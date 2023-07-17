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Жертвы украинского терроризма

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Семья из Белгорода погибшая в результате украинского теракта на Крымском мосту.
Родители погибли, девочка получила ранения, но выжила. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Мир праху погибших.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8497094.html
Метки: Крымский мост, Россия, терроризм, Украина
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