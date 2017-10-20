Калининград ретро 2





Кёнигсберг. Кафе – Кондитерская в зоопарке. 1930 год.



Проспект Победы 1952 год. За спиной у фотографа Парк Калинина.



Площадь Трех Маршалов (площадь Победы). Фото снято в 50-е годы прошлого века.



Сталинградский проспект 1955 год



Кёнигсберг. Школа №14. 1920 год. Город Калининград, ул. Радищева, 81 В 1910 году для детей поселка была построена школа (сейчас № 14), которой присвоили имя И.Шеффнера, известного общественного деятеля времен Канта.

Здание по форме напоминало букву «U», состояло из трех этажей. Лишь на изгибе высота увеличивалась ещё на один этаж. Портал главного входа и внутренние колонны были украшены барельефами, выполненными Вальтером Розенбергом. На этажи вела удобная лестница с очень широким пролётом.



Проволочная фабрика Карла Хеллвига. Здание управления проволочной фобрики на острове Кнайпхоф



Старая Синагога.1910 год. Сооружение синагоги на Синагогенштрассе 2 в Форштадте(угол Ленинского проспекта и улицы Краснооктябрьской) относится к 1815 году.



Восточно-Прусская ремесленная школа для девушек. Сейчас – вид на Дом Офицеров (Кирова, 7) со стороны улицы Чайковского. Построена в 1930 г.



Вид на кирху Хабербергер с площади центрального вокзала. Сейчас это вид в сторону Дома Искусств



Здание кёнигсбергской биржи — одна из достопримечательностей Калининграда, памятник архитектуры. Здание расположено на берегу Преголи рядом с Эстакадным мостом, адрес — Ленинский проспект 83. В настоящее время — Областной центр культуры молодёжи.



Университет Альбертина. Плошадь Парадеплатц перед университетои изрыта окопами



Северный вокзал и площадь Адольф Гитлер платц. Слева здание земельного и административного суда (ныне КГТУ), за ним полицейское управление.



Завершение строительства аэропорта в Девау 1922 год. Открывшийся в 1919 году аэропорт Кёнигсберг-Девау (K?nigsberg-Devau) стал первым аэропортом Германии и одним из первых аэропортов мира. Именно сюда в 1922 впервые прибыли самолёты авиалинии Москва-Рига-Кёнигсберг, первой международной авиалинии Советского Союза.

В 1921 в Девау открылась метеослужба, ставшая первой в мире стационарной авиационной метеослужбой. Построенный в 1922 аэровокзал тоже удостоился чести стать первым аэровокзалом Европы.

Аэропорт Девау в 1929 году

После Второй мировой войны Девау утратил свой статус городского, теперь уже калининградского аэропорта, уступив место новому аэропорту Калининград-Храброво. С тех пор и до нашего времени он остаётся базой местного аэроклуба ДОСААФ.

Однако в соответствии с обнародованным в июне 2004 генеральным планом Калининграда Девау должен сохранить статус рекреационного объекта, на его территории также предполагается создать музей авиации.



Вид с биржи на Прегель, на переднем плане — начало Зелёного моста.



Групповое фото солдат 41 саперного батальона в казарме Кронпринц. 1944 г.



Северный вокзал на Адольф Гитлер платц. Первоначально Северный вокзал располагал монументальным четырёхэтажным зданием, выходящим на Ганза-Плац (нынешняя площадь Победы). Здание было спроектировано архитекторами Шеффом и Штальманом в функциональном стиле баз каких-либо декоративных украшений. Посередине здания находилась высокая ниша (во всю высоту здания) с колоннами квадратного сечения, что придавало зданию монументальный вид.

Внутри здания находились зал ожидания, кассы, служебные помещения а также магазины и гостиница. Во время войны здание сильно пострадало. После войны оно было восстановлено в довольно близком к довоенному состоянию виде, только крыша была сделана более крутой, а над портиком был выстроен более высокий карниз.

После войны здание больше не использовалось как вокзал. До 1998 году в нём находился Межрейсовый дом моряков, а после чего в здании разместился Калининградский деловой центр, помещения которого сдаются в аренду различным фирмам и организациям.

