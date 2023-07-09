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Что не так с Антарктидой (часть вторая)

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Почему Антарктида официально открытая двести лет назад остается искусственно закрытой для независимых исследований, вызывая ​ законные вопросы, что там прячут от нас. Во второй части передачи о тайнах и загадках шестого континента свой рассказ продолжает исследователь, радиоинженер, член клуба искателей достоверных знаний «Ла-До-Га» Владимир Яшкардин. С гостем беседует Алексей Комогорцев.
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cnmt5vUaxb8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4563 3931
    Андрей Попов час назад

      Видео не смотрел, но осуждаю. Антарктида не находится под юрисдикцией ни одного из государств. Поэтому, если материк открыть для мамкиных альтернативщиков, экипированных по последнему слову выживальщицкой мысли с али-экспресс: космическим одеялом, большим ножом с набором выживальщика в ручке и термокружкой из магазина “Следопыт”, то возникает финансовый вопрос: какое такое государство добровольно захочет оплачивать, весьма недешёвый, в условиях Антарктиды, поиск, спасение и длительную транспортировку на родину тел мамкиных альтернативщиков со всего света, которые прибегут с криками: “мы на гугл карте видели – от нас скрывают следы анунаков/базы инопланетян/прячут рептилоидов с Нибиру и др”. Пусть ищут в палате, под надзором дежурного врача.

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