О тех, кто защищает аморальных рэперов

Развитие процесса

За последние три месяца по России прокатилась волна отмены концертов аморальных рэперов. Началось всё с Дагестана, где местные жители, недовольные запланированным в Махачкале выступлением Егора Крида, запустили флешмоб с девизом «Кто пойдёт на Крида – тот петух». При этом дагестанцев возмутило не только то, что к ним в регион приедет исполнитель, за которым устойчиво закрепилась слава одного из представителей сексменьшинств, но и содержание песен и клипов певца.

Не надо быть экспертом, чтобы оценить посыл творчества Егора Крида и увидеть, что ничего кроме пошлости, мата, гламура и пренебрежительного отношения к женщинам там нет. А так как у нас в России «свобода слова», то жители Дагестана открыто заявили, что такое творчество полностью противоречит культурной политике и традициям республики, и поэтому Егору Криду в Махачкалу приезжать не надо. А вслед за Кридом выгнали и рэпера Элджея, привыкшего называть своих слушателей «биомусором».

Но ситуация получила широкую огласку не только в самом Дагестане, но и по всей России, и на фоне этого процесса граждане других регионов страны задались аналогичным вопросом: «а зачем нам нужны гастроли исполнителей, чьё творчество способствует деградации молодёжи?» В первую очередь этот вопрос заинтересовал родительскую общественность, которая, обратив внимание на содержание музыки, продвигаемой в молодёжной среде, стала оказывать противодействие этому процессу. Родительские движения и просто активные граждане начали публиковать петиции и обращаться в правоохранительные органы с просьбой отменить или хотя бы ввести возрастные ограничения на концерты тех исполнителей, чьё творчество явно нарушает закон «О защите детей от вредной информации».

Масло в огонь подлила ситуация с композицией рэпера Оксимирона «Последний звонок», воспевающей в положительных тонах совершение массового убийства в учебном заведении. На фоне событий в Керчи и шумихи вокруг одноимённого клипа сам Оксимирон предпочёл на месяц полностью исчезнуть из публичного поля: комментариев не давал, перед камерами не появлялся. Его решение можно понять: одно дело, когда, прикрываясь «свободой творчества», ты пропагандируешь насилие и убийства в подростковой среде, и совсем другая ситуация, когда после громкой трагедии общество вдруг обращает внимание на тех, кто на протяжении многих лет информационно накачивал такую негативную матрицу.

Пока Оксимирон отсиживался в тени, по всей стране начали по требованию родителей отменять концерты других исполнителей: Хаски, Френдзоны, IC3PEAK и так далее. Причина этого простая – ярко выраженная деградационная направленность творчества указанных рэперов. Здесь следует привести пару цитат из стратегических документов Российской Федерации, на которые в том числе ссылаются в своих обращениях противники концертов. В частности, в Доктрине информационной безопасности РФ говорится: «Наращивается информационное воздействие на население России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

А в Стратегии национальной безопасности эта тема раскрывается ещё более подробно: «Угрозами национальной безопасности в области культуры являются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей… путем внешней культурной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), пропаганды вседозволенности и насилия… Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев…».

Но если позиция региональных органов власти и родительской общественности по защите детей от деструктивной информации в кои-то веки совпала, то центральные средства массовой информации занялись дискредитацией этого процесса. Вместо того, чтобы провести смысловой анализ содержания песен рэперов и разобраться в причинах недовольства граждан, крупные информационные ресурсы по типу «Новая газета», «Газета.Ру», «Лента.Ру», «Свободная пресса», «Медуза» стали пугать общество угрозой введения цензуры и ограничения «свободы слова».

В своих публикациях они попытались сместить акцент обсуждения проблемы с вопроса содержательной оценки творчества в плоскость борьбы режима с неугодными певцами по политическим мотивам. При этом сами Элджеи и Криды выставляются чуть ли не героями, которые не боятся открыто озвучивать свои мысли и нести правду людям. В умолчаниях в таких публикациях остаётся только то, что эту самую «правду» – то есть тексты исполнителей, издания стараются лишний раз не публиковать, потому что любому читателю сразу станет понятно, что речь не об отважных «борцах с режимом», а о наркоманах и вырожденцах, которых искусственно раскручивают в молодёжной среде (если кто-то в этом сомневается, то ознакомьтесь с текстами, приведёнными в конце статьи, и задумайтесь, почему тот же рэпер Хаски отказался проходить медицинское освидетельствование при задержании в Краснодаре).

