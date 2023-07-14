Как создать профсоюз и повысить себе зарплату. Михаил Попов.
В этом видео вы узнаете конкретные первые шаги по созданию профессионального союза на вашем предприятии. Михаил Васильевич Попов, профессор по кафедре экономики и права, кандидат экономических наук, доктор философских наук, председатель Фонда Рабочей Академии, член ЦК Рабочей партии России рассказывает как нужно и можно действовать по закону чтобы повысить себе заработную плату на работе. 08.05.2023.
00:00 Вступление. Рекомендуемая литература
03:42 Пункт первый. О необходимости создания профсоюза
08:45 Что такое свобода
09:38 Профессиональный союз и продажа рабочей силы
11:00 О жёлтых профсоюзах
12:13 Что такое профессиональный союз
12:55 Как создать профсоюз. Первые шаги
15:15 Регистрация профсоюза не нужна
16:23 Бухгалтер на начальном этапе не нужен
18:20 Об активистах-одиночках
20:30 Только коллективная борьба может привести к положительному результату
21:38 Закон о профсоюзах
26:19 Итог первого пункта
28:05 Пункт второй. Создание профсоюза
29:40 Закон о профсоюзах и подробности профсоюзной организации
37:38 Об охране труда и отказе работать на неисправном оборудовании или с плохой амуницией
39:07 О больших профсоюзах
43:08 Пункт третий. Статья 130. Основные государственные гарантии по оплате труда работников
45:53 Требование профсоюза о повышении заработной платы
47:01 Условия труда
52:43 О количестве членов профсоюза
56:56 Как требовать повышение зарплаты небольшим коллективом
01:06:33 Соединение с другими профсоюзами
01:10:05 Об исполнении законов
01:13:12 Лекция в.м. Лазарева «применение трудового законодательства в борьбе за улучшение условий труда»
01:15:11 В одиночку не воюют
01:18:55 О пенсионной реформе и сжатии рабочей недели
01:23:20 Обращайтесь за помощью в фонд рабочей академии
01:24:58 Краткий итог сказанного. Как создать профсоюз
01:27:24 Объявляется профсоюзная мобилизация
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