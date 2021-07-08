Ревность и любовь в отношениях. Валерий Синельников
Запись передачи из архива НСР.
Всем известна поговорка – "Ревнует, значит любит", но так ли это на самом деле? Опыт многолетней практики врача-психотерапевта Валерия Синельникова показал обратное.
Ревность – сильная негативная эмоция, которая способствует разрушению семьи.
Почему возникает ревность?
Что побуждает человека проявлять эту негативную эмоцию?
В передаче, врач-психотерапевт и писатель, Валерий Синельников, поведает о том, как освободиться от ревности и трансформировать её в безусловную любовь.
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 23 ноября 2017 в 20 часов по Москве.
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