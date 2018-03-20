Новости Украины и Новороссии 20 марта 2018
- 09:26 В Киеве не удалось переименовать площадь Льва Толстого — горожане выступили против.
- 09:09 Опубликована переписка лётчика ВСУ, подозреваемого в уничтожении «Боинга» МН17 (ФОТО).
- 08:00 Вы закрыли глаза на Крым, чтобы не ссориться с Москвой, — украинский МИД выговаривает Западу.
- 07:00 Венгрия возмутилась размещением ВСУ в Закарпатье.
- 03:30 «Скоро мы пойдем как скот на убой»: Украинцев шокировали кадры отправки леса в Европу (ВИДЕО).
- Вчера 22:05 У Порошенко обещают показать шокирующее видео о Савченко.
В Киеве не удалось переименовать площадь Льва Толстого — горожане выступили против
Жители Киева не поддержали инициативу переименования площади Льва Толстого в площадь Евгения Чикаленко.
Об этом свидетельствуют данные обсуждения, опубликованные на сайте мэрии.
Киевляне, зарегистрированные в системе, имели возможность голосовать за или против с 18 января по 18 марта.
Всего в голосовании приняли участие более 3 тысяч человек. Против переименования выступили 1 тысяча 813 человек, поддержали проект 1 тысяча 279 человек.
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Напомним, Лев Толстой скончался в 1910 году, за годы до установления советской власти.
Евгений Чикаленко (1861–1929) — украинский меценат, публицист, агроном и землевладелец, с 1920 года живший в эмиграции.
Площадь Льва Толстого, Киев
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Опубликована переписка лётчика ВСУ, подозреваемого в уничтожении «Боинга» МН17 (ФОТО)
Пилот штурмовика ВСУ, исполнявший обязанности главы николаевского аэропорта, 29-летний Владислав Волошин, который 18 марта покончил жизнь самоубийством, задумывался об этом поступке несколько недель назад.
Об этом свидетельствует его переписка в мессенджере.
«Детей-то без отца неохота оставлять. Хотя суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не оставляют», — писал Волошин 21 февраля этого года.
В переписке Волошин делился копиями поручений главы Николаевской области Алексея Савченко, а также копией выводов проверки ремонтных работ в аэропорту государственным аудитом.
Из переписки следует, что Волошин готов был написать заявление на увольнение: «Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы».
Как сообщала «Русская Весна», близкий друг Волошина, главный редактор украинского пропагандистского ресурса «Цензор.net», сообщил, что за несколько дней до смерти Волошин «был не в себе».
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Вы закрыли глаза на Крым, чтобы не ссориться с Москвой, — украинский МИД выговаривает Западу
Западные стран готовы не замечать присоединение Крыма к России, чтобы не обострять отношения с Москвой, сетует постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Он сравнил отношение Запада к ситуации с Крымом с позицией ряда стран по вхождению в состав СССР прибалтийских республик.
«У ряда наших искренне дружеских партнеров сейчас растет соблазн относиться к Крыму по балтийской модели. Ряд стран Запада не признавал оккупации и последующей аннексии Эстонии, Латвии и Литвы в 1940 году. Даже после Второй мировой войны не признавали. Получалось так, что СССР вообще признавали, а участие в Союзе трех республик нет», — написал Кулеба на странице в соцсети.
Украинский постпред посетовал на то, что сторонники такого подхода не стремятся «активно противодействовать оккупации» и вспоминают об «аннексии» лишь в ее годовщину.
«Поэтому Украина на всех уровнях — от президента до посла — постоянно и дергает наших партнеров с предложениями действовать. Активно противодействовать аннексии и приближать деоккупацию», — резюмировал дипломат.
Ранее «Русская Весна» рассказывала, как бесконечные жалобы и угрозы посла Украины в ФРГ Андрея Мельника из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса вынудили Берлин указать дипломату на его место.
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Венгрия возмутилась размещением ВСУ в Закарпатье
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто раскритиковал планы минобороны Украины восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатье.
Его слова передает hirado.hu.
Речь идет о батальоне численностью около 800 человек. По словам дипломата, то, что минобороны Украины объясняет этот шаг необходимостью защиты территориальной целостности, вызывает беспокойство.
«Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого», — сказал Сиярто.
Ранее в столице Закарпатья Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание «Общества венгерской культуры». Будапешт в ответ призвал ввести в область наблюдателей ОБСЕ.
Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках.
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.
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«Скоро мы пойдем как скот на убой»: Украинцев шокировали кадры отправки леса в Европу (ВИДЕО)
Появилось видео, как из Украины в страны Европейского союза вывозят десятки вагонов древесины.
Видео опубликовал активист Василий Васкан.
«Черновцы, суббота, 12 часов, железная дорога на Румынию. Начну с экологии, посмотрите сколько дыма, далее цистерны с какой-то химией, на них написано РЖД, кто-то говорит, что с Россией не торгуем. А потом лес и лес разного калибра. И такие эшелоны проезжают два раза в сутки», — говорится в сообщении.
За несколько дней видео посмотрело более 170 000 человек. Украинцы оставляют к видео гневные комментарии, пишут, что к ним относятся как к скоту, и предлагают забрасывать составы с лесом коктейлями Молотова и пускать под откос.
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У Порошенко обещают показать шокирующее видео о Савченко
Представитель президента Украины в Верховной раде нардеп Ирина Луценко в понедельник, 19 марта, заявила, что в четверг генпрокуратура представит в парламенте видео по делу народного депутата Надежды Савченко.
Она также рассказала, что в этот день Рада рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко.
«В среду будет рассматривать вопрос Регламентный комитет. По процедуре представлять может только Генпрокурор, поэтому он будет. Фракция (БПП — ред.) будет голосовать за все три позиции — за снятие неприкосновенности (задержание — ред.) и арест — за все три позиции. Мы определились с этим. То видео, которое вы увидите в четверг, шокирует все общество», — сообщила Луценко.
Она добавила, что не видела видео, но знает, что «оно шокирующее».
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