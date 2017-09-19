Сводки от ополчения Новороссии 19 сентября 2017
- 04:00 В Донецке прошли военно-спортивные мероприятия для детей военнослужащих (ФОТО).
- 03:30 На Донбассе на минах подорвались 5,3 тыс. человек.
- 02:00 МГБ ЛНР обнаружило тайник украинских диверсантов с оружием и боеприпасами (ВИДЕО).
- 01:30 ОФИЦИАЛЬНО: МИД ЛНР в связи с терактом в Луганске.
- Вчера 22:45 Министр МВД ЛНР о подрыве памятника в центре Луганска.
- Вчера 22:40 В Луганске взорван мемориал погибшим десантникам.
- Вчера 22:32 Взрыв БМД в Луганске. Кадры вблизи.
- Вчера 21:55 ВСУ под Донецком плевать хотели на перемирие.
- Вчера 20:29 Про ситуацию на Бахмутке.
В Донецке прошли военно-спортивные мероприятия для детей военнослужащих (ФОТО)
В субботу, 16 сентября 2017 года, на разминочном стадионе РСК «Олимпийский» в Донецке состоялось военно-патриотическое спортивное мероприятие для семей военнослужащих на Кубок Министра обороны Донецкой Народной Республики «Я и мой папа-военный».
Об этом «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании ДНР.
Организаторами данного мероприятия выступили Министерство обороны Донецкой Народной Республики, Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.
Главными целями мероприятия были организация активного отдыха военнослужащих и их детей и укрепление взаимоотношений между детьми и родителями.
Всего в мероприятии приняли участие 38 команд, состоящих из двух человек: военнослужащего и ребенка, в трёх возрастных категориях.
В зависимости от возрастной категории в соревнования были включены следующие виды испытаний:
— стрельба;
— разборка-сборка АК;
— снаряжение магазина АК патронами;
— метание дротиков в цель;
— бег;
— прыжки в мешке;
— метание мячей в условный окоп;
— прохождение участка по условным кочкам;
— прыжки на скакалке;
— оказание первой доврачебной помощи;
— ведение баскетбольного мяча на коротком участке.
Помимо соревнований в программу мероприятия также были включены выставка военной и пожарной техники, выставка уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов, выставка музея Боевой Славы времён ВОВ, организованная ВПК «Беркут», выставка и раздача патриотической литературы, мастер-классы по разборке-сборке стрелкового оружия, занятия по взрывоопасным предметам и мерам безопасности при обнаружении.
Кроме того, для участников и гостей работала полевая кухня.
Победители были награждены кубками, грамотами и медалями.
В завершение участники соревнований выразили пожелания о проведении данного мероприятия ежегодно.
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На Донбассе на минах подорвались 5,3 тыс. человек
За два года в Донецкой и Луганской Республиках ранения в результате взрыва мин получили почти 5,3 тыс. человек.
Об этом сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава Украины Татьяна Тимошенко во время круглого стола «Гуманитарное разминирование как обязанность государства».
Она привела статистические данные по раненым в результате минно-взрывных травм. По ее словам, статистику начали собирать в середине 2015 года, поэтому она не является полной по количеству раненых с начала боевых действий в 2014 году.
В частности, на основе данных, представленных оккупационными администрациями «Донецкой и Луганской областей», известно о 5284 раненых, среди которых 81 человек — это дети. Также представительница Минздрава отметила, что инвалидность вследствие этих ранений получили 85 человек, из них — 13 детей.
«На сегодняшний день медицина в прифронтовых регионах организована по типу военно-гражданских бригад. Всем раненым оказывается экстренная медицинская помощь.
Также к эвакуации привлечены волонтерские и благотворительные организации, которые, по сути, выполняют основную работу по эвакуации раненых, и в этом большая проблема, потому что центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф как в Донецкой, так и Луганской области был оставлен на оккупированной территории», — сказала Тимошенко.