Платформы располагаются на двух уровнях. На нижней платформе находится сквозной путь, до Южного вокзала.



Вино сигары.Кёнигсберг. Фото 1910 года.



Имперское радио. Середина 30х годов. Проспект Мира, 9-11 (Ганзаринг 139). Время строительства – 1930 г. Архитектор – Роберт Либенталь. Калининградская Областная Научная библиотека.



Сад Роз. Сейчас это территория Парка культуры и отдыха ”Юность”.



Вид с водонапорной башни скотобойни в Розенау. Вид с водонапорной башни мясокомбината на склады и дальше на город — слева направо башни Бургкирхи, кирхи Св. Барбары на горе в Лёбенихте, Старой закхайской кирхи, кирхи памяти герцога Альбрехта в Марауненгофе и Старой Россгартенской кирхи, между последними чуть ближе видна Кройцкирха на о. Ломзе.



Императорский мост . На опорах Императорского моста, разрушенного в 1945 году, построен мост Юбилейный.



Крыльцо Кнапхофской ратуши. Не осталось ничего на Кнайпхофе: ни ратуши, ни крыльца (кроме Кафедрального Собора)



Старые склады 1930. В районе Балтийского Бизнес-Центра на Московском 40. Знаменитый в Кёнигсберге “Лебедь”



Литературные вечера в Кёнигсберге 1873 год. За столом читает свои произведения писатель и юрист Эрнст Вихерт.



Первый послевоенный трамвай. 1946 год. Кёнигсберг. Первый послевоенный трамвай. Решетка на переднем плане — ограждение скульптуры Бисмарка на площади Императора Вильгельма, на заднем плане видно здание Альтштадской гимназии.



Кёнигсбергская молодёжь вдохновлённая идеями нацизма гуляет по городу. 1940 год.



Цеппелин над островом Кнайпхоф.



Скульптура “Мальчик с лебедем”. С 1950-х годов на территории зоопарка стояла скульптура неизвестного автора “Мальчик с лебедем”. Позднее она была отдана на реставрацию, но в зоопарк больше не вернулась. В настоящее время находится в запасниках Историко-художественного музея



Памятник Вальтеру фон дер Фогельвейде. В 1930 году к 700-летию со дня смерти легендарного миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде на музыкальной площади (на главной аллее зоопарка) была установлена сидящая фигура каменного Вальтера восточно-прусского скульптура Георга Фуга. Вальтер фон дер Фогельвейде (1170-1230 годы) — австрийский поэт-миннезингер, его песни связаны с традициями народного творчества, в политических стихотворениях и коротких изречениях вел борьбу против господ. В конце 1991 года скульптура была вывезена с территории Калининградского зоопарка и установлена в Парке скульптур возле Кафедрального собора. В 1992 году была перевезена во внутренний дворик Калининградского государственного университета (на ул. Университетская,2)



Кёнигсберг. Синагога на о. Ломзе. 1920 год. В начале ХХ века в Кёнигсберге была третья по величине иудейская община после Берлина и Бреслау. Здание новой синагоги построено на острове Ломзе в 1896 году. Синагога была крупнейшей в городе. Она строилась по проекту берлинского архитектурного бюро “Кремер и Вольффенштайн” и являлась примером удачного синтеза готики с мавританскими формами и неоренессансом.

Здание синагоги было сожжено во время “Хрустальной ночи” в ноябре 1938 года и окончательно разрушено во время разрушительных налетов британской авиации в августе 44-го



Альбертина на острове Кнайпхоф. Старейшее, но не главное, здание университета Альбертина пстроено в непосредственной близости от Кафедрального собора на острове Кнайпхоф. Виды со стороны реки Прегель. На месте, где стояла Альбертина, сейчас разбит уютный парк, а на острове, кроме восстановленного Кафедрального собора, построек нет.



Главное здание университета “Альбертина”. Университет был основан создателем Прусского герцогства Альбрехтом в 1544 году. Он был одним из старейших университетов Германии. Первоначально университет назывался «Академия», но с 1656 года в память об основателе получил имя «Альбертина».



