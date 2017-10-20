Калининград ретро 1

1990 г. Сейчас на красный свет, дорогу на этом перекрестке, решился бы перейти разве что сумашедший.

Калинингра́д (до 4 июля 1946 года — Кёнигсберг. Самый западный областной центр страны.

Расположен при впадении реки Преголи в Калининградский залив. Население 441,5 тыс. человек (2013). По утверждениям городских властей, к ним добавляется еще от 120 до 180 тыс. жителей области и приезжих из других регионов страны, живущих и работающих в Калининграде относительно легальным образом. В таком случае наличное население города составляет около 600 тысяч человек. Крупный транспортный узел: железные и шоссейные дороги; морской и речной порты; международный аэропорт Храброво.



Предлагаю посмотреть на этот город каким он был…



Место съемки – пересечение Гвардейского пр-та и наб. Баграмяна. Данная двухпутка была трассой маршрутов 9,10 при немцах. В советское время до середины 60-х гг здесь ходил маршрут №8.



Московский проспект 1990 г.



Площадь Маршала Василевского



1988 г.



Площадь Победы 1988 год.



Кольцо “Южный вокзал” 1988 год.



Площадь Маршала Василевского 1988 год



Проспект Мира. 2-х вагонный поезд



Московский проспект. Мост, вид на Московский проспект. 1987 год



Улица Театральная 1987 год



Ленинский проспект 1984 год



Ленинский проспект 1984 год



Ленинский проспект 1981 год



Площадь Калинина 1980 год



Проспект Мира, маршрут 4 1980 год



Площадь Маршала Василевского 1981 год



Московский проспект 1980 год



Ленинский Проспект (эстакадный мост) 1980 год



Площадь Калинина 1980 год



Улица Черняховского. Авария. Движение встало 1972 год



Трамвайное депо, участок ТО-1 1970 год



Драматический театр 1968 год



Ленинский проспект. На заднем фоне остов Королевского Замка. 1965 год



Площадь Победы 1962 год



Советский проспект улица Кирова. Трамвайное движение на данном участке было закрыто 9 сентября 1970 г. в связи с введением участка по Фестивальной аллее. В настоящее время сохранилось несколько опор КС и небольшой участок полотна.



К/ст “ПКиО “Центральный” Период съёмки – начало 60-х.



Кольцо “Парк Калинина” начало 60-х



К/ст “Улица Тельмана” Фотография снята в 60-х годах ХХ века.



Улица Фрунзе Перекладка полотна. 1989 год



Улица Пролетарская



Открытие 27-ой Восточно-Германской ярмарки в Кёнигсберге. 20.08.39 года



Гримёрная – Кёнигсбергские актрисы готовятся к выступлению.Октябрь 1934 года.



Дом на улице Тельмана 35. Дом построен в 1908/9 году.



Россгартер Маркт



Закхаймские ворота. Нынешнее здание Закхаймских ворот было построено в середине XIX века. Однако первые ворота на этом месте были построены ещё в ходе сооружения первого вального укрепления Кёнигсберга в начале XVII века. До конца XIX века, пока существовали валовые укрепления, ворота выполняли функцию контрольно-пропускного пункта при въезде в город. После того, как валы были срыты, они утратили оборонную функцию и стали своего рода аналогом триумфальной арки. В начале XX века ворота были проданы военным ведомством городу. После этого часть казематов была снесена и к воротам были пристроены жилые дома.



Ратуша в Кёнигсберге 1924 год. Ныне Калининградский Областной Историко-Художественный музей по адресу улица Клиническая, 21



Здание Высшей Школы 1938 год. Ныне Калининградский технический колледж (КТК), расположен по адресу город Калининград, улица Генерала Озерова, д.57. Скульптурная группа «Молодёжный порыв» (Х. Альбрехт)



Кёнигсбергский зоопарк. 1908 год. Слон Дженни



Кёнигсбергский зоопарк. 1908 год. Кенигсбергский зоопарк ежегодно выставлял для обозрения богатую живую коллекцию. Особенно больших успехов его специалисты добились в 1923 году – получили приплод кондора. В начале тридцатых годов здесь хорошо размножались тигры, леопарды, зебры, лоси, эму, пингвины, морские львы; содержались слон, бегемот, носороги, большие антилопы, орангутаны, шимпанзе.



Кёнигсбергский зоопарк. 1908 год.



Северный вокзал и зание Земельного и Административного суда на пл. Адольф-Гитлер-Платц. 1935 год.



Кёнигсберг, Адольф Гитлер-платц. 26 мая 1939 г.



