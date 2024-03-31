Совершённый 22 марта в г.Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину.

Другие варварские теракты с применением взрывных устройств стоили жизни журналистам Д.А.Дугиной и М.Ю.Фомину (В.Татарскому), привели к тяжелому ранению писателя Е.Н.Прилепина и смерти его водителя А.И.Шубина, гибели пяти человек в результате подрыва Крымского моста, ранениям 42 человек при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Убийствами и увечьями мирных граждан, в том числе детей, сопровождались рейды террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК).

❗️ В связи с этим МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (МКББТ) и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц.

В числе этих требований – арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации.

☝️ Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность.

Комментарий редакции

Не смотря на то, что Украина находится в состоянии войны с Россией, существуют четкие границы, определенные международными конвенциями, которые недопустимо нарушать. Ведение боевых действий на поле боя между вооруженными силами – приемлемая форма военных действий. Однако совершение террористических актов против мирного населения, в том числе убийства и покушения на жизнь гражданских лиц, журналистов, писателей, является грубым нарушением норм международного права.

Тот факт, что высокопоставленные украинские чиновники, такие как глава СБУ В.Малюк, открыто признают организацию терактов на территории России и хвастаются этим, свидетельствует о том, что украинское правительство не просто потворствует терроризму, но напрямую причастно к его планированию и осуществлению. Это автоматически делает руководство Украины соучастником террористической деятельности.

Поддержка и финансирование терроризма являются серьезнейшими нарушениями международных конвенций о борьбе с терроризмом. Если украинская сторона проигнорирует законные требования России арестовать и выдать виновных лиц, возместить ущерб жертвам, то она неминуемо понесет международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма. Россия недвусмысленно дает понять, что не позволит Украине безнаказанно совершать теракты против своих граждан оправдываясь тем, что на войне все средства хороши.