В дело подключились и правозащитники. Юрист международной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что «черный список» музыкантов спускают в регионы из центрального аппарата ФСБ. И хотя заявление Чикова было абсолютно голословным, в прессе оно создало ещё один повод, чтобы начать пугать всех ограничением «свободы слова».

Между тем весь этот процесс является как раз реализацией той самой свободы слова, за которую так переживают либеральные СМИ России. Ведь право высказывать своё мнение имеют не только Элджеи и Криды, но и родители, которые не хотят, чтобы в их городе кто-то со сцены занимался пропагандой наркотиков и пошлости. И почему голос родителей, думающих о детях, должен быть менее важен, чем голоса людей, беспринципно зарабатывающих деньги на продвижении пороков в общество? И с каких пор лозунг «свобода слова» стал приравниваться к безответственности за свои слова?

Однако если позиция крупных изданий и правозащитников вполне ожидаема, то прозвучавшие на днях заявления официальных лиц действительно вызывают удивление. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предложил Министерству культуры поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами:

«Тема рэперства привлекла внимание оргкомитета, и я подумал: может быть, министерству культуры стоит подумать о поддержке такой современной формы поэтической и музыкальной культуры».

Его идею поддержал спецпредставитель президента России по культуре Михаил Швыдкой, заявивший, что с рэперами «надо налаживать диалог»:

«Я из любопытства сходил на концерт рэпера Noize MC, там были тысячи молодых людей. Это литература сегодняшнего молодого поколения… с этими ребятами надо налаживать диалог. Зайдите в интернет и посмотрите, какое количество людей читает и слушает это… Я вижу, как эти ребята «заводят» молодежь… это параллельный мир, существующий рядом, и не обращать на него внимания нельзя».

Директор Службы внешней разведки должен лучше всех понимать, какое влияние на общество можно оказывать средствами так называемой «мягкой силы», одной из проявлений которой является та самая «массовая культура», на поприще которой и работают обсуждаемые молодёжные рэперы. И Нарышкину по роду своей профессии следовало бы поднять вопрос о том, какие продюсерские центры продвигают и способствуют раскрутке этих рэперов, чтобы высветить механизмы популяризации такого аморального творчества. В случае с той же группой IC3PEAK, выпустившей недавно клип «Смерти больше нет», в котором совершается акт самосожжения на фоне Правительства России, в числе продюсирующих её лейблов фигурируют только иностранные кампании: Manimal Vinyl, The Orchard, Stellar Kinematics и STYLSS. А когда будет понятно, как раскрутился и какие ценности продвигает тот или иной рэпер, тогда уже можно говорить о его поддержки со стороны государства. Если же не провести подобную работу, то Министерство культуры с высокой вероятностью начнёт спонсировать тех, чью деятельность следует блокировать, а не поощрять.

В свою очередь Михаилу Швыдкому следовало бы задуматься не о том, КАК рэперы «заводят молодёжь», а о том, КУДА они её заводят. Тогда бы он осознал, что далеко не со всеми рэперами можно и нужно «налаживать диалог». А на этот «параллельный мир» как раз только сейчас общество и обратило внимание, активно занявшись болезненным процессом самоочищения.

И пока одни родители пишут обращения в прокуратуру и к региональным Уполномоченным по защите детей, стараясь использовать любые законные методы решения проблемы, другие родители начинают пользоваться «свободой слова» в ином формате. Речь о разошедшемся в Интернете тысячами публикаций «Письме Элджею», в котором есть и такая цитата: «я хочу взять охотничью двустволку мужа, прийти на концерт и два раза выстрелить в твой тупой рот, изрыгающий призывы к смерти. Потом перезарядить и ещё раз выстрелить…». Автор письма уточняет, что это всего лишь «аллегория, метафора и художественный образ». Вот только и трагедия в Керчи до недавнего времени была лишь «художественным образом» из песни Оксимирона.