Hansaplatz (теперь площадь Победы) 1930-е годы



Кёнигсбергская гавань. В районе судоверфи. 1920-е годы



Открытие Зелёного Моста. 1907 год. Зелёный мост (нем. Gr?nebr?cke). Он был построен в 1322 году. В 1907 году мост был перестроен, а в 1972, как и Лавочный мост, был заменен на Эстакадный мост. Этот мост соединял Кнайпхоф и Форштадт. Название моста происходит от цвета краски, в который традиционно красили опоры и пролётное строение моста. В XVII веке у Зелёного моста гонец раздавал прибывшие в Кёнигсберг письма. В ожидании корреспонденции здесь собирались деловые люди города. Здесь же в ожидании почты они обсуждали свои дела. Неудивительно, что именно в непосредственной близости от Зелёного моста в 1623 году была построена кёнигсбергская торговая биржа. В 1875 году на другом берегу реки Преголя, но также в непосредственной близости от Зелёного моста было построено новое здание торговой биржи, сохранившееся до сих пор (ныне Дворец культуры моряков).



Кайзер-парад в Кёнигсберге 24 августа 1910 года



Скульптура яблочный вор на главной рыночной площади. Фонтан Евы (EvaBrunnen). Бронзовая скульптура девочки, сжимающей в руке яблоко. Работа С.Кауэра была создана в 1906 г и установлена сначала на пл. Пфердемаркт, а затем перед Альтштадтской ратушей. Скульптура изображала дочь С.Кауэра Клару. Послевоенная судьба этого произведения искусства неизвестна.



Ластаденштрассе. 1908 год



Памятник Канту перед университетом. Парадеплац — Университетская Готовность памятника: 1857 Установка: в 1864 г. вблизи дома, где проживал Кант 1885 перестановка на Парадеплац 1945 памятник исчез



Парк-отель в Кёнигсберге. 1933 год. Сейчас это здание по улице Сергеева 2.



Обсерватория в Кёнигсберге. 1889 – 1914 годы



Кирха Баптистов на Ponarth Bergstrasse. 1911 год. Московский район, улица Восточная (Бывший Балтрайон)



Кирха Королевы Луизы. Кирха памяти королевы Луизы — историческое здание в Калининграде, одна из достопримечательностей города. В прошлом — лютеранская церковь, ныне в здании кирхи расположен Калининградский областной театр кукол. Адрес — проспект Победы 1 (на территории Центрального парка).



Кирха Королевы Луизы. Почтовая открытка в честь инаугурации.



Скотные дворы и бойни в Розенау. 1901 год. Розенау – исторический район города. В настоящее время ООО “Калининградский мясокомбинат” по адресу 236004, г Калининград, ул Аллея Смелых, 80



Пруд возле замка 1915 год



Дамы с собачкой на аллее парка Королевы Луизы



Здание на углу Munzstrasse и Munzplatz. С видом на Королевский замок. 1911 год. Сейчас это начало улицы Пролетарская.



Магазин “Ликёры и вина” Августа Альберта Винклера. На проспекте Мира в районе улицы Леонова



Здание “Rhesianum”. Центр района Hufen. Здание общественного пребывания, построенного 1854 году на средства из фонда Людвига Резы.



Памятник Королеве Луизе в парке Королевы Луизы. 1900 год. Памятник королеве Луизе был сооружен в Кенигсберге в 1874 году на высоком холме в парке Луизенваль (нынешний Центральный парк) — любимом месте прогулок королевы с детьми. Он представлял собой скамью из искусственного песчаника с балюстрадой, украшенной мраморным бюстом королевы и вазонами. В 1945 году памятник королеве пропал.



Калининград, нижняя платформа Северного вокзала. 1945 Поезд подходит от Южного вокзала и пойдёт в направлении приморских курортов.



Семья железнодорожника. Кёнигсберг 1930-е годы.



Кёнигсбергские грузчики. 1925 год.



Госпиталь Святого Георгия в Кёнигсберге. Госпиталь Св. Георга был основан в 1329 г. Великим магистром Тевтонского ордена Вернером фон Орзельном как лепрозорий. В 1531 г. госпиталь стал монастырём. Здание неоднократно разрушалось огнём: в 1433, 1520 и 1775 гг. , но каждый раз восстанавливалось. К началу 90-х годов XIX века многочисленные маленькие домики перестали отвечать назначению. Взамен них строительным мастером Вормсом было спроектировано новое здание. При этом произошёл отказ от повторного возведения госпитальной церкви.

Госпиталь Св. Георга до 1944 года был одним из самых больших зданий монастырского типа, который сохранился в цельном виде с момента его возведения, т.е. без пристроек и перестроек. Хотя Вторую мировую войну пережили не все элементы здания, оно и сейчас является одним из красивейших зданий города.

Ныне здесь расположен калининградский морской рыбопромышленный колледж. Расположение: г. Калининград, ул. Мореходная, 3



Административное здание железнодорожной администрации в Кёнигсберге. Административное здание железнодорожной администрации в Кёнигсберге находилось на Vorst?aedtischen Langgasse 117/121 (Ленинский проспект 111-117).Gruenderzeitgebaeude было возведено на просторной территории рядом с Георгиевской больницей здание которой сохранилось.



Кёнигсберг-Штейндамм-Ленинский проспект 2. Дрезднер банк, Штайдамская кирха, отель Берлинский суд – всё это где то в районе торгового центра “Меркурий”



Кёнигсберг. Вид с башни Королевского замка на Штайндамм.