Отметим, что украинские военные в результате бесконтрольного минирования оккупированных территорий зачастую сами подрываются на своих взрывных устройствах.
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МГБ ЛНР обнаружило тайник украинских диверсантов с оружием и боеприпасами (ВИДЕО)
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также по предотвращению террористической деятельности диверсионных групп, вблизи города Красный Луч, в одном из заброшенных зданий, сотрудниками Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики выявлен тайник с оружием и боеприпасами украинских диверсантов.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«Из тайника изъяты: автоматы Калашникова; автоматический гранатомет; крупнокалиберный пулемет; ручные гранаты различных модификаций; патроны для стрелкового вооружения различного калибра; гранаты для автоматических гранатометов; мины противопехотные; пулеметные ленты; выстрелы к ручному противотанковому гранатомету», — отметили в ведомстве.
Установлено, что закладка была сделана в 2014 году вблизи проведения так называемой АТО и предназначалась для использования украинскими диверсионно-разведывательными группами.
Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории ЛНР.
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ОФИЦИАЛЬНО: МИД ЛНР в связи с терактом в Луганске
И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего прокомментировал подрыв памятника десантникам в Луганске.
Украина продолжает воевать с памятниками.
Но если на собственной территории это делается публично, под одобрительные овации остервенелой толпы, то на территории ЛНР они действуют скрытно, закладывая взрывные устройства и трусливо пялясь издалека на результаты своих диверсий.
И никакие россказни украинских СМИ о якобы массовой поддержке проукраинских взглядов среди жителей Республики не вызывают доверия даже у идеологов-укронацистов, которые ставку делают на использование ДРГ, а не на вымышленную «массовую поддержку».
Заброска украинской ДРГ на этот раз закончилась, к сожалению, не задержанием диверсантов, а подрывом памятника десантникам, отдавшим жизни при защите ЛНР, открытого 2 августа 2015 года к 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск. Но закончилась ли?.. Пятерых из причастных к взрывам в Луганске 7 июля 2017 года задержали несколько дней назад. Уверен, и сегодняшних ждёт та же участь.
К счастью, пострадавших при взрыве нет. Только памятник. И, возможно, психика наблюдателей ОБСЕ, чей офис находится на расстоянии чуть более 600 метров от места взрыва.
В преддверии заседания Генассамблеи ООН действия вооружённых формирований Украины приобретают всё более явный террористический характер. Сначала — отказ предать гласности приказы о запрете на обстрелы и мерам ответственности за нарушение «режима тишины». Потом — увиливание на видеоконференциях от ответов на прямые вопросы по фактам обстрелов, зафиксированных в отчётах ОБСЕ. Далее — системное увеличение количества обстрелов нашей территории, смещение в сторону использования артиллерии крупного калибра («рекорд» — 16 сентября — 29 обстрелов, 3 случая применения 120-мм минометов и 122-мм гаубиц).
Потом очередной сюрприз, уже на дипломатической площадке — отказ от работы над проектом резолюции, внесённой в Совбез ООН Российской Федерацией, по обеспечению охраны силами ООН патрулей СММ ОБСЕ на линии разграничения. Да, «с точки зрения банальной эрудиции» — это не терроризм, но если присмотреться — это игра на грани фола: проекты резолюций в Совбезе обсуждают, дорабатывают и затем поддерживают или нет. А тут — просто тупой отказ от работы над проектом. Для ооновской площадки — это если не терроризм, то уж вандализм точно.
И сразу за этим — взрыв памятника в центре Луганске. Терроризм в чистом виде.
Интенсивность событий вокруг процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе, хоть и не так плотно освещённых в прессе, имеет в последние месяцы беспрецедентный характер. Не считая плановых Минских встреч, одних только встреч «нормандской четвёрки» в разных форматах, от глав государств до помощников советников, состоялось как минимум три, и уже намечены следующие на ближайшие дни. А кульминацией, по мнению «свидомых», должен стать «бенефис» Порошенко на Генассамблее. Вот и готовят его приспешники «правильный» информационный фон. Только вот, как не крути, услуга-то медвежьей получается, видимо, и тут русский медведь виноват.
