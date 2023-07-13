Новый фундамент ценностей для Евразии и мира
В передаче приняли участие:
Цзян Яньбинь – председатель общества знатоков конфуцианства;
Го Цзянь – помощник Цзян Яньбиня, председатель Союза студентов Российского университета спорта (ГЦОЛИФК);
Магомедкамиль Набиевич Рабаданов – президент Российского союза китайских боевых искусств;
Владимир Олегович Сурков – вице-президент Всероссийской федерации кунг-фу.
Драгой Федор Георгиевич – директор Фестиваля «Кубок Конфуция»;
Анатолий Феликсович Михайлов – помощник президента Экспертного совета высшего уровня БРИКС.
Ведущий – секретарь движения «Русская мечта» Димитрий Сагал.
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