Кройц Аптека. Улица Фрунзе (Кёнигштрассе).

Улица Фрунзе – (Нойе Зорге-«новая забота» в 1662 г., в 1726 -Брайте-штрассе (нем. Breitestrasse- «Широкая улица»), с 1744 – Гумбинненская, позднее – «Пожарная» (нем.Brandstrasse) и в 1811- Кёнигштрассе, в 1933 нацисты переименовали в Штрассе дер С. А. (нем. Strasse der SA) в честь нацистских штурмовых отрядов. В 1946 – Энергетическая, с 1950 – ул.Ленина, с 1963 – Фрунзе)

Многострадальная Кройц-аптека.

Одно из красивейших зданий в старом Кёнигсберге. С 1980-го года стоит, умирает и при таком отвратительном отношении властей скорее всего умрёт.



Кафедральный собор. Кафедральный собор Кёнигсберга (нем. Kеnigsberger Dom — «Кёнигсбергский кафедральный собор») — недействующий кафедральный собор, расположенный в бывшем историческом районе Калининграда Кнайпхофе, является историческим и культурным памятником.



Полицейские Кёнигсберга гуляют. 1920 год.



Центр города с Кафедральным собором и синагогой.



Кёнигсберг. Каток на Замковом пруду, на заднем плане Парк отель. Фото ок. 1935 года.



Боевые корабли на фоне синагоги возле Липового моста.1920 год



Дом Техники 1930 гг. “Человек, будь господином над машинами!”. Надпись на стене Дома техники в Кёнигсберге.



Городская Управа.1930 год. Площадь Победы, 1 (Ганза-плац). Время строительства 1923 год. Изначально – Торговый двор, в 1927 туда переехала городская управа. Архитектор – Ганс Хопп. После войны здесь находились универмаг, ресторан “Чайка”, Центральный гастроном. Здание перестроено в упрощенном виде в 1960-е годы. С 1973 – это “Дом Советов”. Ныне – Администрация городского округа “Город Калининград” и магазин. На фотографии – вид со стороны площади Победы с точки на которой сейчас находится Триумфальная колонна.



Рыбный рынок.



Огуречный рынок. Если это огурцы, то очень большие. Больше похожи на кабачки



Вид на остров Кнайпхоф. Вид с моста на остров Кнайпхоф. До войны он был плотно застроен, а теперь, кроме восстановленного Кафедрального собора, никаких построек нет.



Дворик по улице Hintertragheim 28 ныне Пролетарская.



Кузнечный мост, собор и синагога. Мост через Прегель на островную часть города (Кнайпхоф)



Кафе в парке Луизенваль.(парк Центральный)



Французская улица. Дом в котором родился Гофманн. Гофман родился 24.01.1776 в доме 25 на Французской улице в Кенигсберге. Здесь он провел первые два года жизни. Теперь это улица Шевченко в Калининграде. На месте дома к столетию смерти писателя был установлен камень



Кайзер Вильгельм платц. 1910 год. Стоянка “такси”.



Трамвай №7 на аллее Герцога Альбрехта. На заднем плане видна кирха Герцога Альбрехта, которую после войны не восстанавливали, а в 1970-х годах разобрали окончательно.



Кёнигсберг. Академия искусства. Сейчас – Средняя общеобразовательная школа №21, Бассейная, 40 Время строительства: начато в 1910 г., въезд в 1916 г., окончание в 1919 г.



Товарно-сырьевая биржа до 2-й мировой войны 1915 г.. Рядом с ней Зелёный мост через Старый Прегель.



Отель Центральный и Городской театр ночью. Расположены на парадеплатц.



Россгартенский рынок. 1910 гг. начало Королевской улицы (ул. Фрунзе).



Акционерная пивоварня Sch?nbusch (Прекрасный куст). Камский переулок район улиц Суворова и Киевской.



Крупнейшей пивоваренной компанией в довоенной Восточной Пруссии был кёнигсбергский пивзавод «Понарт», основанный Иоганном Филиппом Шиффердеккером 15 ноября 1839 года. Три буквы JPS в треугольнике на логотипе компании являются его инициалами (Johann Philipp Schifferdecker). Сейчас это ООО БАЛТМИНВОДЫ ул. Судостроительная, 4



Бергплатц – Горная площадь.



