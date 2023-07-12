Выставка товаров СССР в Лондоне. Международная панорама. Эфир 10 июня 1979
Репортаж Бориса Калягина о проходившей в столице Великобритании выставке товаров, произведенных в СССР. На экспозиции представлено более 8 тыс. экспонатов, включающих космический корабль “Союз”, макет домны, тракторы “Беларусь”, часы “Секунда” и др. Интервью исполнительного директора Британо-советской торговой палаты Рональда Скривенера. Ведущий в студии – Виталий Ильяшенко.
Информационный сюжет программы “Международная панорама”. Эфир 10.06.1979 г.
Главная редакция информации, 1979 г.
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