня, дай мне войти, дай мне пройти через вход»;

песня: «Hateful Love» – «Ненавистная любовь»: «Dissect you I’ll shred you More more more I need your Hammer smashed face I need you To rot in the grave. I hope you die, Peace die right now». Перевод песни: «Препарирую тебя, Я раскромсаю тебя Ещё больше, больше, больше. Мне нужно Твоё размозжённое лицо. Мне нужно, Чтобы ты гнил в могиле. Я надеюсь, ты умрешь. Спокойствие, сдохни прямо сейчас».

Отрывки из песен GONE.Fludd

Песня «Мамбл»:

Тупая с*ка, будто питекантроп. На мне мобильный костюм — это Гандам Барби, как бэндо, в ней вся моя банда. Я пое*л и съе*л, будто фантом, эй Молодой Стиви Уандер, эй Ты с членом во рту — это мамбл, эй, Курим дурь, дурим дур Иди нах*, гандон.

Сквад

А ты идешь нах*й, п*дор, йоу

Не п*зди на мою банду, иначе получишь по яйцам, йоу. Не п*зди!

И я такой “Привет, с*ка, пока, с*ка”

Эй глупый п*дор, иди нах*й

Ты них*я не знаешь о нас

Соси

За сквад разъ*бу любого нах*й

Поехали, эй

….

Твоя кошка с нами

Детка скачет на мне

Скачет пол

На столе дурь в пачки сачи бонг

Сладости

Травка для меня как сладости для малышей

Я курю один

Нах*й фейковых бл*дин

Джа, воздай и охлади

Синий айсберг среди льдин

Я курю, когда мне грустно

Я самый классный на тусе

Ведь у меня пакет с дурью

А значит, туса в ажуре

Мы крутим жирные бланты

Устрой пожар прям на кухне

One Love

У моей с*ки зад

Чиззи мутит чудеса

Каждый в моем скваде солджа

Это *баный десант

И каждый в моем скваде солджа

Старт со дна и сделан сам

*бу судьбу

На ее зад лью шоколад

В чём дело, Док

В ее пусси кипяток, так вот

С*чка слаба на передок, док

Так вот

Ее киска варит кипяток, док

Так вот

Она дьявол — это за*бок, док

Так вот

Просит ей пописать на лицо, так, стоп!

Дай пять!

Черт возьми, док, я помешанный

Делаю уип-дрифт, глубокий трип

Пох*й, кто че говорит

Разыгрался аппетит вмиг

Блин, сверху с*чек болтовни

У прохожих на виду я дую-дую

Хочу эту ту, нах*й суету

Кубик льда

Я холодный кубик льда

Курю дурь — я хулиган

Дурю дурь и убран в хлам

Каламбурим, х*ли нам — кубикам?

Отрывки из песен JAH KHALIB

Песня: «Все что мы любим»:

Все что мы любим с*кс, наркотики,

С*кс, наркотики, с*кс, наркотики.

Все что мы любим с*кс, наркотики,

С*кс, наркотики, с*кс, наркотики.

Мой упоротый взгляд, твои формы, как яд,

В нашей комнате встал, дури отборной маяк.

Ты стопудова моя и я твой чертов маньяк,

За окном холода, щас бы нам дернуть к морям.

Песня «Воу-воу палехчэ»:

Август, 2017-го. За окном вялое лето. Океан грязного секса (да), и нам так нравится это! Бейби – ты сладкая, вредная (да), когда ты лежишь раздетая – Я залипаю конкретно! На тебе залипаю конкретно! Ты сумасшедшая бестия (да). Мне такой уже не встретить (да)! На ноги падает пепел, крепкий табак – лёгкий дым, едкий! Где наша совесть? Где она? Да! Её походу ща нету! Хм… Детка, ты – космос – и я запускаю к тебе свою ракету! А!

Песня «Порваное платье»:

Твой вид сзади,Твой вид сзади просто в поряде. Шлёпать и гладить, шлёпать и гладить. Show me your body. Помнишь, вначале, Ты пришла при параде, в красивом наряде? Но, увы, её ночное проклятие, Ведь порвано платье, порвано платье. Покажи мне больше своей дикой страсти, Дай мне больше счастья в твоём нежном взгляде. Вся твоя одежда где-то под кроватью, В кадре твоё порванное платье.

Песня «Дай мне»:

Детка, дай мне своё тело,

Всю себя не меньше.

Улетая в небо, детка,

Дай мне свою нежность.

Выкини одежду,

Делай все что ты хотела.

Дай мне всю себя,

И всё что в тебе накипело, детка.

Ночной мегаполис за нашим окном,

В комнате жарко, потому что в комнате темно.

Тёплый оттенок огней города.

Страстны и молоды, счастье без повода.

Ясно и коротко

Мои руки сожмут твой изящный стан.

Твои ладони обнимают мои плечи.

И мы разделим эту ночь пополам.

Да, мы запомним эту ночь навечно.

Детка, дай мне больше криков.

Дай мне больше вздохов,

И на каждый выдох, детка,

Дай мне больше стонов.

Медленно и быстро, детка, никакого стопа.

Нам так хорошо, ведь мы ведем себя так плохо.

Песня «PMM»:

Проснулся пьяный утром,

Рядом со мной чья-то с*ка.

По ходу это моя с*ка,

Вспомнить бы, как ее зовут еще.

Источник: feedproxy.google.com