Дмитрий Раевский

Дополнительные видеоматериалы по теме

Дмитрий Киселёв и Россия 24 выступили в защиту рэпперов:

Отрывки из песен Элджея

песня «Растворитель»: «…Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать если бы мне платили… Я сливаю бабки на наркотики и тряпки…Я аморальный, не верю никому из вас. И мне нормально…»;

песня «Secret Chat»: «…Ты леди, я тр**аю тебя под RnB. Я не твой бойфренд, но зато могу купить тебе фенди…»;

песня «Ребёнок рождённый сиять»: «…В средней школе старшеклассницы любили меня трогать. Я прогуливал уроки у них дома. Я любил желтую Мамбу и черную Кока-Колу. Участковый говорил, что я наркоман. Ritter-sport пополам, розовый Bubble Gum, Аэрофлот врывается в облака. Акакака! У тебя прекрасная жопа, на ней моя рука»;

песня «Алло-Алло»: «..Твоя тёлка потекла. Иди вытирай… Я хотел бы летать в облаках… [У-во-у] Чтобы никому не мешать. Я хотел бы не спать никогда… [У-во-у] Чтобы всё сдолбить и сожрать…»

песня «Минимал»: «..На баре синие. Мы танцуем под минимал. Да-да-да, ты красивая, но таких как ты до*уя… Вокруг одни идиоты и светодиоды. Я пью чёрную воду и алкоголь. Я не знаю кто ты, да и по*уй, ведь сегодня, ты точно пойдёшь со мной…»

песня «Hey, Guys»: «…На концертах су*ки подают в отключке. Люблю когда их много – не беру поштучно (ай, ай). Детка хочет мой поцелуй, даже на от**бись. Oo-ooh, oo-ooh. Глотай текилу и заткнись, нас у входа ждёт таксист…»

песня «Розовое вино»: «- Я похож на птицу! – На принца? – На принца или на орла. Эй! Я беру вторую бутылку розового вина… Мы уже в океане дискотек, алкоголя и мариваны. No stress. Хаваем как M&M’s dance-dance…»

песня «Ecstasy»: «Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Экстази, меня увези. Устрой destroy алкоголь Мы с тобой и пустой танцпол… Ты, наверно, чья-то дочь, а я просто красивый торч. Утро – ночь. Утро – ночь…»

песня «Suzuki»: «Эй, биомусор, как тебе туса? А я просто прививаю таким, как ты чувство вкуса».

Отрывки из песен Хаски

Поэма о Родине

Мы выглядим как ровесники в вагоне ресторане

За соседними столами нечаянные сотрапезники

Помнишь ты умерла, и мы твоё мясо ели

Что пахла как мумия, забытая в мавзолее

По улицам полуденным, будто по Монпарнасу

Я позволю обмануть себя каждому новобранцу

До одури в подворотне я буду бухать и дуть

И бомбою водородную рухну тебе на грудь

БэнгБэнг

Ты сидишь, разрезав задницей

Кровоток в зарослях проводов

И мёртвый человек поёт тебе

О том, что мёртвый человек

На вкус, как Орбит Человек

…

Плоть твоя дрожит паутиною капилляров

Мне описать не хватило б вокабуляра

Как потроха извиваясь тигровым питоном

Раскрывают утробу бутоном

Пироман-17

Завтра зеваки толпами повалят в то кафе

Где я за завтраком усну навеки – аутодафе

Моя страна – бухой ребенок, наблевавший в варежку

Ей холодно в снегу, и я бензином обливаю, жгу

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Обезглавить, обоссать и сжечь! Обоссать и сжечь!

