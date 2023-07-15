Валерий Синельников. Бог верит в нас!
Тёмные силы в международной политике – это хищники. Хищников называют «санитарами леса» потому, что они хотели бы съесть всех животных, но способны догнать только ослабленных больных особей. Так же и демоны в международной политике хотели бы уничтожить всех людей на планете, но это им удаётся лишь в отношении тех государств и сообществ, которые сошли с пути духовного развития общества и каждого человека в отдельности. Подробнее – в этой беседе Валерия Синельникова и Александра Усанина.
12+
1:39 Видеознакомство с центром «Светоч».
5:40 Мистическая история знакомства.
10:10 «Болезни – это наши друзья».
13:00 Куда мысль – туда и энергия.
12:30 Презентация новых книг В.Синельникова и А.Усанина.
14:36 Стресс – источник заболеваний.
17:19 Темные силы – «санитары леса».
21:27 С 2000г россиянки убили в своем чреве 26,5 млн детей.
24:21 Если мы хотим остановить войны на Земле – нужно изменить свой образ жизни и мышления.
27:57 «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как приятные слова!»
30:36 Истинно привлекательным является красота внутреннего мира.
32:58 Примеры достойного ведения бизнеса.
37:56 ВОЗ признала, что мясо – источник канцерогенов и многих заболеваний.
40:16 Милосердие – принцип жизни людей, не убивающих животных.
44:54 Суть всех религий – улучшить свой внутренний мир.
44:54 Причины короткой продолжительности жизни мужчин.
49:29 Важнейшая причины проблемного поведения детей – гаджеты.
55:09 Духовный прогресс – это лошадь, а материальное благополучие – это телега. Не ставь телегу впереди лошади!
1:02:00 Поиск хорошего общения приводит к изменению нашего внутреннего мира.
1:07:04 Вода камень точит. Нужно повторять истины до тех пор, пока они не станут образом жизни.
1:12:03 Самое главное – в каком состоянии сознания мы уйдем из этого мира? Смертность является стопроцентной.
Валерий Владимирович Синельников:
Врач-терапевт, гомеопат, психотерапевт, писатель, автор нескольких открытий в сфере медицинской психологии. Основатель благотворительного фонда «Школа Здоровья и Радости». Создатель образовательного духовно-оздоровительного центра «Светоч» в Крыму: https://v-sinelnikov.com/svetoch/
Ютуб-канал «Уроки жизни с доктором Синельниковым»: https://www.youtube.com/@doctorValeriySinelnikov
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель. Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
Rutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/
Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usanin
Telegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnosty
VK: https://vk.com/public48748517
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenario
Bastyon: https://bastyon.com/alexanderusanin
Делитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!
ПОДПИШИТЕСЬ на канал
ПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск
✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.
МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!
#синельников #усанин #духовность