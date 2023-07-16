Рутены – славное племя Русов в Лангедоке
Ольга Семёнова-Роттердам и Виталий Петров.
Папа римский в своих буллах, письмах, указаниях и пр., называл князей, царей нашей Родины то Русами, то Рутенами. Для латинян эти имена были взаимозаменяемы.
Рутены проживали по всей Европе: в Московии до Урала и Чёрного моря, во Фландрии, Рутены-Русины Прикарпатья. Но Рутены, оказывается, жили и на юге Франции. Марсельцы, Авиньонцы – это потомки тех самых Рутенов-Русов.
В этот раз речь пойдёт о южных Рутенах, об их истории, как они могли выглядеть и на каком языке могли говорить.
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#рутены #русы #лангедок #ОльгаСемёноваРоттердам
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