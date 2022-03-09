Снобы говорят о нем через губу — дескать, слишком прост и «народен», а вот для народа он является что ни на есть своим — открытым, простым, искренним, порывистым. Красивым. Уместным не только в фильмах, ему самому социально и духовно наиболее близких. То есть, в таких героях как Макар Нагульнов в «Подлинной целине» по Шолохову, танкист Федотов в сердечном фильме «Родная кровь», в дилогии «Любовь земная» и «Судьба», Евгений Матвеев также был органичен, убедителен и красив и в роли князя Нехлюдова в экранизации романа Л. Толстого «Воскресение»…

В конце жизни всецелая народность Е. Матвеева проявилась даже в том, что он и фильмы снимал на народные деньги, в прямом смысле слова, собранные по крохам доброхотами, поклонниками его творчества, которые были убеждены в важности, актуальности, крайней необходимости появления на свет, скажем, фильма «Любить по-русски», даже с продолжением.

А. Кончаловский в своих воспоминаниях писал: «Кино в России должны снимать такие, как Женя Матвеев. Тогда кино будет быстро развиваться. Это будет национальное кино. Молодые таланты сразу помудреют. Если бы Гайдай и Матвеев родились в Америке или Индии, у них давно были бы дворцы и виллы, миллионы на банковских счетах…»

Матвеев же жил в скромном районе недалеко от Мосфильма. Он был принципиально русским, советским человеком, «неголливудизированным». И его быт был прост, незвезден. В отличие от иных «зазвездившихся» Матвеев всю жизнь и женат был на одной женщине. Родившийся 8 марта, он говорил: «Для меня женщина — это святое. Возьмите любую из моих картин — вы не увидите пренебрежительного отношения к женщине. Мое отношение таково еще потому, что с детства я познал, что такое слеза женщины… Женщина несет на своих плечах не только семью, но и само государство. Во время войны я видел образцы беспримерного героизма женщины. Они никогда не выходят у меня из головы. Я сажусь за сценарий, начинаю работать, и из памяти выплывают эти эпизоды, окружают меня. Здесь нет пошлости, нет цинизма, есть только одно боготворение. Я боготворю женщину. Да если бы не наши женщины, войну бы мы никогда не выиграли! Потому что женщины спускались в шахты, добывали уголь, стояли у станков по 16 часов в день… Вот почему в моих картинах женщина достойна того, чтобы иной раз перекреститься на нее. Вот почему я стремился показать красоту женщины. А красота не зависит от того, есть греческий профиль или нет, она — в душе».

Можно прямо сказать: Матвееву явно было свыше дано некое поручение, которое он, несомненно, выполнил. Да и как судить иначе? Разве можно было предположить по рождению, что этот бедный мальчик из села Виноградово Скадовского района, что на Херсонщине, станет своеобразным властителем дум нескольких поколений, выразителем народных чувств и чаяний?

Вчитаемся в слова трудной автобиографии актера: «Работать я начал с девяти мальчишеских лет. Работа всякая была: возил пахарям из села в поле в бочке воду, ездил с грабкой по жнивью, подбирая разбросанные валки соломы, водил лошадей по борозде, собирал колоски и пр., пр., что было под силу и не под силу…»

А родился он в 1922 г. Отец, красноармеец Семен Калинович, сразу после рождения ребенка семью оставил, и матери, Надежде Федоровне Коваленко, пришлось вернуться в родную деревню, где родичи и общественность отнеслись к ней с большим предубеждением. С маленьким сыном перебралась в город Цюрупинск (Алёшки), где Женя в школьном драмкружке проявил себя фокусником, танцором и певцом, а в 9-м классе бросил школу и на арбузной барже добрался до Херсона, где поступил в театральную студию, начал работать статистом в Херсонском театре. В 1940 г. остановившийся в Херсоне проездом знаменитый актер Н. Черкасов заметил в театре Матвеева в числе молодых актеров, посоветовал отправиться в Киев к режиссеру Довженко. И хотя в Киеве Матвеев, окончив экстерном два последних класса школы, был принят в актерскую школу при киностудии, Великая Отечественная война внесла в жизнь свои суровые поправки.

