Сводки от ополчения Новороссии 19 сентября 2017

В субботу, 16 сентября 2017 года, на разминочном стадионе РСК «Олимпийский» в Донецке состоялось военно-патриотическое спортивное мероприятие для семей военнослужащих на Кубок Министра обороны Донецкой Народной Республики «Я и мой папа-военный».

Об этом «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании ДНР.

Организаторами данного мероприятия выступили Министерство обороны Донецкой Народной Республики, Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Главными целями мероприятия были организация активного отдыха военнослужащих и их детей и укрепление взаимоотношений между детьми и родителями.

Всего в мероприятии приняли участие 38 команд, состоящих из двух человек: военнослужащего и ребенка, в трёх возрастных категориях.

В зависимости от возрастной категории в соревнования были включены следующие виды испытаний:

— стрельба;

— разборка-сборка АК;

— снаряжение магазина АК патронами;

— метание дротиков в цель;

— бег;

— прыжки в мешке;

— метание мячей в условный окоп;

— прохождение участка по условным кочкам;

— прыжки на скакалке;

— оказание первой доврачебной помощи;

— ведение баскетбольного мяча на коротком участке.

Помимо соревнований в программу мероприятия также были включены выставка военной и пожарной техники, выставка уникальных ретроавтомобилей и мотоциклов, выставка музея Боевой Славы времён ВОВ, организованная ВПК «Беркут», выставка и раздача патриотической литературы, мастер-классы по разборке-сборке стрелкового оружия, занятия по взрывоопасным предметам и мерам безопасности при обнаружении.

Кроме того, для участников и гостей работала полевая кухня.

Победители были награждены кубками, грамотами и медалями.

В завершение участники соревнований выразили пожелания о проведении данного мероприятия ежегодно.

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