Новости Украины и Новороссии 03 мая 2018
- 09:30 Как Луганск относится к идее объединения с ДНР.
- 09:02 В Донецке открыли мемориал жертвам Одесской Хатыни (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:30 Одесса: кощунство и скорбь (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:00 Превращение «АТО» в «ООС»: параллельная реальность гражданской войны.
- 01:35 «Город 312», «Кватро» и Elvira T поздравили жителей ЛНР с майскими праздниками.
- 01:28 2 мая. Сами себя и 15 pocсиян.
- Вчера 22:54 Националисты устроили шествие в Одессе в день памяти жертв 2 мая.
- Вчера 21:43 Одесская Хатынь: Митинг-реквием, посвященный 4-ой годовщине трагедии в Одессе.
Как Луганск относится к идее объединения с ДНР
Бывший дончанин, публицист, историк и писатель Владимир Корнилов накануне четвёртой годовщины независимости республик Донбасса комментирует так часто звучащий вопрос об объединении ДНР и ЛНР.
Мятежные республики Донбасса — и Донецкая, и Луганская (ДНР и ЛНР) — готовятся к торжествам, посвященным их четырехлетней годовщине. Обе прошли путь борьбы на фронтах, у них общие задачи, один противник и одинаковое видение будущего. И многие сторонние наблюдатели не понимают, почему при такой близости ДНР и ЛНР не объединяются в одно государство.
До недавнего времени на границе даже действовала таможня. Граждане обеих республик приветствовали решение руководителей ДНР и ЛНР отказаться хотя бы от нее. Я пересек границу и могу подтвердить: никто багажники не досматривал, таможенные декларации заполнять не заставлял. Да и в паспорт не заглядывали. Как мне сказали в ЛНР, это действительно значительное облегчение. Хотя некоторые ограничения на провоз товаров не сняты, а большегрузные автомобили по-прежнему проходят таможенный досмотр.
Может, это «первая ласточка» грядущего политического объединения? Не так все просто. На конференции «Генезис идентичности народа Донбасса», состоявшейся на прошлой неделе в Луганске, велись серьезные дискуссии на эту тему между самими луганчанами.
Так, глава Народного совета (парламента) ЛНР Денис Мирошниченко в интервью РИА Новости сказал, что вопрос объединения должен решать народ:
«Если люди выйдут на улицы, как в 2014 году, за то, чтобы мы объединялись (вне зависимости от того, будет ли столица в Луганске или в Донецке. — прим. ред.), все будет ясно.
А сейчас нет смысла решать за народ. Как показывает история, это бесперспективно. Вот Киев попытался определить судьбу Донбасса за нас, а народ Донбасса поступил по-своему».
Категорическим противником объединения республик на данном этапе выступает Родион Мирошник, официальный представитель ЛНР на минских переговорах. Он считает, что это будет скорее «поглощением Луганска дончанами».
«Проблема в том, что если Луганск потеряет административный статус, то он сразу станет Перевальском (город районного значения в Луганской области. — прим. ред.) в лучшем случае. То есть статус понизится в три раза <…>
В нашем варианте это может быть только объединение путем поглощения. Я не сторонник того, чтобы нас кто-то поглощал», — объяснил он свою позицию.
Мирошник приводит несколько аргументов, включая и соображения, напрямую связанные с минскими переговорами: «Когда мы на переговорах вдвоем, это гораздо приятнее. Если есть две юридически оформленные структуры, отстаивающие единую позицию, переговоры проходят легче».
Глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров признает, что ситуация двоякая:
«С одной стороны, все прекрасно понимают, что Донбасс един. С другой стороны, есть и некоторые вопросы, которые нельзя игнорировать. Луганск осознает, что объединение даст ему больше минусов, чем плюсов. Например, мы потеряем республиканский статус и получим областной, а то и районный.
Кроме того, есть определенная боязнь: Донецк сильнее и богаче, в нем людей в два раза больше, чем в Луганске. Наложила свой отпечаток память о наследии Партии регионов и правлении Януковича. У нас есть определенный комплекс младшего брата».
А вот еще один деятель ЛНР, атаман Верного казачества Алексей Селиванов выступает против разделения республик:
«Я думаю, ЛНР и ДНР уверенно идут к объединению. Во всяком случае, так неоднократно заявлял глава ЛНР Пасечник. Нельзя допускать расхождения.
Если существуют разные законы, их нужно унифицировать. Нам не надо новых Украин, новых идентичностей, новых народов. Пришло время собирать камни и собирать всех к единому знаменателю».
Я попытался выяснить позицию по этому вопросу молодых луганских активистов, пришедших на встречу с участниками конференции. Мнения также разделились примерно поровну.
