Сергей Патянин. «Битва за Крит». Часть 2. Операция «Меркурий»
Сергей Патянин. «Битва за Крит». Часть.2. Операция «Меркурий»
Операцию «Меркурий» можно назвать типичным образцом германского подхода к планированию боевых действий, содержащего определенную долю авантюризма. Именно поэтому Крит не только снискал славу самого выдающегося успеха германских десантников, но и, как горько заметил командовавший ими генерал Курт Штудент, «стал могилой немецких парашютных войск». Об особенностях германского вторжения и первых днях Битвы за Крит рассказывает данный ролик.
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