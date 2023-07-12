Литература. Евгений Онегин – автор и герои. Онегин – добрый мой приятель… (1979)
Об авторском образе в романе “Евгений Онегин” и взаимосвязи персонажей литературного произведения с историческими событиями и фактами биографии поэта А.С.Пушкина рассказывает кандидат филологических наук Владимир Лакшин.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1979
Автор сценария – Владимир Лакшин
Режиссер – Ольга Кознова
Оператор – Владимир Качулин
Оператор – Юрий Степанов
Оператор – Вячеслав Кравинский
Ведущий – Владимир Лакшин
#литература #ЕвгенийОнегин #пушкин
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