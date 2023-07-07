Главная достопримечательность зоопарка в Париже
«Последние нецветные французы — главная достопримечательность зоопарка в Париже» – так немецкий журнал «Kladderadatsch» в 1932 году представлял будущее Франции через 100 лет.
По наводке https://t.me/vvsergienko/3636
Есть полно фото ,где африканцы еще в1960гг сидят в клетках и их обозревают ,как в зоопарке..Но и эти фото (выше)Планировщиков -это не о справедливости.Нет ,просто они так захотели..-убрать цивилизацию европейскую ,создать новые государства лимитрофы..Эти цуки ведь собирались 29,06,2023 на свой шабаш в Китае и были все эти паразиты ШВАБЫ ..
Летний Давос и “новый порядок”.
27-29 июня в китайском городе Тяньцзинь состоялся “летний Давос” – 14-е ежегодное совещание новых мировых лидеров Всемирного экономического форума, тема которого была обозначена как “Предпринимательство: движущая сила мировой экономики”.
Форум собрал на своей площадке более 1,5 тыс. участников из почти 90 стран, включая политиков, бизнесменов, представителей аналитических центров, общественных и международных организаций.
Для понимания: это – “сходка” мировой глобальной элиты. И разумеется, в ней не мог не принять участия основатель ВЭФ, идейный вдохновитель неолиберального капитализма, а также большой друг Джорджа Сороса, Рокфеллеров, Билла Гейтса и многих других Клаус Шваб.
В ходе одной из сессий форума Шваб гордо, по-королевски восседая на сцене в белоснежно белом кресле, провёл публичную дискуссию с бывшим госсекретарём США и экс-советником по нацбезопасности Генри Киссинджером.
“Какая замечательная возможность завершить нашу неделю здесь такими конкретными предложениями и идеями о том, как мы действительно можем создать, я бы сказал, новый мировой порядок”, – заявил Шваб
Вот так. Всё предельно ясно. Если раньше глава ВЭФ достаточно обтекаемо формулировал суть процесса, над которым работает мировая глобалистская закулиса, называя его то переходом к “четвёртой промышленной революции”, то борьбой за “рост мировой экономики после пандемии”, то теперь маски сброшены…
…”Корпоративный захват ООН”.
Как отметило в своей статье информационное издание британской некоммерческой организации Global Britain, ВЭФ сейчас получает сотни миллионов долларов дохода от членских взносов со стороны организаций, которые руководство форума называет “лучшей 1000 компаний в мире”. По состоянию на 2020 год активы ВЭФ превышали полтриллиона долларов, а годовой доход составлял порядка 380 млн долларов.
“В июне 2019 года ВЭФ подписал эксклюзивное соглашение о партнёрстве с ООН для ускорения реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая была принята всеми 193 странами-членами”, – сообщает издание Global Britain, указывая, что противники тут же обвинили ВЭФ в попытке “корпоративного захвата ООН” и “перехода к менее демократичному глобальному управлению”.
П.С. пусть любители Китая посмотрят ,как они ему льстят с единственной надеждой поглотить и разделить Россию..Прямо как и хохлы эти заседатели видят разрушение моста в Крым и обречь его на голод ..Вот тянет их какая- то сила в Крым рептилоидов этих..подробнее https://cont.ws/@wayfarervak/2583726
Это обида. За захваченные французами немецкие территории и всплеск рождаемости мулатов среди немок: на тот момент оккупационные войска на треть состояли из негров.
“Die schwarze schande” – черный позор немецкого народа.
https://sergeytsvetkov.livejournal.com/2355347.html
Какая-то политика у нас в стране неопределенная: борьба с нацизмом в телевизоре, а в жизни – чурбанье, нигеры и зверьки. А теперь еще Брахман докатился до публикации фашистских плакатов времен Гитлера. Кстати, вот что это нацистское гoвно рисовало про СССР.
https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/2212806/4p6adK-K___zDBTrxlQzwg2666/ocr