Особой любовью кенигсбержцев пользовался фонтан, именуемый в народе “Ева Брунен” скульптора С. Кауэра. Фигурка обнаженной девочки с яблоком в руке вызывала однозначно библейские ассоциации. Другое название “Яблочный вор” Кафе “Кайзер Фридрих”



Кёнигсберг. Тухмахерштрассе (ул. Суконщиков)



Деревянный мост через реку Новая Преголя. Сейчас соединяет в Калининграде улицу Октябрьскую и Московский проспект.



Ганзейская площадь. Площадь Победы (ранее — Ганза-Плац, то есть Ганзейская площадь, после прихода нацистов к власти — Адольф-Гитлер-Плац)



Площадь Адольфа Гитлера. Стоянка машин на площади у Северного вокзала (слева). После 1945 года это площадь Победы.



Фридландские ворота — одни из семи сохранившихся городских ворот Калининграда. Расположены на перекрёстке проспекта Калинина и улицы Дзержинского, примыкают к парку Южный.



Портал Садовой Биржи. 1900 гг. В районе улицы Сергеева 2



Гребной клуб на Вайдендамм 22. Сейчас улица Октябрьская около гостиницы Шкиперская.



Площадь Калинина. 1975 год.



Калининград. Кинотеатр “Заря”. 1950 год.12 Марта 1950. День выборов в Верховный Совет СССР.

«Падение Берлина» — советский двухсерийный художественный фильм; киноэпопея, поставленная в 1949 году режиссёром Михаилом Чиаурели



Калининград, улица Дубовая аллея (Juditter Allee). В годы войны больница служила госпиталем Люфтваффе.



1934 год. Слушатели шарманки



Вечер 100-летнего юбилея учреждения Corps Masovia



1890 год. Фондовая биржа и гавань.Набережная Прегель, и рядом Рыбный рынок..



1900 год. Синагога в Кёнигсберге. Не сохранилась.Еврейская община Кёнигсберга образовалась в 1671 году и к 1756 году она насчитывала 307 евреев. Первая синагога была построена в 1680 году в Трагхайме, в то время за пределами города. В 1756 году по разрешению прусского короля Фридриха II в районе Форштадт (западнее нынешнего Ленинского проспекта), было воздвигнуто здание синагоги, которое сгорело при пожаре 1811 года. Новое здание синагоги было построено в 1815 году на этом же месте — Синагогенштрассе

Интерьер Новой Синагоги

Ортодоксальные иудеи выделились из отличавшейся либерализмом городской общины. Они создали свою общину — «Адат Израэль» и построили в 1893 году свою синагогу на Синагогенштрассе 14. Поводом была установка органа в 1870 году. Основная община построила в 1894—1896 годах новую и самую большую синагогу города на улице Линденштрассе напротив Кафедрального собора.

Эту синагогу стали называть Новой Синагогой, а синагогу на Синагогенштрассе 2 Старой Синагогой. Новая синагога достигала в высоту 46 метров и была одной из красивейших в Германии. Кроме того, в Кёнигсберге были хасидская синагога на Фуерштрассе, и синагога «Полнише шул» на Вордере Ворштадт, построенная в 1855 году и реконструированная в 1910 году.

В 1933 году численность еврейского населения Кёнигсберга составляла 3170 человек. К этому времени в Кёнигсберге было пять синагог. После прихода нацистов к власти, во время «Хрустальной ночи» с 9 на 10 ноября 1938 года синагоги Кёнигсберга были сожжены и разрушены. После погрома сохранилась в относительной целостности только одна синагога — «Адат Израэль». После этого богослужения общины совершались в ней и велись до 1942 года.

Последним раввином синагоги с 1 апреля 1936 был Йосеф Дуннер. В августе 1944 года во время налёта британской авиации на Кёнигсберг была уничтожена последняя синагога.



Королевский замок

Источник: nashaplaneta.su