Под бомбежками крепкий парень копал окопы, участвовал в создании укреплений вокруг Киева. Просился добровольцем на фронт, но был направлен в 1-е Тюменское пехотное училище и за отличную учебу оставлен преподавателем.

Занял первое место на конкурсе чтецов Сибирского военного округа, а после демобилизации в 1946 г., стал актером Тюменского драмтеатра. Сыграл молодогвардейца Ивана Земнухова, однажды получил приз на Всесоюзном театральном форуме в Москве. Был приглашен в «сибирский МХАТ» — новосибирский «Красный факел», руководимый Верой Редлих.

Женился Матвеев в 1947 г. Вспоминал: «В музыкальном училище был какой-то концерт, и Лида выступала. У нее было божественное лирико-колоратурное сопрано. Меня прямо током ударило…» Они провели вместе более полувека, на руках своей Лиды он и скончается. У них с Лидией Алексеевной — двое детей и три внука.

С 1952 г. Матвеев служил в Малом театре, где дебютировал в роли Незнамова в драме Н. Островского «Без вины виноватые». При этом Матвеев, вместе с В. Марецкой, Р. Пляттом и другими, посещал при ВТО творческую лабораторию М. Кедрова, ученика К. Станиславского. Играл много и ярко, за короткое время в Малом театре состоялось 11 премьер с его участием. В 1958 г. был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР.

В кино дебютировал в тридцать три года — в музыкальной комедии режиссера А. Фролова «Доброе утро», в 1955 г. собравшую более 30 млн зрителей. Были фильмы «Дело «пестрых», «Восемнадцатый год» и другие, но первый фильм Матвеева, врезавшийся в зрительскую память, был, пожалуй, «Дом, в котором я живу» (реж. Л. Кулиджанов и Я. Сегель, 1958), где актер сыграл главную роль. Картина не только получила первый приз на Всесоюзном кинофестивале, но и пришлась по сердцу зрителям.

Это был период кинематографического подъема у Матвеева. Еще во время съемок кулиджановской картины он начал пробоваться в ленте, которая принесет ему прочную славу и закрепит имя актера в зрительской памяти — «Поднятая целина» (режиссер А. Иванов, 1959).

Годы спустя актер признался: «Я не мог отдать эту роль другому человеку, не мог “потерять” ее. Еще с мальчишеских лет, когда я впервые прочитал книгу Шолохова, Нагульнов стал любимым моим героем, образцом мужества и доброты, символом преданности идеалам революции. И как у каждого актера есть один, самый близкий и дорогой его сердцу образ, так и у меня был Макар Нагульнов».

Трудно поверить, но практически одновременно с работой над ролью Нагульнова, этого взрывного, импульсивного, простого русского человека из романа М. Шолохова, Матвеев снимался в роли князя Нехлюдова в драме «Воскресение», по Л. Толстому. Но стоит ли удивляться творческой прозорливости мастера экранизации русской классики М. Швейцера, сумевшего рассмотреть в матвеевском типаже и такие, неожиданные для зрителя глубины?

Основательность Матвеева проявилась и в той работе: раз за разом актер ездил в Ясную Поляну, вчитывался в дневники Толстого.

Именно роли Нагульнова и Нехлюдова принесли Матвееву всенародную популярность. А как не отметить ленту, сегодня, быть может, отчасти подзабытую «Родная кровь» (1963) режиссера М. Ершова?!

Трагическая любовь сержанта-танкиста Владимира Федотова, в послевоенное время старшего механика парохода «Добрыня», в фильме «Родная кровь» привлекла в кинозалы почти 35 млн зрителей, пронзила сердца миллионов зрительниц, которые стали забрасывать актера письмами. Послевоенная мелодрама, где вторую главную роль, многодетной паромщицы Сони, сыграла Вия Артмане, получил призы кинофестивалей в Мар-дель-Плато, Буэнос-Айресе, в Ленинграде (Всесоюзный, 1964).

