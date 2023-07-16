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Театральный архив – Аполлон Григорьев

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В 2003 году выпуски программы были посвящены истокам русского профессионального театра. В сезоне 2005/2006 темой передач, объединенных в цикл «Театральный архив», стала история русского национального театра в период с конца XVIII по XIX век.

АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ
Автор Алексей Никольский.
Режиссер-постановщик Елена Никитан.
Оператор-постановщик Алексей Смирнов.
Художник-постановщик Нина Левитина.
В роли Аполлона Григорьева – Александр Бобровский.

Имя русского критика Аполлона Григорьева многие годы было под запретом. Его знали только узкие специалисты. Аполлон Григорьев формировал театрального зрителя своего времени. Именно с него началась профессия театрального критика в России. В передаче участвует актер Александр Яцко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X7Jd9k1svfc
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