Все псы попадают в рай

Спрячу ящик пандоры под еб*льник фартовый

Пох*й, жизнь имеет цену лишь в погребальных конторах…

Помню две тыщи первый – мать – кандидат наук –

Стирала туалетную бумагу – я мотал на ус

Главный урок: реальна только ирреальность, за неё держись,

Жаль, это понял отчим, выбравший запой длиною в жизнь…

Всё по-старому, ты один, и в поле не воин

Но, бл*дь, ты вынужден им глотки грызть волей-неволей

Тебе не светит ничего, кто сказал? Доиграй,

Рви, кусай, лай… сука, все псы попадают в рай

…

Моя маршрутка заберёт меня неизбежно

И я вы*бу фортуну в рот еще раз, нежно

Господин Собака

Я ненавижу тело своё – блядское чучело

Регенера- и терморегуляция чуть чего

Слежу за солнцем – жду, когда обернётся

Записываю пульс – жду, когда оборвётся диктант

Смрад такой, будто сдох вчера вечером

Всякий вздох, как глоток человечины

Я отвратительно переживаю вонь, и, зажимая нос

Я зашиваю рот: стежок, стежок – зигзаг

От капель крови конопатый потолок

Я распластался, как на паперти холоп

В грудину кулаком тарабаню

Обвожу мелком тараканьим

Пентаграммы, пентаграммы

…

Немецкая машина трусливо дрожа, крадётся

В ней – Господин Собака, твой новый хозяин, шлюха

Он караулит лапой лицо, что сползает к брюху

Эту тряпку, что он сам скроил без холста и лекала

Этот кожаный чехол из куска моего еб*ла

…

А ведь ты так любил смеяться и еб*ться

Так любил еб*ться и смеяться

Ведь ты так любил смеяться и еб*ться

И даже одновременно еб*ться и смеяться

Заново

Поджечь квартиру, шандарахнуться в окно

Мне фиолетово братан, мне всё равно (заново!)

И всё оно умереть и родиться заново, заново

…

Это чёрное ничего (это чёрное ничего!)

Трупные ямы вокруг людей

Трупные ямы вокруг меня

Трупные ямы вокруг тебя

Трупные ямы вокруг него (а-а-а-а!)

Иуда

Обстоятельно проблевавшись

В чьей-то в хате на Патриарших

Я вбиваю бычки в перила,

Ожидая своё Kia Rio.

Пусть в такси шепелявит ретро.

Мы с водилой раздавим пятку,

И до дома доедем всмятку…

Мармелад

Голова полна дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

Голова полная дерьма

Череп кукушки как тюрьма

…

Я лежу в сортире (Мармелад, мармелад)

Притворяюсь мертвым (Мармелад, мармелад)

Шарят по квартире (Мармелад, мармелад)

Две фигуры в черном (Мармелад, мармелад)

Проглотил дыхание

Плитки как клеенка

Слышу чертыхание

ребенка

Голова как блюдо

Детского питания

Полная посуда

Голова, голова, голова, голова

…

Вся страна – это мёртвый ребёнок

Мармелад это бывшие кости

Меня лечит солёное время

Мне тепло под улыбкой безумия

Ведь я внутри мармелада

Пуля-Дура

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Сосредоточенный, как самоубийца.

Брожу по городу, мечтая совокупиться (пуля-дуррра!)

Вокруг бессмысленные бл*ди обоих полов, а.

Из обломков облаков бог, как боеголовка.

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица (пуля-дуррра!)

Убить Рэпера

Стонет рэпер имярек

Повелитель дискотек

Я намазываю на нож

Его чувственный скулёж

Убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера убить!

Рэпера убить! Рэпера!

В душном сральнике ТЦ

Изменившийся в лице

В ожерелье из кишок

Спит распоротый божок

Фюрер

В моём инстаграме эти мёртвые барби

Что толкают сыры на своём молоке

Я забрёл на страничку к резиновой бабе

И дрочу, равнодушный, как рожа в ларьке

…

Мой фюрер — бл*дский старый педик

По барам сосёт дайкири

Либо делает минет

Церемонно, как харакири

Человек в Интернете

В мясной конуре рта

Дребезжит человечий вой

Человек в интернете сказал

Что боится проснуться собой

Прятать трупы своей семьи в мешки

Улыбается мусоропровод

И ныряют пакеты в прорубь

Равнодушно его кишки

Отрывки из песен группы «Френдзона»

Клип «Бутылочка»:

Бутылочка

Собрала всех подружек на пижамной вечеринке (приветики)!

Послушали фанфиков, обсудили всех мальчишек.

Я нашла шампанское, что спрятали родители;

Кто-то из девчонок предложил сыграть «В бутылочку».

Давай, научу вас целоваться – Мэйби в этом профи.

Я тут одна тренировалась, не на помидорах.

Кручу, выпало на девочку напротив.

Ну c’mon, не стесняйся, детка, это очень просто.

Запах губ, почему колотит что-то там под маечкой?

Я целовалась сто раз, но так не умеют мальчики.

Все посмеялись вместе и сразу же забыли –

Но не я, подождите, я кажется влюбилась, стоп!

…

Тут написано: “Любовь от пола не зависит”.

