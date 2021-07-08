Главная » Видео, Мировоззрение, Психология, Творчество

Ревность и любовь в отношениях. Валерий Синельников

75 0

Запись передачи из архива НСР.

Всем известна поговорка – "Ревнует, значит любит", но так ли это на самом деле? Опыт многолетней практики врача-психотерапевта Валерия Синельникова показал обратное.

Ревность – сильная негативная эмоция, которая способствует разрушению семьи.

Почему возникает ревность?
Что побуждает человека проявлять эту негативную эмоцию?

В передаче, врач-психотерапевт и писатель, Валерий Синельников, поведает о том, как освободиться от ревности и трансформировать её в безусловную любовь.

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 23 ноября 2017 в 20 часов по Москве.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OirMAfBnPmo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
И еще раз про Любовь...
Любовь. Так Много Сказано Ней. Подведём Итоги. (1 из 2)
Наука радости. Конкордия Антарова
Кто мы? Продолжение II
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
Есть двоичная логика, есть троичная. Мы поговорим о высшей логике десяти аспектов. ( реферат )

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru