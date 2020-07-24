История катастрофы. Как начинался конфликт в Нагорном Карабахе

В череде межнациональных конфликтов, которые охватили Советский Союз в последние годы его существования, Нагорный Карабах стал первым. Политика перестройки, начатая Михаилом Горбачевым, проходила проверку на прочность событиями в Карабахе. Проверка показала полную несостоятельность нового советского руководства.

Регион со сложной историей

Нагорный Карабах, маленький клочок земли в Закавказье, имеет древнюю и непростую судьбу, где переплетены жизненные дороги соседей — армян и азербайджанцев.

Географическая область Карабах разделена на равнинную и нагорную части. В Равнинном Карабахе исторически преобладало азербайджанское население, в Нагорном — армянское.

Войны, мир, снова войны — так и жили народы рядом, то враждуя, то примиряясь. После распада Российской империи Карабах стал ареной ожесточенной армяно-азербайджанской войны 1918-1920 годов. Противостояние, главную роль в котором с обеих сторон играли националисты, сошло на нет лишь после установления Советской власти в Закавказье.

Летом 1921 года, после бурного обсуждения, ЦК РКП (б) принял решение об оставлении Нагорного Карабаха в составе Азербайджанской ССР с предоставлением ему широкой областной автономии.

Автономная Область Нагорного Карабаха, ставшая в 1937 году Нагорно-Карабахской автономной областью, предпочитала считать себя частью Советского Союза, а не частью Азербайджанской ССР.

«Размораживание» взаимных обид

На протяжении многих лет в Москве на эти тонкости внимания не обращали. Попытки же в 1960-х годах поднять тему передачи Нагорного Карабаха Армянской ССР были жестко пресечены — тогда центральное руководство сочло, что подобные националистические поползновения надо пресекать в зародыше.

А повод для беспокойства у армянского населения НКАО все-таки был. Если в 1923 году армяне составляли свыше 90 процентов населения Нагорного Карабаха, то к середине 1980-х этот процент снизился до 76. Это не было случайностью — руководство Азербайджанской ССР сознательно делало ставку на изменение этнической составляющей региона.

Пока ситуация в целом в стране оставалась стабильной, в Нагорном Карабахе тоже было все спокойно. Мелкие стычки на национальной почве всерьез никто не принимал.

Перестройка Михаила Горбачева, помимо всего прочего, «размораживала» обсуждение ранее запретных тем. Для националистов, чье существование до сих пор возможно было лишь в глухом подполье, это стало настоящим подарком судьбы.

Дело было в Чардахлу

Большое всегда начинается с малого. В Шамхорском районе Азербайджана существовало армянское село Чардахлы. В годы Великой Отечественной войны из села ушло на фронт 1250 человек. Из них половина была награждена орденами и медалями, двое стали маршалами, двенадцать — генералами, семь — Героями Советского Союза.

В 1987 году секретарь райкома партии Асадов решил заменить директора местного совхоза Егияна на руководителя-азербайджанца.

Селян возмутило даже не само отстранение Егияна, обвиненного в злоупотреблениях, а то, как это было сделано. Асадов действовал грубо, нахрапом, предложив бывшему директору «уезжать в Ереван». К тому же новый директор, по словам местных, был «шашлычником с начальным образованием».

Жители Чардахлу не боялись гитлеровцев, не испугались они и главу райкома. Нового назначенца просто отказывались признавать, и Асадов стал угрожать селянам.

Из письма жителей Чардахлы Генеральному прокурору СССР: «Каждый приезд Асадова в село сопровождается отрядом милиции и пожарной машины. Не было исключения и первого декабря. Прибыв с отрядом милиции поздно вечером, он насильно собирал коммунистов, чтобы провести нужное ему партийное собрание. Когда это ему не удалось, то стали избивать народ, арестовали и вывезли на заранее пригнанном автобусе 15 человек. Среди избитых и арестованных были участники и инвалиды Великой Отечественной войны (Вартанян В., Мартиросян X., Габриелян А. и др.), доярки, передовые звеньевые (Минасян Г.) и даже бывший депутат Верховного Совета Аз. ССР многих созывов Мовсесян М.

Не успокоившись своим злодеянием, человеконенавистный Асадов второго декабря вновь с еще большим отрядом милиции организовал очередной погром на родине маршала Баграмяна в день его 90-летия со дня рождения. На этот раз избили и арестовали 30 человек. Такому садизму и беззаконию может позавидовать любой расист из колониальных стран».

«Хотим в Армению!»

Статья о событиях в Чардахлы была опубликована в газете «Сельская жизнь». Если в центре происходящему не придали особого значения, то в Нагорном Карабахе среди армянского населения поднялась волна возмущения. Как же так? Почему распоясавшийся функционер остается безнаказанным? Что будет дальше?

«С нами будет тоже самое, если мы не присоединимся к Армении», — кто и когда сказал это первым, не так уж важно. Главное, что уже в начале 1988 года официальный печатный орган Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана и Совета народных депутатов НКАО «Советский Карабах» стал печатать материалы, в которых поддерживалась эта идея.

В Москву одна за другой поехали делегации армянской интеллигенции. Встречаясь с представителями ЦК КПСС, они уверяли — в 1920-х Нагорный Карабах был закреплен за Азербайджаном по ошибке, и сейчас самое время ее исправить. В Москве в свете политики перестройки делегатов принимали, обещая изучить вопрос. В Нагорном Карабахе это воспринималось как готовность центра поддержать передачу региона Азербайджанской ССР.

Обстановка стала накаляться. Лозунги, особенно из уст молодежи, звучали все радикальнее. Люди, далекие от политики, стали опасаться за свою безопасность. На соседей другой национальности начали смотреть с подозрением.

Руководство Азербайджанской ССР провело в столице Нагорного Карабаха собрание партийного и хозяйственного актива, на котором клеймило «сепаратистов» и «националистов». Клеймило, в общем-то, правильно, но, с другой стороны, не давало ответов на вопрос, как жить дальше. Среди партактива Нагорного Карабаха большинство поддерживало призывы к передаче области в состав Армении.

Политбюро за все хорошее

Ситуация стала выходить из-под контроля властей. С середины февраля 1988 года на центральной площади Степанакерта практически безостановочно проходил митинг, участники которого требовали передачи НКАО Армении. Акции в поддержку этого требования начались и в Ереване.

20 февраля 1988 года внеочередная сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть и положительно решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении: «Идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом Союза ССР о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР»,

Всякое действие рождает противодействие. В Баку и других городах Азербайджана стали проходить массовые акции с требованием пресечь вылазки армянских экстремистов и сохранить Нагорный Карабах в составе республики.

21 февраля ситуация рассматривалась на заседании Политбюро ЦК КПСС. За тем, что решит Москва, внимательно следили обе стороны конфликта.

«Последовательно руководствуясь ленинскими принципами национальной политики, ЦК КПСС обратился к патриотическим и интернационалистским чувствам армянского и азербайджанского населения с призывом не поддаваться на провокации националистических элементов, всемерно крепить великое достояние социализма — братскую дружбу советских народов», — говорилось в тексте, опубликованном по итогам обсуждения.

Наверное, в этом и была суть политики Михаила Горбачева — общие правильные фразы обо всем хорошем и против всего плохого. Но увещевания уже не помогали. Пока творческая интеллигенция выступала на митингах и в печати, на местах все чаще процессом управляли радикалы.

Митинг в центре Еревана в феврале 1988 года. Фото: РИА Новости/ Рубен Мангасарян

Первая кровь и погром в Сумгаите

Шушинский район Нагорного Карабаха был единственным, в котором преобладало азербайджанское население. Обстановка здесь подогревалась слухами о том, что в Ереване и Степанакерте «зверски убивают азербайджанских женщин и детей». Реальной почвы под этими слухами не было, но их хватило для того, чтобы 22 февраля вооруженная толпа азербайджанцев начала «поход на Степанакерт» для «наведения порядка».

У населенного пункта Аскеран обезумевших мстителей встретили милицейские кордоны. Образумить толпу не удалось, прозвучали выстрелы. Погибли два человека, причем, по иронии судьбы, одной их первых жертв конфликта стал азербайджанец, убитый милиционером-азербайджанцем.

Настоящий взрыв произошел там, где не ждали — в Сумгаите, городе-спутнике столицы Азербайджана Баку. В это время там стали появляться люди, называвшие себя «беженцами из Карабаха» и рассказывавшие об ужасах, творимых армянами. В рассказах «беженцев» на самом деле не было ни слова правды, но обстановку они накалили.

Сумгаит, основанный в 1949 году, был многонациональным городом — здесь десятилетиями рядом жили и работали азербайджанцы, армяне, русские, евреи, украинцы… К тому, что случилось в последних числах февраля 1988 года, никто не был готов.

Считается, что последней каплей стало сообщение по ТВ о стычке под Аскераном, где погибли два азербайджанца. Митинг в поддержку сохранения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана в Сумгаите превратился в акцию, на которой стали звучать лозунги «Смерть армянам!».

Местные власти правоохранительные органы пресечь происходящее не смогли. В городе начались погромы, которые продолжались двое суток.

Согласно официальным данным, в Сумгаите погибло 26 армян, сотни пострадали. Остановить безумие удалось лишь после ввода войск. Но и здесь все оказалось не так просто — поначалу военным был дан приказ исключить применение оружия. Лишь после того, как счет раненных солдат и офицеров перевалил за сотню, терпение лопнуло. К погибшим армянам добавились шесть азербайджанцев, после чего беспорядки прекратились.

