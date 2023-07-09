Что не так с Антарктидой (часть вторая)
Почему Антарктида официально открытая двести лет назад остается искусственно закрытой для независимых исследований, вызывая законные вопросы, что там прячут от нас. Во второй части передачи о тайнах и загадках шестого континента свой рассказ продолжает исследователь, радиоинженер, член клуба искателей достоверных знаний «Ла-До-Га» Владимир Яшкардин. С гостем беседует Алексей Комогорцев.
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Видео не смотрел, но осуждаю. Антарктида не находится под юрисдикцией ни одного из государств. Поэтому, если материк открыть для мамкиных альтернативщиков, экипированных по последнему слову выживальщицкой мысли с али-экспресс: космическим одеялом, большим ножом с набором выживальщика в ручке и термокружкой из магазина “Следопыт”, то возникает финансовый вопрос: какое такое государство добровольно захочет оплачивать, весьма недешёвый, в условиях Антарктиды, поиск, спасение и длительную транспортировку на родину тел мамкиных альтернативщиков со всего света, которые прибегут с криками: “мы на гугл карте видели – от нас скрывают следы анунаков/базы инопланетян/прячут рептилоидов с Нибиру и др”. Пусть ищут в палате, под надзором дежурного врача.