Театральный архив – Аполлон Григорьев
В 2003 году выпуски программы были посвящены истокам русского профессионального театра. В сезоне 2005/2006 темой передач, объединенных в цикл «Театральный архив», стала история русского национального театра в период с конца XVIII по XIX век.
АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ
Автор Алексей Никольский.
Режиссер-постановщик Елена Никитан.
Оператор-постановщик Алексей Смирнов.
Художник-постановщик Нина Левитина.
В роли Аполлона Григорьева – Александр Бобровский.
Имя русского критика Аполлона Григорьева многие годы было под запретом. Его знали только узкие специалисты. Аполлон Григорьев формировал театрального зрителя своего времени. Именно с него началась профессия театрального критика в России. В передаче участвует актер Александр Яцко.