В 1965 г. в жизни Е. Матвеева произошло драматическое событие: на стадионе в г. Николаеве во время выступления на праздничном театрализованном представлении актер, одетый в костюм Нагульнова, он выпал из «тачанки», у которой отвалилось колесо, и получил тяжелейшую травму позвоночника. В итоге — прикованность к постели два года, третья группа инвалидности (отбился от второй, лишавшей права работать). «Ни руки, ни ноги не двигались, и для меня это был уже конец. Но меня спасли — хотя пришлось первое время ходить в корсете, на костылях не терял зря время, занимаясь изучением теории режиссуры». (Впоследствии медицина еще раз подарит ему жизнь, удалив раковую опухоль.)

После этого случая Матвеев пошел в режиссеры. По предложению киевской киностудии им. Довженко. «Вот так у меня образовалось две души — актер и режиссер. … Сейчас мне невыносимо представить себе, как бы это я ставил картину и не играл в ней. Как говорят в спорте, я — играющий тренер».

Матвеев первым обратил внимание на повесть А. Калинина «Цыган», впоследствии получившую телевизионное многосерийное воплощение. В фильме Матвеева «Цыган» (1967) Клавдию Пухлякову сыграла Л. Хитяева, а Будулая — он сам.

Коллеги критиковали режиссера-дебютанта, а вот зрители высказали к матвеевскому «Цыгану» свое отношение недвусмысленно: по итогам опроса журнала «Советский экран» исполнителей главных ролей назвали лучшими актерами 1967 г. А в следующем году картину посмотрели без малого 40 млн зрителей!

Тогда же Матвеев ушел из театра. Снял ленты «Почтовый роман» и мелодраму «Смертный враг». Играл не только в своих картинах, но и у других режиссеров. Директора завода в «Укрощении огня», Добротина в «Сибирячке», Гулявина в «Ярости», Ярцева в фильме «И был вечер, и было утро», Арсения в «Смертном враге», секретаря обкома в фильме «Фронт за линией фронта и «Фронт в тылу врага. Также привелось исполнить роль Брежнева в фильме «Солдаты свободы» (1975), на роль его утверждал лично Суслов. Вскоре после исполнения роли Брежнева Матвеев стал секретарем Союза кинематографистов.

Новый, грандиозный всплеск всенародного внимания к творчеству Е. Матвеева принесла его кинодилогия середины 1970-х, экранизация романа П. Проскурина, — «Любовь земная» и «Судьба», где он сам сыграл председателя колхоза Захара Дерюгина.

Его супругу Ефросинью — З. Кириенко, а его молодую возлюбленную Маню Поливанову — эффектная О. Остроумова.

Отметим также трагическую линию другой пары: Катерина Дерюгина (актриса В. Заклунная) и секретарь райкома партии Брюханов (Ю. Яковлев).

«Любовь земная» собрала в 1975 г. в прокате неслыханное число зрителей: 50, 9 млн, а «Судьба» через три года даже побила это достижение — около 58 млн!

Безусловным эмоциональным стержнем фильмов стали песенные шедевры Е. Птичкина и Р. Рождественского «Сладка ягода», а особенно «Эхо любви». Последняя и спустя 40 (!) лет широко звучит в записи дуэта А. Герман и Л. Лещенко, впервые состоявшегося в 1977 г.

Дилогия «Любовь земная» и «Судьба» принесли Матвееву звание лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, а после исполнения главной роли в дилогии «Высокое звание» он стал обладателем золотой медали им. Довженко. За роль Пугачева в фильме «Емельян Пугачев» на XVI Международном кинофестивале в Чехословакии он получил приз за лучшую мужскую роль.