Судьба тебе кричит: “Малышка, экспериментируй!”

На пижамной вечеринке куча трёпа, ниочёмных фраз.

А я не могу забыть (не могу) её губы на моих губах.

Эмо-рок стар

В моей крови транквилизатор.

Она с ним проходит рядом, задевая меня взглядом.

Думаешь, я переживаю?

Знай, что скоро ты поймёшь, малыш, кого ты потеряла.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Новый идол малолеток.

Эмо-рок стар! Рок стар! Рок стар!

Во мне тысяча таблеток.

И я больше не трипую,

27 еще не скоро, подождёт немного пуля.

На weekend’е с парой группис,

Мы встречаем на террасе кокаиновое утро.

Под мои телеги дети режут вены,

По всей стране афиши с моим гараж-бэндом.

Пока ты в Burger King’е со своим бойфрендом,

Мой приход на сцене осветил прожектор.

Не берёт трубку

Я схожу с ума двое суток.

Сколько можно ждать тебя суку?

Вспомни про меня на минутку.

Мой драгдиллер не берёт трубку.

«Девственница»

Все мои малышки, как молодая Бритни,

Но ты свежее их, ты пахнешь эвкалиптом.

Нет татуировок, не сделан первый пирсинг,

Все предметы в школе она знает на “отлично”.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

Ты так непорочна, имидж безупречный.

Вокруг столько девчонок, мне они не интересны.

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.

…

Хочу как все девчонки, не париться с учёбой,

Прогуливать уроки, целовать парней за школой.

Моя мама думает, я очень чистоплотна,

но душ ей не расскажет, почему я моюсь долго.

…

Пока папа на работе, я в тайне смотрю порно.

Мои мягкие игрушки знают обо мне так много,

Они в шоке, но для всех я недотрога!

С убойной дурью зиплак спрятан в шкафу у наград,

А мама думает, что это её шутки смешат.

Мне снится сон, как он срывает мини-юбку с меня.

Мне 18 не скоро, я не смогу столько ждать!

Молочные зубы

Тысячи детей уже стоят у клуба,

В один голос все хиты любимой группы,

Дешёвый алкоголь идёт по кругу,

Девочки домой приползут под утро.

У Диджея диски, но это не пластинки,

Все в картинках, разноцветные, он ест их, будто Skittles.

На бэкстейдже столько дыма, блант размером с пачку Pringles.

Рок-элита, все убиты, зал скандирует, чтоб вышли.

Пурпурное небо

Я вновь царапаю вены, но не станет летальным.

Я навеки останусь стикером в её телеграме.

Скоро прекратится дыхание, вот тогда полетаем.

Сколько о тебе думал, мой пульс уже не подскажет.

В старшей школе

Я научу тебя любви лучше, чем учат в школе –

И с этих занятий уйти точно ты не захочешь.

Ты сдашь мне все контрольные и даже без подготовки –

Я буду классной для тебя не только на уроках.

В старшей школе, а-а-а, нету времени зубрить

Все уроки, у-о-оу, не заполнен мой дневник.

Не дождаться звонка, ну когда он прозвучит?

Я хочу с ней сбежать, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

High school, high school, научи меня любви.

Последний экзамен

Собрались. Выпиваем. Скоро будет party.

Захожу. Краем глаза вижу – он скучает.

Посмотри на меня, я же так прекрасна.

Пригласи танцевать, чё такой стесняшка?

Второй медляк. Он все ещё тупит.

Я жду последний трек и пойду тусить с другим (с тем лохом).

Вокруг тебя не крутиться весь мир.

Ты тут не один!

Отрывки из песен группы IC3PEAK

«Таблетки»

Я с утра до ночи слёзы горькие глотаю

Ем сырое мясо, свежей кровью запиваю

Ума нет, и есть всего одна побочка

От меня самой не остается ни кусочка

А-а-а-а-а) Умираю в России

(А-а-а-а-а) От эйфории

(Я-а-а-а-а) Умираю в России

(А-а-а-а-а) От эйфории

«Смерти Больше Нет»

Я заливаю глаза керосином

Пусть все горит, пусть все горит

На меня смотрит вся Россия

Пусть все горит, пусть все горит

Я заливаю глаза керосином

Пусть все горит, пусть все горит

На меня смотрит вся Россия

Пусть все горит, пусть все горит

«Грустная сука»

Я никогда не была глупой.