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Министр МВД ЛНР о подрыве памятника в центре Луганска
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В Луганске взорван мемориал погибшим десантникам
В Луганске взорван мемориал погибшим десантникам.
Судя по первым кадрам, взрывчатку заложили в корпус установленной на постаменте БМД.
Это уже далеко не первый пример нападения на памятники в честь ополченцев в Луганске.
Уровень диверсионной активности в Луганске по-прежнему остается весьма существенным, несмотря на те усилия по борьбе с украинским терроризмом, которые предпринимают МГБ и МВД ЛНР.
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Взрыв БМД в Луганске. Кадры вблизи
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ВСУ под Донецком плевать хотели на перемирие
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Про ситуацию на Бахмутке
Касательно прошедшей сегодня информации про оголение фронта под Бахмуткой.
Анна Долгарева пишет:
Итак.
Сегодня вывели линейные подразделения из горячих точек ЛНР по линии Бахмутки.
Учения.
45 киломеров фронта контролируют два тербата. Казаки батальона "Ярга" и "Призрак". В Ярге формально 230 человек. на линии фронта могут находиться 160 – 170 человек. Примерно столько же в Призраке.
Против них на этом участке ВСУ выводят вместо 58-й другую, 93-ю бригаду. Это именно та бригада, которая в июне пыталась взять Желобок, но отошла, оставив трупы и вооружение, и получила даже не черное пятно на репутации – коричневое.
Бригада – это 3 тысячи человек.
Подсчитайте численный перевес сами.
И это очень, очень злая бригада, которая очень хочет смыть с репутации коричневое пятно. В этот раз они будут готовиться нормально.
И два тербата против них. А все остальные – они на учениях. Учения – это же важно.
Казаки думают, что это месть против "Ярги" за то, что командование ЛНР пыталось снять их командира, но не получилось. Еще они думают, что тот же Желобок кто-то в командовании проиграл в карты украинскому другану. Потому что на постах остается по пять человек! По пять человек!
Ребята! Даже не очень серьезная атака может позволить ВСУ взять Сокольники (зона ответственности Ярги) и Желобок (он будет либо под Яргой, либо под Призраком). Взятие Желобка означает, что ВСУ продвинутся до самого Кировска, возьмут огромный кусок зоны, которая пока что контролируется войсками ЛНР.
Я не знаю, ребята. Это злой умысел или армейская тупость, я не знаю.
Я только знаю, что это фактически убийство всех тех людей, которые остаются на передовой.
Два тербата на 45 километров. В каждом тербате – человек по 170 пехоты максимум.
И трехтысячная бригада против них.
Ребята. Я очень сильно прошу репоста. Пусть меня забанят в ЛНР. Пусть это глумливо опубликуют украинские СМИ. Ребята, нет ничего важнее человеческой жизни! И эти жизни отправляются на убой. Их бросают.
Мы воевали не за это.
Максимальный репост.
Пожалуйста.
Это – важно. Важнее всего, что я писала за те два с половиной года, что нахожусь на Донбассе.
Добавлю также вот что.
Военным ЛНР запрещают открывать огонь под угрозой уголовной ответственности. В ДНР, кстати, этого нет. А тут собирают подписи под фотографию – типа, я обязуюсь огонь не открывать, а если открою, то согласен ответить по закону.
Напротив, 93-я бригада ВСУ агитирует вступать в ее ряды, мотивируя желающих тем, что "у нас можно стрелять".
Ребята, мы должны поднять шум, иначе всех этих людей убьют.
