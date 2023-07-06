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Как устроены элиты стран Центральной Азии и какие изменения там происходят

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В Центральной Азии происходят глубинные внутриполитические процессы, связанные с транзитом власти. Появился ли «клан Токаева» в Казахстане, зачем изменилась конституция в Узбекистане, как проходит передача власти в Туркменистане и Таджикистане и почему этот транзит можно назвать «династической демократией» обсуждают Дарья Осинина, замдекана Факультета социальных наук и массовых коммуникаций, Финансового университета при Правительстве РФ и политолог Руслан Сафаров

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#ДарьяОсинина #РусланСафаров #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7d-GIpp8eX4
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