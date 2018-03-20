Новости Украины и Новороссии 20 марта 2018

Жители Киева не поддержали инициативу переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко.

Об этом свидетельствуют данные обсуждения, опубликованные на сайте мэрии.

Киевляне, зарегистрированные в системе, имели возможность голосовать за или против с 18 января по 18 марта.

Всего в голосовании приняли участие более 3 тысяч человек. Против переименования выступили 1 тысяча 813 человек, поддержали проект 1 тысяча 279 человек.

Читайте также: «Это реальная жопа»: Киевский пропагандист признал, что украинской экономике грозит крах

Напомним, Лев Толстой скончался в 1910 году, за годы до установления советской власти.

Евгений Чикаленко (1861–1929) — украинский меценат, публицист, агроном и землевладелец, с 1920 года живший в эмиграции.



Площадь Льва Толстого, Киев