Всех этих людей, которые в нечеловеческих условиях запрета открытия огня защищают Луганскую Несчастную Республику.
https://www.facebook.com/alonsokexano – цинк
Уточнил по своим источникам в 4-й бригаде и в Луганске, действительно – фронт там существенно прослаблен в связи с отводом части сил на учения. Противник с учетом наличия собственной агентуры в ЛНР и широкого применения средств технической разведки, в курсе идущих передвижений войск. Сам участок фронта протянувшийся от Калиново до Сокольников, представляется наиболее оптимальным для наступательных действий ВСУ против частей 2-го корпуса НМ ЛНР.
Сам факт учений особо не скрывается и информационными ресурсами 2-го корпуса открыто освещается.
Объяснений два:
1. Полагаются на то, что во время переговоров о вводе миротворцев хунта не будет наступать и можно этот период до голосования в СБ ООН использовать для батальонно-тактических учений, положившись на БТРО, которые держат передний край, в условиях, когда личного состава явно не достаточно, чтобы гарантированно удерживать доверенную линию фронта.
2. Фронт ослабляют сознательно, предлагая хунте втянуться в наступательные операции на Бахмутском фронте, выходящие за пределы обычной борьбы за нейтралку – по сути ВСУ приглашают к переводу боевых действий в маневренную стадию, так как на направлении главных ударов по позициям БТРО ВСУ может создать существенное превосходство в силах в 5-7 раз по личному составу и технике и прорвать фронт, после чего ключевую роль играет вопрос время реагирования командования корпуса и ввод в бой механизированных резервов, которые должны в ходе встречного контрудара разгромить наступающие части ВСУ. Схожая концепция существует и в ДНР, где ставка также делается на активный ввод артиллерийских и механизированных резервов против прорывающихся через линию фронта БТГ ВСУ с целью их окружения и разгрома в ходе встречного сражения.
Проблема в обоих случаях заключается в том, что хунта может и не стремиться к радикальному изменению характера борьбы (тем более, что радикальное изменения характера борьбы может привести к тому, что в дело могут вмешаться части ЮВО ВС РФ расположенные на границе Росссии с ЛДНР), а может ограничиться локальными действиями, хапнуть под шумок немного территории (силами 1-2 БТГ при поддержке ДРГ 8-го опспн, которые могут решать локальную задачу по прорыву к Кировску без каких-то жестких блицкригов к Луганску с непредсказуемыми последствиями), окопаться там и после чего снова завести песню про Минск и миротворцев. Там обстрелы продолжаются достаточно регулярно https://www.youtube.com/watch?v=aEq1PNfD
Так что если за учениями и скрывается какой-то далекоидущий расчет, то он сопряжен с известным риском и людей на передовой (откуда судя по всему исходит информация озвученная Долгаревой), вполне можно понять, тем более что прорыв у Желобка в направлении пгт Донецкий уже показал рыхлость обороны на фронте 4-й бригады НМ ЛНР.
В целом, несмотря на очевидный алармизм опубликованной Долгаревой информации, в этом дело лучше перебдеть, чем недобдеть, тем более вполне очевидно, что мира на Донбассе еще долго не будет и об оперативно-тактических планах противника забывать не следует, ибо опыт войны на Донбассе показал, что месяцы изнуряющей позиционной войны как правило сменяются локальными эскалациями. Последняя крупная эскалация была под Желобком, где бои в целом закончились вничью. Прошло несколько месяцев. Судя по воинственным заявлениям с Украины про то, что "у нас можно стрелять в сепаров" и тревожные сообщения из ЛДНР, не исключено, что ситуация после возможного провала переговоров по миротворцам может в очередной раз свестись к достаточно существенной эскалации.
Впрочем, судя по вчерашним заявлениям со стороны НМ ЛНР, особых иллюзий на тему выполнения "школьного перемирия" и прекращения войны, там не питают.
Так что миротворцы миротворцами, учения учениями, но порох надо держать сухим и готовность противника к переходу к локальным наступательным действиям недооценивать не стоит.
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