Я никогда не буду счастливой.

Грустная сука, грустная сука.

Да, это мой осознанный выбор.

…

Сижу и блюю на твой мраморный пол.

Скалю зубы на тень в отражении.

…

Я люблю грязь – это мой кайф.

Улыбаюсь только кусая.

Перевод песни IC3PEAK – «Pain»

Я хочу забыть все, что знаю я

Я сожгу все, освещая тьму моей души

Я хочу забыть твое лицо

Я сожгу твой образ вместе с собой

Покажи мне боль, детка

Дай мне больше боли

Покажи мне боль, детка

Дай мне больше боли

Перевод текста песни IC3PEAK – «This world is sick»

Этот мир болен

Моё сердце чувствует это

Этот мир тёмный

Моё сердце горит

Этот мир порочен

Моё сердце было покрыто льдом

Этот мир размыт

Моё сердце остаётся чистым

Встань на колени

Это последний поцелуй

Ползи вниз к пропасти

Ты должен сделать это

Встань на колени

Это последний поцелуй

Ползи вниз к пропасти

Ты должен сделать это

«Пламя»

Я испытала огонь и воду.

Крик – моя вторая природа.

Я научилась любить и верить.

Над моей головой нет Бога.

…

Боль и любовь есть одно.

Спорим, ты выберешь зло?

Кровь окропляет цветы,

Я снова ты, я снова ты!

Шаг – бездна – твоё сердце.

IC3PEAK – «Вечная Жизнь»

Вечная жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Сладкая жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Вечная жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Сладкая жизнь. Я засыпаю в своей могиле.

Отрывки из песен Егора Крида

песня «Пошла ты»: «Но извини, я на других теперь залезаю; Я говорю тебе, пошла ты нах*й дорогая. Пошла ты нах*й, сука под словом любовь! Я бы разбил тебе еб*ло в кровь. Пошла ты нах*й, пошла ты на*уй, пошла ты нах*й! И улечу от сюда нах*р на другую планету. И легче быть геем, чем быть с такой как ты! Предлагаешь секс?! Я лучше тр*хну свою руку.»

песня «Гучи»: «Эта сука — Шанель, эта сука, как Гучи. Она круче твоей, круче всех тех сучек. Моя сука — модель, три подруги для кучи. Эта сука Шанель, эта сука, как Гучи»

песня «Что они знают?»: «Что они знают, те, кто меня не видел, Говорят за спиной без пауз, будто старый видик. И лезут в друзья те, кто раньше ненавидел, Столько фальши, я как в зале, самый ох*евший зритель»

песня «Потрачу»: «В этой малышке столько с*кса (***) меня бес попутал, Меня так манит, как кусаешь мои губы грубо. Но ты, самый крепкий мой алкоголь. Выпиваю, запиваю тобой и мы выезжаем домой.»

песня «Зажигалки»: «Назову тебя ласково с*кой, ведь тебе это нравится. Я нашел твою точку Gucci, дай теперь мне расслабится. Губы немеют, я даже не знал, что она так умеет. Руки потеют на её теле… Беру два бокала, мешаю коктейли. Беру этих двух и мешаю их с третьей.»

Отрывки из песен группы «Хлеб»

песня «Сегодня»: «Сегодня я буду е*ать. Сегодня я буду ко*чать…» – эти слова в песне повторяются неоднократно;

песня «Девочка с концерта Little Big»: «Эвридей айм дринкин. Айм дринкин эвридей! Хэй!… Карьеру строй ради неё. Будь папой, будь отцом. Др*чи от неё тайком..»;

песня «Куча сраных песен ft. Big Russian Boss & Young P&H»: «Куча сраных песен, лучше бы ее не выпускал. Куча сраных песен, эта песня тоже турбо кал.. Сожгите их на*ер, Kizaru приди, порядок наведи (Бог рэпа). Они не воруют биты, не пи*дят эдлибы, убивают культуру. Ахахаха, какой даун пойдёт на концерт этих дибилов (Я). В смысле Sold Out (Ага), ну это временно, как вейп или спиннер…»;