Калининград (до 1946 г. Кёнигсберг). Драмматический театр времён СССР. Калининградский театр областной (Калининградской области) драматический, основан в 1947. Первый спектакль “Парень из нашего города” Симонова состоялся 6 ноября того же года. Труппа театра составилась главным образом из выпускников ГИТИСа (класс И. М. Раевского). В 1960 театр получил новое здание (архитектор П. В. Кухтенков); оно было открыто спектаклем “Дали неоглядные” Вирты. Лучшие спектакли театра: “Любовь Яровая” Тренева (1952), “Васса Железнова” Горького, “Огненный мост” Ромашова (оба в 1953), “Мария Стюарт” Шиллера (1954), “Баня” Маяковского (1956), “Вишнёвый сад” Чехова (1958), “Маскарад” Лермонтова (1959), “На всякого мудреца довольно простоты” Островского, “Ричард III” Шекспира (оба в 1964), “Чайка” Чехова (1966), “Мамаша Кураж и её дети” Брехта, “Варвары” Горького (оба в 1967), “Оптимистическая трагедия” Вишневского (1970); значительный интерес представляли спектакли, посвященные В. И. Ленину, — “Семья” Попова (1955), “Кремлёвские куранты” Погодина (1960), “Снега” Чепурина (1970). В театре в разные годы работали: актёры — Н. М. Андриевская, К. Н. Иванова-Головко и др., режиссёры — З. Я. Корогодский, В. К. Данилов, В. В. Тан и др. В труппе театра (1971): народная артистка РСФСР и Таджикской ССР А. В. Миропольская, заслуженные артисты РСФСР А. А. Потапушкина, В. П. Красногор, Е. Ф. Ельцов, С. В. Клементьев, Т. М. Крыман и др. Главный режиссёр театра (с 1968) — заслуженный деятель искусств УССР Е. И. Сахаров.



Кенигсберг. Театр Королевы Луизы. Театр Драматический – проспект Мира, 4

История театра начинается с 1911 года, когда здесь архитектором Вальтером Куком был построен театр королевы Луизы, предназначающийся для постановки “лёгких” произведений. Однако уже в 1913 году здание было перестроено под комическую оперу (архитектор Дюманд ду Войтель). Тогда он был рассчитан на 980 мест. И только с 1927 года заведение фигурирует как Новый драматический театр. Во время штурма города, в апреле 1945 года, здание театра превратилось в развалины. Однако оно было восстановлено, 1960 г. выстроен на прежнем месте с использованием стоящих стен, пристройка портала с коринфскими колоннами (выполнена строительным управлением Балтийского флота, руководитель проекта — Кухтененков). Архитектор: Атанов из Москвы. (в то время Сталинградский проспект). Театр действует и по сей день, радуя поклонников театрального искусства новыми серьёзными и комическими постановками.



Городской концертный зал Штадтхалле на Замковом пруде. В настоящее время Историко-художественный музей.

Фордерроссгартен 49 — ул. Клиническая, 21.

Время постройки: 1911-12 гг.

Архитектор: Рихард Зеел (из Берлина).

В 1944 г. сгорел.

В 1981-86 гг. восстановлен внешний вид и обустроен внутри под музей.



Кёнигсберг. Винный магазин. 1930 гг. Справа магазин Эмиля Финстера деликатесных и колониальных товаров. Хартвид-Канторович в Познани были самыми знаменитыми фигурами в водочном бизнесе Польши во второй половине XIX века.



Калининград. Руины Кафедрального собора на острове. 1987 год.



Прегельская арка на Кнайпхофе, ок.1935 Уголок предвоенного Кнайпхофа. Прегельская Арка на пересечении улиц Якоби и Синей Башни. Не сохранилось ничего.



Кёнигсберг – открытие телефонной линии на Берлин, 1929 год



Дом техники (ныне в здании расположен торговый центр «Эпицентр») — историческое здание в Калининграде. Расположено на улице профессора Баранова 30.



Кёнигсбергское студенчество 1930 год. Студенческое братство Альбертины Alemannia – Алеманния объединяющая студентов выходцев из Швабии



Студенческое шествие по Кёнигсбергу 14 июня 1930 года. Студенческое братство Литтуания университета Альбертина объединяющая этнических литовцев.



Студенты шутят. 1896 год. В форме корпуса Масовитов.



Марципановая фабрика 1900 год. Кёнигсбергский марципан был когда-то экспортным хитом и прославил Восточную Пруссию на весь мир. Принцесса Луиза-Шарлотта, ставшая императрицей Анной Федоровной, принесла в Россию моду не только на елку, но и на сопутствующий долгим зимним торжествам марципан. Первую марципановую фабрику в Кенигсберге открыли братья Поматти в 1809 г. Вскоре семейство удостоили звания «кондитеров королевского двора».

Источник: nashaplaneta.su