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История, терпение и чаяния Народа

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Александр Соколов, Валентин Назаров, Алексей Орлов.

Становление народов.
Почему в наше время так много бед, которые «надо» терпеть?
О чём мечтает народ и его разные представители.
Роль мечты и дел в созиданиях этой мечты.

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#история #терпение #чаяние #народ #АлександрСоколов #ВалентинНазаров #АлексейОрлов
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5HJbNBxZCnY
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