В ходе некоего «брейн-сторминга», проведенного молодежью, звучали такие соображения: «Соперничество между Луганском и Донецком может напоминать холодную войну», «Если мы объединимся, нам легче будет достичь единой цели».
А вот Алина Сливина, студентка Луганского университета имени Даля, горячо доказывала ненужность объединения: «Между нами будет чисто экономическая конкуренция, и в этом нет ничего плохого. Я за то, чтобы сохранились две республики. Объединение понизит статус города, в котором я выросла».
Однако, когда я задал ей вопрос «А если столица объединенного Донбасса будет в Луганске?», Алина внезапно согласилась на такой вариант: «Это рациональное предложение, потому что Луганск находится ближе к границе России, в которую все мы стремимся. Это более логично».
Луганчане (причем на совершенно разных уровнях) в идее объединения ДНР и ЛНР больше всего боятся понижения статуса. И вспоминают тяжелые времена фактического захвата луганского бизнеса «донецкими» — так называли здесь команду Януковича. То, что этим «донецким» давно уже не рады и в самом Донецке, луганчан не успокаивает.
«Не думаю, что эту идею подхватят массы», — говорит Глеб Бобров. Но считает, что в случае объединения двух республик «наиболее адекватной формой» будет конфедерация между ДНР и ЛНР.
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В чем сходятся практически все, так это в согласии объединяться с Донецком в рамках российского государства.
«Даже несмотря на сегодняшнюю свою официальную должность, я считаю, что в будущем в любом случае Луганская народная республика — это неотъемлемая часть России», — заявил в интервью РИА Новости спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
Говоря о «крымском сценарии» для Донбасса, все луганчане тут же забывают о статусе своего города или неких «комплексах». Но я не встретил ни одного, кто бы верил в возможность осуществления этого сценария в ближайшей перспективе.
Живя единой мечтой, граждане Луганской народной республики в основном остаются реалистами.
Владимир Корнилов
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В Донецке открыли мемориал жертвам Одесской Хатыни (ФОТО, ВИДЕО)
Общественники ДНР заложили вчера мемориал в память о людях, погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Мероприятие состоялось в парке имени Ленинского комсомола в центре Донецка.
Как передает корр. ДАН с места события, к плите были возложены цветы и установлены зажженные лампадки.
Мемориальную плиту привезли на место установки с митинга на центральной площади столицы, в котором, по данным организаторов, приняли участие свыше трех тысяч человек. В их числе был и один из свидетелей трагедии в Одессе, человек, потерявший в Доме профсоюзов сына — Александр Кушнарев.
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«2 мая фашисты собрались в Одессе и устроили резню. Люди, вставшие грудью на защиту своих ценностей и города, были разные, но все они были антифашистами. Они были разных возрастов — от самого юного 17-летнего, до обеленного сединами полковника — моего сослуживца.
Среди них были и авиаконструктор, поэт и общественный деятель, талантливый программист и многие другие. Это были люди разных профессий, но их объединяло одно — активная жизненная позиция. Второго мая их не стало, среди них был и мой сын», — рассказал собравшимся Кушнарев.
Присутствующие почтили память погибших одесситов минутой молчания, а затем выпустили в небо черные шары, количество которых соответствует числу погибших — 48.
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Одесса: кощунство и скорбь (ФОТО, ВИДЕО)
Одесский журналист Игорь Плисюк — о будущем оккупированной Одессы.
Ну вот, молодой человек, и встретил мой оккупированный город четвертую годовщину своего горя, принесенного трижды проклятой «революцией достоинства».
Дня, когда наёмные шакалы майдана подло убили в Одессе не только тех, кто не хотел принять переворот и смириться с унижением, но и саму Украину как единую страну, где могли жить вместе равноправные люди разных наций и убеждений.
Встретил под конвоем автоматов спецназовцев в масках. Под гогот и улюлюканье погромщиков и убийц-«активистов», которые при полном попустительстве полиции преспокойно избивают тех одесситов, что несут цветы на место скорби, Куликово поле.
Как это было прямо на глазах у полицаев возле железнодорожного вокзала с Михаилом Ильиным, на которого набросились ублюдки из «Уличного фронта» неонациста Демьяна Ганула, принявшего активное участие в избиении. Но полиция — отпустила погромщиков, предпочтя «не заметить» их деяние.
И сейчас и Ганул, на днях заявивший, что не считает погибших 2 мая людьми, и вчера «недостреленный» ему же подобный провокатор и убийца Сергей Стерненко, «следят за порядком» на Куликовом поле, нагло провоцируя тех, кто пришел туда почтить память павших.