Исход

Кровь Сумгаита сделала прекращение конфликта в Карабахе крайне сложной задачей. Для армян этот погром стал напоминанием о резне в Османской империи, произошедшей в начале XX века. В Степанакерте повторяли: «Смотрите, что они творят? Разве после этого мы можем оставаться в Азербайджане?».

Несмотря на то, что Москва стала использовать жесткие меры, логики в них не просматривалось. Бывало, что два члена Политбюро, приезжая в Ереван и Баку, давали взаимоисключающие обещания. Авторитет центральной власти падал катастрофически.

После Сумгаита начался исход азербайджанцев из Армении и армян из Азербайджана. Напуганные люди, бросая все нажитое, бежали от соседей, в одночасье ставших врагами.

Было бы нечестно говорить только о подонках. Оскотинились не все — во время погромов в Сумгаите азербайджанцы, зачастую рискуя собственными жизнями, прятали у себя армян. В Степанакерте, где «мстители» начали охоту на азербайджанцев, их спасали армяне.

Но эти достойные люди не могли остановить все большее разрастание конфликта. То там, то здесь вспыхивали новые столкновения, которые не успевали пресекать введенные в регион внутренние войска.

Общий кризис, начавшийся в СССР, все больше отвлекал внимание политиков от проблемы Нагорного Карабаха. Ни одна из сторон не готова была идти на уступки. К началу 1990 году незаконные вооруженные формирования с обеих сторон развернули боевые действия, счет убитых и раненых шел уже на десятки и сотни.

Военнослужащие Министерства обороны СССР на улицах города г. Физули. Введение чрезвычайного положения на территории НКАО, приграничных с ней районах Азербайджанской ССР. Фото: РИА Новости/ Игорь Михалев

Воспитание ненавистью

Сразу после августовского путча 1991 года, когда центральная власть практически перестала существовать, независимость провозгласили не только Армения и Азербайджан, но и Нагорно-Карабахская Республика. С сентября 1991 года происходящее в регионе стало войной в полном смысле слова. А когда в конце года из Нагорного Карабаха были выведены подразделения внутренних войск уже несуществующего МВД СССР, уже никто более не мог помешать бойне.

Карабахская война, продлившаяся до мая 1994 года, завершилась подписанием соглашения о перемирии. Общие потери сторон убитыми независимыми экспертами оцениваются в 25-30 тысяч человек.

Нагорно-Карабахская Республика уже более четверти века существует в качестве непризнанного государства. Власти Азербайджана по-прежнему заявляют о намерении вернуть контроль над утраченными территориями. Боевые действия различной интенсивности на линии соприкосновения вспыхивают регулярно.

С обеих сторон людям застит глаза ненависть. Даже нейтральный комментарий в адрес страны-соседа рассматривается как национальное предательство. Детям с малых лет внушается мысль о том, кто является главным врагом, который должен быть уничтожен.

«Откуда и за что, сосед,

На нас свалилось столько бед?»

Армянский поэт Ованес Туманян в 1909 году написал стихотворение «Капля меда». В советские времена оно было хорошо известно школьникам в переводе Самуила Маршака. Туманян, умерший в 1923 году, не мог знать о том, что произойдет в Нагорном Карабахе в конце XX века. Но этот мудрый человек, хорошо знавший историю, в одном стихотворении показал, как порой из сущих мелочей зарождаются чудовищные братоубийственные конфликты. Не поленитесь найти и прочитать его полностью, а мы приведем лишь его окончание:

…И запылал огонь войны,

И две страны разорены,

И поле некому косить,

И мертвых некому носить.

И только смерть, звеня косой,

Бредет пустынной полосой…

Склоняясь у могильных плит,

Живой живому говорит:

— Откуда и за что, сосед,

На нас свалилось столько бед?

Тут и кончается рассказ.

А если кто-нибудь из вас

Задаст рассказчику вопрос,

Кто здесь виновней — кот иль пес,

И неужели столько зла

Шальная муха принесла, —

За нас ответит вам народ:

Найдутся мухи, — был бы мед!..

P.S. Армянское село Чардахлу, родина героев, прекратило свое существование в конце 1988 года. Более 300 семей, его населявших, перебрались в Армению, где обосновались в селе Зоракан. Ранее это село было азербайджанским, но с началом конфликта его жители стали беженцами, так же, как и обитатели Чардахлу.

Обложка: Армяно-азербайджанский конфликт. Введение чрезвычайного положения на территории Нагорно-Карабахской автономной области. © / Игорь Михалев / РИА Новости

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Источник: https://nstarikov.ru/istorija-katastrofy-kak-nachinalsja-konflikt-v-nagornom-karabahe-117133