В течение нескольких лет Матвеев был профессором ВГИКа и руководителем Азербайджанской актерской мастерской. Часто проводил творческие встречи со зрителями, ездил по стране, читал отрывки из литературных произведений, играл сцены из фильмов и спектаклей.

В 1986 г. на пятом съезде кинематографистов СССР «ветры перемен» и жажда горбачевской перестройки, которой были обуреваемы некоторые коллеги, Матвеева освободили от должности секретаря Союза кинематографистов. Как водится, ему припомнили и «лакировочные» картины, и роль Брежнева, и многое другое.

Это даже чуть не привело актера к самоубийству.

Матвеев говорил: «Я очень вспыльчивый. Не дай мне Бог ввязаться в драку!» И все же в конце 1980-х он по-своему в драку снова ввязался: снял трагическую мелодраму «Чаша терпения», где главные роли сыграли он и О. Остроумова. На фестивале «Созвездие» картина завоевала приз зрительских симпатий. Евгений Матвеев рассказывал:

В 1995 г. вышел его новый, можно сказать, программно-гражданский фильм «Любить по-русски». Российские пенсионеры стали присылать свои сбережения с просьбой снять продолжение. Матвеев рассказывал: «Фильм “Любить по-русски” — явление феноменальное. Съемки были очень трудными, бюджет — просто мизерный. Но мы получили такой зрительский отклик, что пришлось снимать продолжение. … Никто сейчас не занимается темой простого человека. А мне очень близка крестьянская тематика. Я до боли знаю жизнь простого человека, который все держит на своих плечах. А успех был, я думаю, потому что мы делали все искренне. Та же искренность, например, и в фильме “Родная кровь”. Когда мы его возили по миру, ревели все — и желтые, и черные…»

В 1997 г. на народные деньги Е. Матвеев поставил «Любить по-русски-2», а в 1999 г. заключительную часть трилогии. «Мое кино — прямолинейное, — говорил режиссер. — Я ищу кратчайший путь от сердца к сердцу. … Как я был сторонником “Кубанских казаков”, так им и остаюсь».

За роль в фильме «Любить по-русски» Матвеев был удостоен приза за лучшую мужскую роль на XII Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Америки в Ташкенте (1997), это последняя работа художника в кино.

Евгений Матвеев скончался 1 июня 2003 г., и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Четыре года скрывался страшный диагноз его болезни, мастер был в непрекращающейся ни на один день работе. Дома на столе у него осталось два сценария В. Черных. Фильм к годовщине Великой Победы — о судьбе старика, находившегося в тылу. Второй — о последних годах Л. Брежнева, на которого Матвеев был похож внешне и которого очень хотел сыграть — не официального, как когда-то, а домашнего.

На родной Херсонщине последний раз народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР Е. Матвеев побывал в 2002 г., на фестивале «Мельпомена Таврии». Теперь знаменитый земляк навечно зачислен в труппу Херсонского академического музыкально-драматического театра имени М. Кулиша.

В 2007 г. в Херсоне была учреждена ежегодная театральная премии им. Е. Матвеева. Первым ее лауреатом стал молодой актер Херсонского музыкально-драматического театра Сергей Кияшко, получивший награду из рук сына знаменитого актера — Андрея Евгеньевича. В том же году мэр Херсона В. Сальдо высказал идею назвать в честь актера одну из улиц города. Пока что все ограничивается лишь проведением памятных уроков по курсу краеведения, на тему «выдающиеся деятели театра и кино в Херсоне», и это тоже, конечно, замечательно.

В 2008 г. установлена мемориальная доска с портретом артиста в с. Виноградово. Виноградовскому Дому культуры присвоено имя Е. Матвеева. На торжественное открытие мемориальной доски приезжали сын актера Андрей Матвеев (1 -й вице-президент Академии безопасности, начальник управления культуры ФСБ России), внук Евгений. Жители села подарили сыну актера картину с видом родной хаты.