песня «Кольцо»: «…Хочешь со мной секса, выйди за меня замуж. Или эта роза, цвела не для тебя, зая. Видишь этот пе*ис, поверь мне, он классный… Это вновь Young-Yani boy, Кукаяка Flocka Flame. Если у тебя нет штампа, тебе не видать мой ч*ен…»;

песня «Ферма»: «Ну где же вы, мои петушки? Я вас так жду и желание лишь растет. Я так хочу, яйца себе сунуть в рот…» – эти слова в песне повторяются неоднократно;

песня «Белочка»: «…Я маленькая белочка, мне нужен большой орех. Я б впился в него зубами, и лизал бы весь день его. И ласкал бы его губами (ласкал губами его), Я б его никому, никогда не отдал (no, no, нет)…»;

песня «21»: «Ночь за окном! Ночь за окном! И ты хочешь домой, скучаешь со мной! Не уходи, ты чё! Дай шанс ещё! Я этой ночью сделаю тебя в очко! Малыш, не бойся! Давай в очко!…» – эти слова в песне повторяются неоднократно.

Отрывки из песен группы «Little big»:

песня: «For Haters ft. Danny Zuckerman»: «Bitch bitch Come on you dick is under six inches Your mama sas browns like a witch Hey Hater you bitch You mother father bitch Fuckunig fucking fucking fucking bitch You bitch bitch bitch bitch. Bitch! Bitch ye ye you bitch Ye you fucking bitch ye ye Bitch yoooo». Перевод песни: «С*ка, с*ка. Ну же, у тебя ч*ен меньше пятнадцати сантиметров. Твоя мамочка сосёт сигареты, словно ведьма. Эй, хэйтер, ты – с*ка.. Твои мама, папа – с*ки. Ё*аная, ё*аная, ё*аная, ё*аная с*ка. Ты – с*ка, с*ка, с*ка, с*ка. С*ка! С*ка, да, да, ты – с*ка.»;

песня: «RAVE ON»: «…your head C’mon brah Lose your head Ху*рь бл*дь! Lose your head Давай, дядь! П*здец. В ладоши хлоп. Lose your head Давай-давай. Двигай телом, отдыхай! Thi-sss s-some fuck…»;

песня «Fucking Asshole»: «You’re fucking asshole You’re fucking asshole You’re fucking asshole Asshole, you’re asshole fucking scum…». Перевод песни: «Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. Ты чёртов м*дак. М*дак, ты м*дак, чёртова сволочь»;

песня: «Everyday I’m Drinking» (перевод: каждый день я бухаю): « Hey! Kiss my ass, world! Here motherfucker Russia soul! Our country in deep shit! Yo! But I love, but I love her! No future, no rich This is Russa, bitch! Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, Everyday I’m drinking, I’m drinking everyday! Everyday I’m drinking…». Перевод песни: «Хэй! Поцелуй меня в зад, мир! Это чёртова русская душа! Наша страна по уши в дер*ме! Е! Но я люблю, но я люблю её! Нет будущего, нет процветания – Это Россия, с*чка! Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Каждый день я бухаю, Я бухаю каждый день!..;»

песня: «Stoned Monkey»: «Everyday, everyday, ever-everyday I think of. Where to go, how to chill, how to… I’m searching for the gain. Yeah, pass the pot. See me I’m like a robot. I walk along colored street on this Friday. X and DMT prop my step keep me tidy. Near dirty club I see sky of magenta. Let me go, let me in, let me pass through the enter.» Перевод песни: «Каждый день, каждый день, каждый-каждый день я думаю о том, Куда пойти, как “расслабиться”, как… Я ищу наживы. Да, курни косячок. Глянь на меня, я будто робот. Я иду по цветной улице в эту пятницу. Экстази и ДМТ поддерживают мой шаг, приводят меня в порядок. Рядом с грязным клубом я вижу пурпурное небо. Отпусти меня, дай мне войти, дай мне пройти через вход»;

песня: «Hateful Love» – «Ненавистная любовь»: «Dissect you I’ll shred you More more more I need your Hammer smashed face I need you To rot in the grave. I hope you die, Peace die right now». Перевод песни: «Препарирую тебя, Я раскромсаю тебя Ещё больше, больше, больше. Мне нужно Твоё размозжённое лицо. Мне нужно, Чтобы ты гнил в могиле. Я надеюсь, ты умрешь. Спокойствие, сдохни прямо сейчас».

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