И все это — при полной молчаливой поддержке полиции, которую эти уличные дебоширы не раз и не два избивали во время своих «акций». Псы режима охраняют его шакалов, а не законопослушных граждан.
А одесситы — идут и идут на площадь, где погибли надежды на мир и свободу и в Одессе, и на Украине. И несут они цветы, не боясь ни пришлых жлобов, корчащих из себя штурмовиков «киевского рейха», ни видеокамер, фиксирующих не хулиганов, но их жертвы.
Пережила Одесса не одну интервенцию и оккупацию. Переживет и эту. А её палачам и их хозяевам и покровителям — за все придется дать ответ. Так было, так и будет!
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Игорь Плисюк, «ПолитНавигатор»
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Превращение «АТО» в «ООС»: параллельная реальность гражданской войны
Политолог Денис Денисов — о переформатировании «АТО» на Украине и начале новой операции.
Петр Порошенко подписал приказ «О начале операции объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей». Другими своими распоряжениями он изменил формат антитеррористической операции и утвердил положения об объединенном оперативном штабе ВСУ.
Начало операции — это очередной продуманный шаг со стороны Украины, направленный на подрыв Минских соглашений и узаконивание войны против граждан Донбасса.
На самом деле за мишурой псевдозаконности и легитимности начала операции объединенных сил, которую пытались придать организаторы мероприятия в СНБО, скрываются преступления киевского режима, вследствие которых погибли тысячи жителей Донбасса и Украины, десятки тысяч получили ранения, а сотни тысяч стали вынужденными мигрантами.
Так называемая антитеррористическая операция была фактически начата 7 апреля 2014 года, когда пришедший к власти при помощи государственного переворота в Киеве Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о начале антитеррористических мероприятий.
Изначально так называемая АТО нарушала ряд статей конституции Украины, различные законы Украины, в том числе и закон «О борьбе с терроризмом», на который ссылались, объявляя «АТО».
В частности, под определение террористов куда более подходили бойцы так называемых добровольческих батальонов, чем участники сопротивления в Донбассе.
Чехарда с неурегулированным статусом карателей, участвовавших в операции киевского режима против ДНР и ЛНР, в 2015 году вынудила руководство Украины официально уведомить Совет Европы о временном приостановлении выполнения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека, а фактически попытаться уйти от ответственности за преступления против жителей Донбасса.
И только в 2018 году на Украине появился закон, легитимизирующий уничтожение жителей Донбасса — закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В данном законе как раз и был прописан формат смены «АТО» на ООС.
Осуществление новой операции для Порошенко имеет ряд ключевых целей и решает несколько задач.
Во-первых, в условиях начавшейся президентской компании президент получает полный и безраздельный контроль над ситуацией в зоне конфликта с украинской стороны и таким образом минимизирует риски, связанные с возможной оппозицией некоторых силовых ведомств.
Во-вторых, в очередной раз снимается дискуссия относительно вопроса введения военного положения на Украине. За последние четыре года этот вопрос не один раз поднимался в качестве дискуссионного, но нынешний режим старается его снять с обсуждения, так как придется признавать, что военное положение не вводится исключительно из-за страха перед возможными последствиями для Порошенко и его окружения.
В-третьих, теперь на законодательном уровне зафиксировано, что киевский режим якобы ведет оборонительные действия против РФ, а не участвует в гражданской войне с подразделениями ДНР, ЛНР и простыми жителями Донбасса.
В-четвертых, с момента начала ООС нарушения прав и свобод человека в зоне конфликта легитимизируются соответствующими статьями законов и приказами командующего.
В-пятых, фактически все территории, прилегающие к линии разграничения с украинской стороны, теперь будут делиться на зоны безопасности и, как следствие, станут недоступны для международного мониторинга, что, в свою очередь, будет провоцировать дальнейшие противоправные действия украинских силовиков против мирного населения и невозможность их расследования.
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Принятие нового закона и переформатирование «АТО» в ООС демонстрируют, что режим Порошенко отстраивает параллельную реальность гражданской войны в Донбассе.
Особо важно, что в этой реальности нет места Минским соглашениям, ДНР, ЛНР, а жители неподконтрольных Киеву территорий становятся не более чем пособниками «российской агрессии». Всё это происходит с согласия США и европейских партнеров, как бы включенных в разрешение конфликта.
Денис Денисов — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии
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«Город 312», «Кватро» и Elvira T поздравили жителей ЛНР с майскими праздниками
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2 мая. Сами себя и 15 pocсиян
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Националисты устроили шествие в Одессе в день памяти жертв 2 мая
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Одесская Хатынь: Митинг-реквием, посвященный 4-ой годовщине трагедии в Одессе
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